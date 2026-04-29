Nonnamaxxing: Οι γιαγιάδες της Ιταλίας γνωρίζουν το μυστικό της ευζωίας – Η Gen Z τις αποθεώνει

Η νέα εμμονή της Gen Z φέρει το όνομα Nonnamaxxing και αποθεώνεται στα κοινωνικά δίκτυα. Η τάση προτείνει την επιστροφή στις βασικές αξίες της ζωής, αποδεικνύοντας ότι η μακροζωία και η ευτυχία κρύβονται στις πιο απλές, καθημερινές συνήθειες.

Όταν η βιομηχανία της ευεξίας δαπανεί δισεκατομμύρια δολάρια προσπαθώντας να αποκωδικοποιήσει το μυστικό της μακροζωίας, προωθώντας από παγωμένα λουτρά μέχρι συνεχή παρακολούθηση της γλυκόζης, η γενιά Ζ επιμένουν πως η πιο σοφή κίνηση για να ζεις καλά είναι να μιμηθείς τον τρόπο ζωής της Ιταλίδας γιαγιάς.

Αν και θα μπορούσε να είναι ακόμη ένα τρεντ που θα λησμονηθεί, όλα δείχνουν πως το Nonnamaxxing είναι πολλά περισσότερα από ένα ψηφιακό φαινόμενο.

Είναι πολύ απλά μια φιλοσοφία ζωής που προτρέπει τους νέους να περπατούν περισσότερο, να τρώνε πραγματικό φαγητό και όχι μικροπλαστικά και να παραμένουν συνδεδεμένοι με την κοινότητά τους, αφήνοντας για λίγο στην άκρη τις οθόνες των κινητών τους.

Δεν πρόκειται για μια αβάσιμη θεωρία, καθώς η Ιταλία κατατάσσεται σταθερά στις χώρες με το υψηλότερο προσδόκιμο ζωής παγκοσμίως.

Η Σαρδηνία, μάλιστα, αποτελεί μία από τις περίφημες Μπλε Ζώνες, περιοχές όπου οι άνθρωποι ξεπερνούν συχνά τα εκατό έτη.

Η Λίτσια Φερτς, μια ενενηνταεξάχρονη Ιταλίδα, μίλησε στο SELF επιμένοντας πως το κλειδί για να είσαι ευτυχισμένος έχει να κάνει με την καθημερινότητα σου.

«Ποτέ μην θεωρείς τον εαυτό σου ηλικιωμένο», είπε. «Γεννιέσαι νέος». Η ίδια ντύνεται κάθε πρωί, βάζει μακιγιάζ και φοράει χαρούμενα χρώματα είτε φεύγει από το σπίτι είτε όχι, επειδή «το να παρουσιάζεις καλά τον εαυτό σου είναι μια πράξη αυτοαγάπης». Δεν απαιτείται κάποιο app για αυτό.

Η έρευνα επιβεβαιώνει τα λόγια της, καθώς μελέτες δείχνουν ότι ο τρόπος που οι γυναίκες αντιλαμβάνονται τη γήρανση επηρεάζει άμεσα τον ρυθμό με τον οποίο γερνάει ο οργανισμός τους. Αν η γήρανση θεωρηθεί πλούτος εμπειρίας και σοφίας, το σώμα ανταποκρίνεται θετικά.

Οι φυσικές δραστηριότητες μιας παραδοσιακής Ιταλίδας γιαγιάς, μιας nonna, προφανώς και δεν περιλαμβάνουν εξαντλητικές προπονήσεις στο γυμναστήριο, αλλά συνεχή κίνηση μέσα στην πόλη.

Το καθημερινό περπάτημα, έστω και για δεκαπέντε λεπτά, μπορεί να μειώσει σημαντικά τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου, σύμφωνα με μελέτη του 2025.

Παράλληλα, η κοινωνική ενσωμάτωση παίζει καθοριστικό ρόλο. Οι Ιταλίδες γιαγιές παραμένουν ενεργά μέλη των οικογενειών τους, προσφέρουν βοήθεια στη φροντίδα των παιδιών και αρνούνται να απομονωθούν.

84-year-old Nonna Silvana is no ordinary Italian grandma – she has millions of followers on social media and was just voted Italy's TikTok "Creator of the Year." Her fans follow her to watch her cook Italian recipes and share life advice in her no-nonsense tone. She spoke to CNN's @ivanascatola about what her favorite dish is, unusual ingredients in Italian cooking and what she thinks about going viral.

H αίσθηση του σκοπού και της προσφοράς συνδέεται άμεσα με τη μείωση της θνησιμότητας και την αύξηση της αισιοδοξίας.

Γιατί όμως αυτή η τάση συγκινεί τόσο πολύ τους νέους της Γενιάς Ζ; Οι ψυχοθεραπευτές εξηγούν ότι οι νέοι είναι εξαντλημένοι από την πίεση για διαρκή βελτιστοποίηση και παραγωγικότητα.

Η ανάγκη να μετατρέψουν κάθε στιγμή της ζωής τους σε περιεχόμενο για τα κοινωνικά δίκτυα οδηγεί σε επαγγελματική και προσωπική εξουθένωση.

View this post on Instagram A post shared by Tallow Twins | Ancestral Skincare (@tallowtwins)

Το Nonnamaxxing προσφέρει μια ελκυστική εναλλακτική: μια ζωή που μοιάζει γειωμένη, ζεστή και χωρίς βιασύνη.

Στην ουσία, η νέα γενιά ανακαλύπτει αυτό που οι Ιταλίδες γιαγιές γνωρίζουν εδώ και αιώνες: την τέχνη του να ζει κανείς καλά.