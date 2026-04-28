Τι είπε ο Μίλαν Τόμιτς για τον Ερυθρό Αστέρα, τις μεταγραφές και τον Μίλερ-ΜακΙντάιρ

Ο GM της ομάδας του Ερυθρού Αστέρα, Μίλαν Τόμιτς, έδωσε εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη Meridian και αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στα μεταγραφικά σενάρια, αλλά και στον σχεδιασμό για την επόμενη σεζόν.

Όπως ήταν φυσικό, σχολίασε την υπόθεση του Κόντι Μίλερ ΜακΙντάιρ, που συνδέεται με τον Ολυμπιακό, αλλά και το πόσο ανταγωνιστική ήταν η φετινή Euroleague.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μίλαν Τόμιτς

«Είμαστε επικεντρωμένοι στην κατάκτηση της ABA League και του εγχώριου πρωταθλήματος και θα υπάρξουν πολλές εικασίες και συζητήσεις για μεταγραφές, όπως συμβαίνει κάθε χρόνο αυτή την εποχή. Δεν είναι σοβαρό για εμάς ως σύλλογο να βγαίνουμε και να σχολιάζουμε κάθε φήμη και εικασία δημοσίως. Θα ενημερώσουμε όπως πάντα και όταν έρθει η ώρα και έχουμε συγκεκριμένες πληροφορίες», σημείωσε ο Τόμιτς.

Παράλληλα, ο Τόμιτς σχολίασε το πόσο ανταγωνιστική ήταν η φετινή Euroleague, αλλά και στους τραυματισμούς που αντιμετώπισε η ομάδα του: «Μια απαιτητική χρονιά, κυρίως λόγω του γεγονότος ότι ο αριθμός των συλλόγων έχει αυξηθεί, και επομένως ο αριθμός των αγώνων και των ταξιδιών, αλλά και περισσότερες ομάδες που στοχεύουν σε μια καλύτερη θέση στην τελική βαθμολογία, οπότε αναμφίβολα – μια από τις πιο δύσκολες σεζόν στη EuroLeague μέχρι στιγμής είναι πίσω μας.

Πέρυσι, η Άλμπα ήταν μέρος της διοργάνωσης, και η νέα σεζόν έφερε ομάδες όπως η Χάποελ και η Βαλένθια, οι οποίες κατέληξαν στα playoffs, οπότε είναι σαφές ότι η διοργάνωση ήταν σημαντικά πιο ανταγωνιστική από την περασμένη σεζόν», σχολίασε και συμπλήρωσε:

«Δεν ξεκίνησε πολύ καλά, λόγω του τεράστιου αριθμού τραυματισμών, αλλά καταφέραμε να ξεπεράσουμε τα προβλήματα και να φτάσουμε πολύ κοντά (σ.σ στην πρόκριση στα Playoffs). Νομίζω ότι παίξαμε καλό μπάσκετ και παλέψαμε με όλες μας τις δυνάμεις για τoν μεγάλο μας στόχο.

Κάναμε επτά νίκες στη σειρά, ένα ιστορικό σερί, νικήσαμε μεγάλους αντιπάλους – Φενερμπαχτσέ, Μονακό, Ολυμπιακό, Ρεάλ, Παναθηναϊκό… Κερδίσαμε μεγάλα ματς και ταυτόχρονα παίξαμε ποιοτικό μπάσκετ, το οποίο είναι το πιο σημαντικό. Υπήρξαν παιχνίδια που έπρεπε να κερδίσουμε και δεν τα κερδίσαμε, αλλά κερδίσαμε και παιχνίδια στα οποία λίγοι πίστευαν ότι θα κερδίζαμε, κάτι που επιβεβαιώνει την άποψη ότι δεν υπάρχουν προκαθορισμένες νίκες και μιλάει για την ποιότητα της διοργάνωσης.

Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι δεν ήμασταν στο επίπεδό μας και ότι έπρεπε να τα πάμε καλύτερα, δηλαδή τα παιχνίδια εναντίον Μακάμπι, Παρτιζάν και Μπάγερν. Ήμασταν στο σωστό δρόμο, αυτόν που θέλαμε να είμαστε και ήμασταν μόνο ένα βήμα μακριά από τα playoffs».