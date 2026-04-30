Stavento – Παρουσίαση νέου άλμπουμ «10 Λέξεις» & απονομή πλατινένιου album «Για Σένα»
Σε ένα ιδιαίτερα ζεστό και εορταστικό κλίμα, ο Stavento παρουσίασε για πρώτη φορά το νέο του project, ένα άλμπουμ που αποτελείται από 10 τραγούδια – 10 συνεργασίες, με τη συμμετοχή αγαπημένων καλλιτεχνών
Μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη μουσική, συναίσθημα και δυνατές στιγμές πραγματοποίησε ο Μιχάλης – Stavento – Κουινέλης, με αφορμή την παρουσίαση του νέου του άλμπουμ «10 Λέξεις», που κυκλοφορεί από τη Minos EMI, a Universal Music Company.
Σε ένα ιδιαίτερα ζεστό και εορταστικό κλίμα, ο Stavento παρουσίασε για πρώτη φορά το νέο του project, ένα άλμπουμ που αποτελείται από 10 τραγούδια – 10 συνεργασίες, με τη συμμετοχή αγαπημένων καλλιτεχνών όπως η Ήβη Αδάμου, η Josephine, η Αναστασία, η Daphne Lawrence, η Νίνα Μαζάνη, η LILA, η Evangelia, η Nina, ο Rack, καθώς και η κόρη του, Ανατολή.
Ξεχωριστή λάμψη στη βραδιά έδωσαν και οι καλλιτέχνες που τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση, δημιουργώντας ένα δυναμικό και σύγχρονο μουσικό παρόν. Ανάμεσά τους βρέθηκαν η Ήβη Αδάμου, η LILA, η Daphne Lawrence, η Nina, η Evangelia, η Marseaux και ο Solmeister.
Η βραδιά όμως επιφύλασσε ακόμη περισσότερες σημαντικές στιγμές καθώς πραγματοποιήθηκε η απονομή του πλατινένιου άλμπουμ «Για Σένα»! Στη σκηνή ανέβηκαν για να παραλάβουν την τιμητική τους διάκριση η Ήβη Αδάμου, η Marseaux, καθώς και ο σταθερός συνεργάτης του Stavento, Vageo!
Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν και η στιγμή της απονομής τιμητικής πλακέτας στον Stavento για το εντυπωσιακό ορόσημο των 500 εκατομμυρίων streams & views across platforms, μια διάκριση που αποτυπώνει τη διαχρονική απήχηση και τη δυναμική του στο σύγχρονο μουσικό τοπίο.
Την απονομή πραγματοποίησε η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Minos EMI / Universal Music, Μαργαρίτα Μάτσα, η οποία μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Stavento και τη διαχρονική του πορεία στη μουσική σκηνή, επισημαίνοντας τη συνέπεια, την εξέλιξη και τη σημαντική του συμβολή στη σύγχρονη ελληνική δισκογραφία.
Μέσα από αυτή τη συγκινητική βραδιά ο Stavento, που μετρά 21 χρόνια παρουσίας στη δισκογραφία, επιβεβαίωσε τη συνεχή του εξέλιξη και τη σταθερή του σχέση με το κοινό μέσα από τις συνεργασίες και τα τραγούδια του!
Δείτε εδώ σχετικό απόσπασμα από τη βραδιά:
Βρείτε το “10 Λέξεις”΄σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και streaming υπηρεσίες: https://Stavento.lnk.to/10Lexeis
