Ολυμπιακός – Μονακό 91-70: Σαρωτικός με «20άρα» του Βεζένκοφ, έκανε το πρώτο βήμα για το F-4!

Ο Ολυμπιακός μετά από ένα «μουδιασμένο» πρώτο ημίχρονο… ισοπέδωσε τη Μονακό με 91-70 , κάνοντας ένα καταπληκτικό δεύτερο μέρος και σφράγισε το 1-0 στη σειρά των playoffs της Euroleague. Πλέον στον Ολυμπιακό στρέφουν το βλέμμα τους στο Game 2, το οποίο είναι προγραμματισμένο για την Πέμπτη 30/4 και ώρα 21:00

Απίθανοι οι Σάσα Βεζένκοφ και Νίκολα Μιλουτίνοφ που είχαν από 20 και 13 πόντους αντίστοιχα με τον Σέρβο να μαζεύει και 10 ριμπάουντ, τα 7 εκ των οποίων επιθετικά Ωστόσο τη διαφορά έκανε ο Κόρι Τζόσεφ που ήταν βγαλμένος από… NBA και είχε 13 πόντους τέσσερις ασίστ και δύο ριμπάουντ σε 18.35». Από τη Μονακό η οποία έμεινε και από δυνάμεις στο τέλος ξεχώρισαν οι Τζέιμς και Ντιάλο με 19 και 15 πόντους αντίστοιχα.

Το ματς ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να τρέχουν στο ανοιχτό γήπεδο και τη Μονακό να προηγείται με 4-6 στο 3’ με καλάθια του Τζέιμς και του Μπλόσομγκεϊμ. Ο Βεζένκοφ με ωραία κίνηση και καλάθι και φάουλ, ισοφάρισε σε 9-9 στο 4’.

Ο Χέιζ με floater έκανε το 9-11 για τη Μονακό στο 5’. Ο Ολυμπιακός πέρασε μπροστά με τον Βεζένκοφ, για να ισοφαρίσει σε 13-13 ο Χέις. Ο Μιλουτίνοφ με follow μείωσε σε 15-16 στο 7’. Ο Ντιαλό έκανε το 17-18 στο 9’. Το πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με τη Μονακό να προηγείται με 19-20.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο ο ΜακΚίσικ πήρε την κατάσταση στα χέρια του και με πέντε συνεχόμενους πόντους έκανε το 24-23 για τον Ολυμπιακό στο 11’. Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε να βγάζει ενέργεια στην άμυνα και με τρίποντο του Φουρνιέ και καλάθι του Τζόσεφ από κοντά έδωσαν προβάδισμα +7 στους Πειραιώτες και έκαναν το 32-25 το 14’. Τάρπεϊ και Μπλόσομγκεϊμ μείωσαν σε 32-30 στο 15’.

Ο Τζόσεφ με καλάθι και φάουλ έκανε το 35-30 για τον Ολυμπιακό στο 16’. Ο Ντιαλό με κάρφωμα μείωσε στον πόντο και έκανε το σκορ 35-34 στο 17’. Ο Ντόρσεϊ με τρίποντο από τη γωνία έκανε το 38-36 στο 18’. Ο Βεζένκοφ με ακόμα ένα τρίποντο έδωσε αέρα +5 και έκανε το σκορ 41-36 στο 19’. Το πρώτο ημίχρονο τελείωσε με το καλάθι του Ντόρσεϊ από κοντά και τον Ολυμπιακό να είναι μπροστά με +9 και σκορ 45-36.

Στο ξεκίνημα του τρίτου δεκάλεπτο ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με τρίποντο του Γουόκαπ που έκανε το 48-38 στο 22’. Ο Ολυμπιακός ανέβασε την απόδοσή του στην άμυνα και με συνεχόμενα καλάθια κατάφερε να ανεβάσει τη διαφορά στο +16 κάνοντας το σκορ 56-40 κι ενώ προηγουμένως το ΣΕΦ είχε παγώσει με τον Σάσα Βεζένκοφ να τραυματίζεται στη μύτη μετά από χτύπημα του Ντιάλο.

Η Μονακό μείωσε με τέσσερις συνεχόμενους πόντους του Ντιαλό σε 58-44 στο 26’. Ο Τάις με κάρφωμα έκανε το σκορ 60-46 στο 27’. Ο Πίτερς με τρίποντο από τη γωνία έκανε το 63-48 στο 28’. Ο Τζόσεφ με τρίποντο έκανε το 66-51 για τους Πειραιώτες που ήταν και το σκορ της τρίτης περιόδου.

Στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου ο Ολυμπιακός ξεκίνησε και πάλι από την άμυνά του και ξέφυγε με πέντε σερί πόντους του Μιλουτίνοφ με +20 και σκορ 71-51 στο 32’. Η Μονακό μείωσε με δύο βολές του Μπλόσομγκεϊμ σε 71-53 στο 33’. Ο Τζέιμς μείωσε με τέσσερις προσωπικούς πόντους σε 73-57 στο 34’. Ο Βεζένκοφ με τρίποντο στον αιφνιδιασμό από τη γωνία έκανε το 76-57 στο 35’.

Ο Τζόσεφ και πάλι με τρίποντο έκανε το 79-59 στο 37’. Ο Βεζένκοφ πέτυχε ένα απίθανο τρίποντο από το σπίτι του και έκανε το 82-61. «Καταιγισμός» ακολούθησε με κάρφωμα του Χολ και τρίποντο του Φουρνιέ που έκαναν το 87-64. Ο Φουρνιέ με κάρφωμα έκανε το 89-66 στο 39’. Το ματς ολοκληρώθηκε με τον Ολυμπιακό να επικρατεί με 91-70 και να κάνει το 1-0 στη σειρά των playoffs.

Τα δεκάλεπτα: 19-20, 45-36, 66-51, 91-70

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 3 (1 τρίποντο, 4 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Γουορντ 2, Βεζένκοβ 20 (5/8 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 1/1 βολή), Παπανικολάου, Ντόρσεϊ 11 (4/6 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 2 κλεψίματα), Πίτερς 7 (1 τρίποντο, 5 ριμπάουντ), Μιλουτίνοβ 13 (5/9 δίποντα, 3/5 βολές, 10 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Τζόσεφ 13 (2/3 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 3/3 βολές, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Χολ 4 (5 ριμπάουντ, 3 μπλοκ), ΜακΚίσικ 5, Φουρνιέ 13 (3/5 δίποντα, 2/7 τρίποντα, 1/2 βολές, 7 ριμπάουντ)

Μονακό (Μαρκοϊσβίλι): Οκόμπο 8 (4/9 δίποντα), Μπλόσομγκεϊμ 10 (4/6 δίποντα, 0/4 τρίποντα, 2/2 βολές), Τάις 6 (3/10 δίποντα, 6 ριμπόυντ), Ντιάλο 15 (5/9 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 2/2 βολές, 7 ριμπάουντ, 4 κλεψίματα), Χέιζ 4 (5 ριμπάουντ), Τάρπι 8 (2 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Μπεγκαρίν, Νέντοβιτς, Στράζελ (0/2 δίποντα, 0/7 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Τζέιμς 19 (4/4 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 8/9 βολές, 4 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 2 κλεψίματα, 5 λάθη)