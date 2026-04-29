«Βαριά καμπάνα» για τον τερματοφύλακα – μποξέρ

Ο τερματοφύλακας της Σαραγόσα, Εστεμπάν Αντράντα έγινε το πρόσωπο των τελευταίων ημερών στο ισπανικό και όχι μόνο ποδόσφαιρο, αλλά όχι για κάποια εντυπωσιακή απόκρουση ή για μια μεγάλη εμφάνιση.

Δυστυχώς για τον ίδιο, ο λόγος που έγινε διάσημος ήταν αρνητικός και σήμερα έμαθε τις συνέπειες της απαράδεκτης πράξης του.

Ο Αντράντα γρονθοκόπησε αντίπαλό του, στο παιχνίδι της ομάδας του με την Ουέσκα για το πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας στην Ισπανία και σήμερα έγινε γνωστή η τιμωρία που του επιβλήθηκε.

Ο τερματοφύλακας της Σαραγόσα τιμωρήθηκε με ποινή αποκλεισμού 13 αγωνιστικών για την βίαιη επίθεση εναντίον του παίκτη της Ουέσκα και γίνεται εύκολα αντιληπτό πως θα χάσει πολλά παιχνίδια και από την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Esteban Andrada, hoy arquero del Zaragoza, fue EXPULSADO, SE VOLVIÓ LOCO Y LE PEGÓ UNA PIÑA en la cara al capitán del Huesca. INSÓLITO TODO. 😳🇦🇷🇪🇸 pic.twitter.com/7wfO12gMFi — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) April 26, 2026

Το βίντεο με την επίθεση του Αντράντα στον αντίπαλό του έκανε τον γύρο του κόσμου και ο πορτιέρε της Σαραγόσα εμφανίστηκε μετανιωμένος την επόμενη ημέρα, ζητώντας συγγνώμη για την απαράδεκτη συμπεριφορά του.

Ο πορτιέρε της Σαραγόσα υποστήριξε πως δεν μπόρεσε να ελέγξει τα νεύρα του λόγω της κρισιμότητας του αγώνα (σ.σ. οι δύο ομάδες παλεύουν για την παραμονή στην δεύτερη κατηγορία) και απολογήθηκε στον παίκτη της Ουέσκα.

Η επίθεση του 35χρονου τερματοφύλακα της Σαραγόσα προκάλεσε γενική σύρραξη μεταξύ των παικτών των δύο ομάδων και θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο διαιτητής του αγώνα, έδειξε κόκκινη κάρτα και σε δύο ακόμα παίκτες, τον τερματοφύλακα της Ουέσκα, Ντάνι Χιμένεθ (τιμωρήθηκε με τέσσερις αγωνιστικές) και τον αμυντικό της Σαραγόσα, Ντάνι Τασέντε, στον οποίο επιβλήθηκε ποινή δύο αγωνιστικών.

Η διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος τιμώρησε αυστηρά τον Αντράντα και τώρα το ενδιαφέρον εστιάζεται στο αν ο έμπειρος πορτιέρε θα ασκήσει έφεση για να μειωθεί η ποινή των 13 αγωνιστικών.

Για την ιστορία να θυμίσουμε πως η Ουέσκα επικράτησε 1-0 στον αγώνα των δύο ομάδων, φτάνοντας τους 36 βαθμούς, έναν περισσότερο από την Σαραγόσα. Αυτή την στιγμή πάντως και οι δύο ομάδες είναι στην ζώνη του υποβιβασμού, πέντε αγωνιστικές πριν από την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος.