Τρίτη 28 Απριλίου 2026
Τι είπε ο Μίλαν Τόμιτς για τον Ερυθρό Αστέρα, τις μεταγραφές και τον Μίλερ-ΜακΙντάιρ
Euroleague 28 Απριλίου 2026, 16:36

Τι είπε ο Μίλαν Τόμιτς για τον Ερυθρό Αστέρα, τις μεταγραφές και τον Μίλερ-ΜακΙντάιρ

Ο Μίλαν Τόμιτς σε συνέντευξή του σχολίασε τη φετινή σεζόν του Ερυθρού Αστέρα, αλλά και τις φήμες για μεταγραφές παικτών της ομάδας του.

Ο GM της ομάδας του Ερυθρού Αστέρα, Μίλαν Τόμιτς, έδωσε εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη Meridian και αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στα μεταγραφικά σενάρια, αλλά και στον σχεδιασμό για την επόμενη σεζόν.

Όπως ήταν φυσικό, σχολίασε την υπόθεση του Κόντι Μίλερ ΜακΙντάιρ, που συνδέεται με τον Ολυμπιακό, αλλά και το πόσο ανταγωνιστική ήταν η φετινή Euroleague.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μίλαν Τόμιτς

«Είμαστε επικεντρωμένοι στην κατάκτηση της ABA League και του εγχώριου πρωταθλήματος και θα υπάρξουν πολλές εικασίες και συζητήσεις για μεταγραφές, όπως συμβαίνει κάθε χρόνο αυτή την εποχή. Δεν είναι σοβαρό για εμάς ως σύλλογο να βγαίνουμε και να σχολιάζουμε κάθε φήμη και εικασία δημοσίως. Θα ενημερώσουμε όπως πάντα και όταν έρθει η ώρα και έχουμε συγκεκριμένες πληροφορίες», σημείωσε ο Τόμιτς.

Παράλληλα, ο Τόμιτς σχολίασε το πόσο ανταγωνιστική ήταν η φετινή Euroleague, αλλά και στους τραυματισμούς που αντιμετώπισε η ομάδα του: «Μια απαιτητική χρονιά, κυρίως λόγω του γεγονότος ότι ο αριθμός των συλλόγων έχει αυξηθεί, και επομένως ο αριθμός των αγώνων και των ταξιδιών, αλλά και περισσότερες ομάδες που στοχεύουν σε μια καλύτερη θέση στην τελική βαθμολογία, οπότε αναμφίβολα – μια από τις πιο δύσκολες σεζόν στη EuroLeague μέχρι στιγμής είναι πίσω μας.

Πέρυσι, η Άλμπα ήταν μέρος της διοργάνωσης, και η νέα σεζόν έφερε ομάδες όπως η Χάποελ και η Βαλένθια, οι οποίες κατέληξαν στα playoffs, οπότε είναι σαφές ότι η διοργάνωση ήταν σημαντικά πιο ανταγωνιστική από την περασμένη σεζόν», σχολίασε και συμπλήρωσε:

«Δεν ξεκίνησε πολύ καλά, λόγω του τεράστιου αριθμού τραυματισμών, αλλά καταφέραμε να ξεπεράσουμε τα προβλήματα και να φτάσουμε πολύ κοντά (σ.σ στην πρόκριση στα Playoffs). Νομίζω ότι παίξαμε καλό μπάσκετ και παλέψαμε με όλες μας τις δυνάμεις για τoν μεγάλο μας στόχο.

Κάναμε επτά νίκες στη σειρά, ένα ιστορικό σερί, νικήσαμε μεγάλους αντιπάλους – Φενερμπαχτσέ, Μονακό, Ολυμπιακό, Ρεάλ, Παναθηναϊκό… Κερδίσαμε μεγάλα ματς και ταυτόχρονα παίξαμε ποιοτικό μπάσκετ, το οποίο είναι το πιο σημαντικό. Υπήρξαν παιχνίδια που έπρεπε να κερδίσουμε και δεν τα κερδίσαμε, αλλά κερδίσαμε και παιχνίδια στα οποία λίγοι πίστευαν ότι θα κερδίζαμε, κάτι που επιβεβαιώνει την άποψη ότι δεν υπάρχουν προκαθορισμένες νίκες και μιλάει για την ποιότητα της διοργάνωσης.

Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι δεν ήμασταν στο επίπεδό μας και ότι έπρεπε να τα πάμε καλύτερα, δηλαδή τα παιχνίδια εναντίον Μακάμπι, Παρτιζάν και Μπάγερν. Ήμασταν στο σωστό δρόμο, αυτόν που θέλαμε να είμαστε και ήμασταν μόνο ένα βήμα μακριά από τα playoffs».

Πετρέλαιο
ΟΠΕΚ: Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αποχωρούν μετά από παρουσία 50 ετών

ΟΠΕΚ: Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αποχωρούν μετά από παρουσία 50 ετών

Ιράν: Οι ΗΠΑ δεν μπορούν πλέον να επιβάλλουν την πολιτική τους σε άλλες χώρες – Ισραηλινό σφυροκόπημα στον Λίβανο

Ιράν: Οι ΗΠΑ δεν μπορούν πλέον να επιβάλλουν την πολιτική τους σε άλλες χώρες – Ισραηλινό σφυροκόπημα στον Λίβανο

Η ευχάριστη έκπληξη στην παρέλαση του ΟΦΗ και η μεγαλύτερη στήριξη που αξίζουν οι Κρητικοί
Ποδόσφαιρο 28.04.26

Η ευχάριστη έκπληξη στην παρέλαση του ΟΦΗ και η μεγαλύτερη στήριξη που αξίζουν οι Κρητικοί

