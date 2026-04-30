Αλέξης Τσίπρας: Το πρωί καθηγητής, το βράδυ ντελιβεράς – Το αξιακό κόστος στην Ελλάδα των «γαλάζιων» ακρίδων

Μια ιστορία συνώνυμο της «αθλιότητας» μοιράστηκε δημοσίως ο Αλέξης Τσίπρας. Από το Ηράκλειο της Κρήτης ο πρώην πρωθυπουργός μίλησε για δασκάλους και καθηγητές οι οποίοι επιδοτούν την εργασία τους με άλλους πόρους και οι οποίοι αναγκάζονται να κάνουν δεύτερη δουλειά.

Δάσκαλοι και καθηγητές αναγκάζονται να κάνουν δεύτερη δουλειά, ενώ οι μαθητές τους βλέπουν τις γαλάζιες ακρίδες να κάθονται και να εισπράτουν επιδοτήσεις. Τι κόστος έχει αυτό για τον αξιακό κώδικα των νέων;

«Μου έλεγε ένας καθηγητής σήμερα ότι υπήρξε και αυτό το φαινόμενο εδώ στην Κρήτη. Έκανε μάθημα το πρωί στο μαθητή και το βράδυ πήγε ντελίβερι τα σουβλάκια στο σπίτι» ανέφερε ο Αλ. Τσίπρας προκαλώντας «παγωμάρα» στο κοινό που τον παρακολουθούσε.

Δάσκαλοι και καθηγητές αναγκάζονται να κάνουν δεύτερη δουλειά, ενώ οι μαθητές τους βλέπουν τις γαλάζιες ακρίδες να κάθονται και να εισπράτουν επιδοτήσεις. Τι κόστος έχει αυτό για τον αξιακό κώδικα των νέων; #AlexisTsipras #Ιθακη pic.twitter.com/Im55WbxOSh — Αλέξης Τσίπρας – Alexis Tsipras (@atsipras) April 29, 2026

Ο μόχθος του μεροκάματου και ο… «έξυπνος μάγκας της αρπαχτής»

«Και ξέρετε ποιο είναι το χειρότερο από αυτή την αθλιότητα; Το χειρότερο είναι το αξιακό κόστος» συνέχισε, εξηγώντας: «όταν αυτός ο μαθητής βλέπει αυτόν τον άνθρωπο που έχει φάει τη μισή του ζωή στα θρανία, να παίρνει 900 και 800 ευρώ και να κάνει και δεύτερη δουλειά και παραδίπλα βλέπει κάποιον κομματικό στέλεχος γαλάζιο, γαλάζια ακρίδα να κάθεται και να εισπράττει επιδοτήσεις, τότε αυτό το αξιακό σύστημα των νέων αυτών ανθρώπων διαμορφώνει μια άλλη αντίληψη. Για ποιο λόγο να είμαι εγώ κορόιδο και να διαβάζω και να σπουδάσω και να κατακτήσω τη γνώση και να μείνω και εγώ έξυπνος μάγκας της αρπαχτής;», αναρωτήθηκε εύλογα.