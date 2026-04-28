Παναθηναϊκός: Χειρουργήθηκε με επιτυχία ο Σλούκας
Το πρωί της Τρίτης (28/4) ο Κώστας Σλούκας πέρασε την πόρτα του χειρουργείου, μετά τον τραυματισμό στο γόνατο που θα τον αναγκάσει να χάσει τη σειρά με τη Βαλένθια.
Ο Κώστας Σλούκας τραυματίστηκε στο γόνατο και θα χάσει όλη τη σειρά των play offs της Euroleague κόντρα στη Βαλένθια! Η ζημιά ήταν στον μηνίσκο και το πρωί της Τρίτης (28/4) πέρασε την πόρτα του χειρουργείου για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα.
Σύμφωνα με την χθεσινή (27/8) ενημέρωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ο Έλληνας διεθνής γκαρντ υπέστη ρήξη έξω μηνίσκου στο αριστερό γόνατο, γι’ αυτό και υποβλήθηκε σε επέμβαση αρθροσκόπησης.
Πλέον, ξεκινά αγώνας δρόμου για την αποκατάσταση του, ώστε να επιστρέψει στη δράση, με στόχο το Final Four της Αθήνας, αν και εφόσον η ομάδα του Εργκίν Αταμάν προσπεράσει το εμπόδιο της Βαλένθια.