Η δυναμική παρουσία χιλιάδων Κρητικών στην φιέστα του ΟΦΗ για την κατάκτηση του Κυπέλλου φέρνει το προσκήνιο το θέμα της στήριξης των «ασπρόμαυρων» που δεν είχαν όλα τα προηγούμενα χρόνια.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ποιες θεωρούνται οι πρώτες «κλεισμένες» μεταγραφές της Euroleague: Ο ΜακΙντάιρ, ο Πίτερς και οι τρεις κινήσεις της Μπαρτσελόνα
Euroleague 28.04.26

Ποιες θεωρούνται οι πρώτες «κλεισμένες» μεταγραφές της Euroleague: Ο ΜακΙντάιρ, ο Πίτερς και οι τρεις κινήσεις της Μπαρτσελόνα

Ποιοι είναι οι πρώτοι παίκτες της Euroleague που έχουν ήδη συμφωνήσει για το καλοκαίρι, σύμφωνα με όσα αναφέρουν στο εξωτερικό – Από τον Μίλερ-ΜακΙντάιρ μέχρι τον Πίτερς και τον Μάικ Τζέιμς που φεύγει από τη Μονακό.

Ο Χίφι της Παρί προβλέπει ότι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός δεν θα προκριθούν στο Final Four! (pic)
Μπάσκετ 27.04.26

Ο Χίφι της Παρί προβλέπει ότι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός δεν θα προκριθούν στο Final Four! (pic)

Ο γκαρντ της Παρί Ναντίρ Χίφι στην πρόβλεψή του για για το ποιες ομάδες που θα καταφέρουν να προκριθούν στο Final Four, αφήνει εκτός τους δύο «αιωνίους» του ελληνικού μπάσκετ.

Μέλανι Γκρίφιθ και Αντόνιο Μπαντέρας ξανά μαζί μια δεκαετία μετά το διαζύγιό τους
19 χρόνια παντρεμένοι 28.04.26

Μέλανι Γκρίφιθ και Αντόνιο Μπαντέρας ξανά μαζί μια δεκαετία μετά το διαζύγιό τους

Η Μέλανι Γκρίφιθ και ο Αντόνιο Μπαντέρας απόλαυσαν πρόσφατα μια σπάνια βραδινή έξοδο στο Λος Άντζελες, αποδεικνύοντας ότι είναι από τους πιο αγαπημένους «πρώην» στο Χόλιγουντ.

Έκθεση Liberties: Σε κίνδυνο παραμένει η ελευθερία του Τύπου στην Ελλάδα
Κράτος Δικαίου 28.04.26

Έκθεση Liberties: Σε κίνδυνο παραμένει η ελευθερία του Τύπου στην Ελλάδα

Την ελάχιστη δυνατή συμμόρφωση της χώρας με το ευρωπαϊκό πλαίσιο προστασίας της ενημέρωσης διαπιστώνει η τελευταία πανευρωπαϊκή αναφορά της οργάνωσης Liberties για την ελευθερία του Τύπου.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Κραυγή αγωνίας των εργαζομένων για τα ανύπαρκτα μέτρα ασφαλείας μετά τη διπλή επίθεση σε ΕΦΚΑ και Εφετείο
Πέντε τραυματίες 28.04.26

Κραυγή αγωνίας των εργαζομένων για τα ανύπαρκτα μέτρα ασφαλείας μετά τη διπλή επίθεση σε ΕΦΚΑ και Εφετείο

Η διπλή επίθεση του 89χρονου σε δύο πολύ κεντρικά σημεία της πρωτεύουσας (στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού και στο Δικαστικό Μέγαρο του Πρωτοδικείου Αθηνών) φέρνει στην επιφάνεια τεράστια κενά ασφαλείας με τους εργαζομένους να καταγγέλλουν απουσία κατάλληλων μέτρων.

Δήμος Λαρισαίων: Εκτός αστικού ιστού το Τελωνείο
Αυτοδιοίκηση 28.04.26

Δήμος Λαρισαίων: Εκτός αστικού ιστού το Τελωνείο

Τις επόμενες ημέρες κλιμάκιο στελεχών της ΑΑΔΕ αναμένεται να μεταβεί στη Λάρισα, προκειμένου, επί του πεδίου, πια, να δρομολογηθούν οι απαραίτητες διαδικασίες μεταφοράς του Τελωνείο εκτός αστικού ιστού.

Αρχεία Έπσταϊν: Κόπερφιλντ και Μπλέιν στα έγγραφα – Αγωγή κατά Μπλανς
Woman 28.04.26

Αρχεία Έπσταϊν: Κόπερφιλντ και Μπλέιν στα έγγραφα – Αγωγή κατά Μπλανς για απόκρυψη στοιχείων

Ο Μπλανς μηνύεται για μη δημοσιοποίηση όλων των αρχείων Έπσταϊν, με καταγγελίες για καθυστερήσεις, περικοπές και έλλειψη διαφάνειας. Την ίδια ώρα, αποκαλύψεις από τα δημοσιοποιημένα αρχεία σοκάρουν

Επίσκεψη της νέας Πρέσβειρας της Ιρλανδίας στο Ιστορικό Δημαρχείο Κέρκυρας
Διεθνείς σχέσεις 28.04.26

Επίσκεψη της νέας Πρέσβειρας της Ιρλανδίας στο Ιστορικό Δημαρχείο Κέρκυρας

Συζητήθηκαν προτάσεις για την ανάπτυξη κοινών πολιτιστικών δράσεων, μεταξύ των οποίων και η προοπτική καθιέρωσης ετήσιας εκδήλωσης αφιερωμένης στις σχέσεις Κέρκυρας και Ιρλανδίας.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

