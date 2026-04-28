Τρίτη 28 Απριλίου 2026
28.04.2026 | 09:23
Ντελαπάρισε φορτηγό στη Βουλιαγμένη - Δείτε βίντεο
Ο τελικός Κυπέλλου αλλάζει τα σχέδια του Λανουά
Ποδόσφαιρο 28 Απριλίου 2026, 08:14

Εκεί που ο Γάλλος όριζε τους ίδιους και τους ίδιους στα πλέι οφ 5-8 και στα πλέι άουτ, έχει την ευκαιρία να βγάλει διαιτητές από τη «ναφθαλίνη»

ΡεπορτάζΒάιος Μπαλάφας
Η καρδιά δεν «φωνάζει» πάντα όταν υπάρχει πρόβλημα – Τι λέει νέα γαλλική μελέτη;

Με τα πλέι οφ τίτλου της Stoiximan Super League δεν αλλάζει κάτι, σχετικά με τους ορισμούς των διαιτητών. Θυμίζουμε ότι η περσινή τελευταία αγωνιστική ήταν αδιάφορη, όλοι περίμεναν Έλληνες διαιτητές, όμως ο Λανουά έφερε ξένους για να έχει το κεφάλι του ήσυχο, καθώς υπάρχει συμφωνία μεταξύ των ομάδων για ξένους διαιτητές. ‘Αλλωστε, ο Γάλλος διαιτητής γνωρίζει ότι σε τέτοια ματς υπάρχει και το γόητρο ενώ είχε πληροφορηθεί ότι εκ των προκατόχων του αποτέλεσε παρελθόν όταν επιχείρησε να ορίσει Έλληνα σε ντέρμπι Παναθηναϊκού-ΑΕΚ και μάλιστα στις πρώτες αγωνιστικές.

Το ζητούμενο είναι ο Λανουά να φέρνει ξένους διαιτητές από το πάνω ράφι. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα, μετά την καλή διαιτητική έκβαση του τελικού Κυπέλλου Betsson, η αγωνία του έχει να κάνει με το να ακολουθήσουν καλές διαιτησίες και στα πλέι οφ τίτλου. Ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά δεν ξεχνά ότι είναι στη… σέντρα, με δεδομένο ότι σχεδόν όλες οι ομάδες έβγαλαν ανακοινώσεις για κακές διαιτησίες.

Κατά τα άλλα, πέραν των πλέι οφ τίτλου, ο τελικός Κυπέλλου Betsson άλλαξε τα σχέδια του Λανουά. Αυτό έχει να κάνει με τα πλέι οφ 5-8, όπου δεν θα κρίνεται ευρωπαϊκό εισιτήριο. Έτσι στα ματς μεταξύ των Αρη, ΟΦΗ, Λεβαδειακού, Βόλου θα μπορεί να βάζει διαιτητές οι οποίοι βρέθηκαν στη «ναφθαλίνη». Ο λόγος είναι ότι ο Λανουά δεν ήθελε να ρισκάρει λόγω απειρίας τους.

Όμως, όπως αναφέραμε άλλαξαν τα δεδομένα και ο Λανουά μπορεί να τους ορίσει, να τους δώσει ευκαιρίες. Δεν είναι και λίγοι! Πέντε διαιτητές στον αριθμό, μπορεί και τέσσερις! Αναφερόμαστε στους Κουκούλα (Λέσβου), Κόκκινο (Χαλκιδικής), Μόσχου (Λασιθίου), Γιουματζίδη (Πέλλας). Αντίθετα, ο Ματσούκας (Εύβοιας) έχει πάρει αρκετά ματς, αντιμετωπίζεται σαν έτοιμος ρέφερι.  Αντίθετα, ο Μέγας (Πιερίας) δεν έχει οριστεί σε κανένα, επειδή ήταν τραυματίας και έβγαλε τα τεστ με τη δεύτερη φορά. Μέχρι τώρα ο Μέγας ορίστηκε σε τρία ματς των πλέι άουτ της Super League 2.

Με τους προαναφερόμενους ρέφερι ο Λανουά θεώρησε σκόπιμο να κάνει διαχείριση και τους βάζει τέταρτους ή AVAR, στους αγώνες των πλέι οφ 5-8 και των πλέι άουτ. Ας μην ξεχνάμε ότι έχει ξεκαθαρίσει στους ρέφερι πως αν μείνει στην ΚΕΔ κάποιοι θα υποβιβαστούν στην Super League 2, αν και κάποιοι θεωρούν  ότι μόνο βοηθοί διαιτητές θα αλλάξουν κατηγορία.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Το μεγάλο comeback στην ελίτ των διεθνών αγορών

Η καρδιά δεν «φωνάζει» πάντα όταν υπάρχει πρόβλημα – Τι λέει νέα γαλλική μελέτη;

Κόσμος
Δυσαρεστημένος ο Τραμπ με την πρόταση του Ιράν αλλά την εξετάζει

Λουτσέσκου: «Οι δύο χειρότεροι μήνες της ζωής μου – Χάσαμε από τον φόβο ότι δεν θα τα καταφέρουμε»
Ποδόσφαιρο 27.04.26

Σε συνέντευξή του σε ρουμάνικο Μέσο, ο Ραζβάν Λουτσέσκου χαρακτήρισε ως τους δύο πιο δύσκολους μήνες της ζωής του, μετά τον θάνατο του πατέρα του Μιρτσέα και τον χαμένο τελικό Κυπέλλου με τον ΟΦΗ.

