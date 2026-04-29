Μπιλμπάο – ΠΑΟΚ: Να γράψει Ιστορία θέλει ο Δικέφαλος του Βορρά
Ο ΠΑΟΚ είναι έτοιμος να σηκώσει το FIBA Europe Cup και πάει στη χώρα των Βάσκων για να υπερασπιστεί το +6 της Πυλαίας, στον επαναληπτικό τελικό (21:00).
Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Μπιλμπάο απόψε στη χώρα των Βάσκων (21:00, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ) στο δεύτερο και τελευταίο τελικό του FIBA Europe Cup!
Ο Δικέφαλος του βορρά νίκησε στον πρώτο τελικό της Θεσσαλονίκης με 79-73 και καλείται τώρα να νικήσει ξανά ή να υπερασπιστεί αυτό το +6 σε περίπτωση ήττας, ώστε να σηκώσει το τρίτο ευρωπαϊκό κύπελλο της ιστορίας του μετά το 1991 και το 1994!
Με το ίδιο ακριβώς σκορ είχε ταξιδέψει ο ΠΑΟΚ και στον ημιτελικό κατά της (2ης στην Ισπανία), Μούρθια, κρατώντας τη διαφορά στη ρεβάνς για την πρόκριση στον τελικό.
Ο περσινός τελικός του ΠΑΟΚ με την Μπιλμπάο
Οι δύο ομάδες είχαν αναμετρηθεί και πέρυσι στο διπλό τελικό της διοργάνωσης, με τη διαφορά ότι το πρώτο ματς έγινε στο Μπιλμπάο, με την ομώνυμη να νικάει με επτά πόντους διαφορά και τον ΠΑΟΚ με δύο στη Θεσσαλονίκη, χάνοντας στα τελευταία λεπτά τον τίτλο του FIBA Europe Cup.
Ο Δικέφαλος του βορρά ταξίδεψε στη Βασκονία με πλήρης σύνθεση – πλην του γνωστού προβλήματος του Νίκου Χουγκάζ – και έχοντας προηγουμένως κατακτήσει την 3η θέση στην κανονική περίοδο της Stoiximan GBL.
Η Μπιλμπάο βρίσκεται στην 9η θέση της Liga Endesa και προσπαθεί να μπει στα playoffs, έχοντας τον ίδιο αριθμό νικών (16) με την αντίπαλο της ΑΕΚ στον ημιτελικό του BCL, Μάλαγα.
- Μπιλμπάο – ΠΑΟΚ: Να γράψει Ιστορία θέλει ο Δικέφαλος του Βορρά