Ο Χίφι της Παρί προβλέπει ότι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός δεν θα προκριθούν στο Final Four! (pic)
Μπάσκετ 27.04.26

Ο γκαρντ της Παρί Ναντίρ Χίφι στην πρόβλεψή του για για το ποιες ομάδες που θα καταφέρουν να προκριθούν στο Final Four, αφήνει εκτός τους δύο «αιωνίους» του ελληνικού μπάσκετ.

Χαμός με το ιατρικό επιτελείο της Τότεναμ
Ποδόσφαιρο 27.04.26

Οργισμένοι οι οπαδοί των Spurs για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε το ιατρικό τιμ της ομάδας τους, τον σοβαρό τραυματισμό του Σίμονς

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπρέντφορντ
Ποδόσφαιρο 27.04.26

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπρέντφορντ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπρέντφορντ για την 34η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Ινφαντίνο (πρόεδρος FIFA): «Έκανα αιτήσεις για εργασία σε Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια Ομοσπονδία και απορρίφθηκαν»
Ποδόσφαιρο 27.04.26

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο σε ομιλία του στο Miami Dade College, και αναφερόμενος στην επαγγελματική του πορεία αποκάλυψε ότι αρχικά τόσο η UEFA όσο και η Παγκόσμια Ομοσπονδία είχαν απορρίψει τις αιτήσεις του για δουλειά.

Μίλαν: Χάνει το υπόλοιπο της σεζόν ο Λούκα Μόντριτς
Ποδόσφαιρο 27.04.26

O Λούκα Μόντριτς στάθηκε άτυχος στο κυριακάτικο (26/4) ντέρμπι της Μίλαν με την Γιουβέντους, καθώς τραυματίστηκε και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν.

Αποθέωση στο Ηράκλειο από χιλιάδες οπαδούς του ΟΦΗ στη φιέστα για την κατάκτηση του Κυπέλλου (vids)
Ποδόσφαιρο 27.04.26

Χιλιάδες οπαδοί του ΟΦΗ γέμισαν τους δρόμους του Ηρακλείου τη Δευτέρα (27/4) για να αποθεώσουν τον Χρήστο Κόντη και τους παίκτες στην παρέλαση με ανοιχτό πούλμαν για την κατάκτηση του Κυπέλλου.

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της φιλοσοφίας (Μέρος ΙΕ’)
Language 28.04.26

Ήδη από τη γέννηση του ανθρώπου και τα πρώτα χρόνια της παιδικής του ηλικίας, ενόσω η ψυχή του είναι άγραφος πίνακας, σχηματίζονται «έννοιες» που ονομάζονται «προλήψεις»

«Απαγορευμένη σεξουαλική επιθυμία» – Οι ιδιωτικές επιστολές του Λέοναρντ Μπερνστάιν και του μέντορά του
Culture Live 28.04.26

Το νέο ντοκιμαντέρ «Bernstein's Wall» εξερευνά τη ζωή και την καριέρα του θρυλικού μαέστρου και αναλύει τη στενή φιλία 53 ετών που τον συνέδεε με τον Άαρον Κόπλαντ.

Επίθεση ΠΑΣΟΚ σε Γεωργιάδη για υποκλοπές: Ποιος μπορεί να πάρει στα σοβαρά αυτόν τον πολιτικό κωλοτούμπα
Πολιτική 28.04.26

Με αφορμή ανάρτηση του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, το ΠΑΣΟΚ περνά στην αντεπίθεση σημειώνοντας με νόημα «ποια αξιοπιστία έχει ένα πολιτικό πρόσωπο που επιχαίρει επειδή τίθεται στο αρχείο μια υπόθεση που τον αφορά ως θύμα»

Δουλειά της δικαιοσύνης δεν είναι να συγκαλύπτει την παρανομία και να προσφέρει ατιμωρησία σε μια κυβέρνηση που εγκληματεί
Editorial 28.04.26

Η απόφαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κ. Τζαβέλλα να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών αποτελεί σοβαρή θεσμική εκτροπή και βαρύ πλήγμα στο κράτος δικαίου

Ισόβια στον ηθοποιό Nathan Chases His Horse του «Χορεύοντας με τους λύκους» για σεξουαλικές επιθέσεις
Woman 28.04.26

Ο Νέιθαν Λι, γνωστός ως Nathan Chasing His Horse, καταδικάστηκε σε ισόβια για κακοποίηση γυναικών και ανήλικων, εκμεταλλευόμενος τη θέση του ως «πνευματικός ηγέτης»

Το El Niño επιστρέφει ισχυρό και θεαματικό εν μέσω κλιματικής κρίσης – Επηρεάζεται η Ελλάδα;
Εχει ξεκινήσει 28.04.26

To in προδημοσιεύει την ανάλυση του ΜΕΤΕΟ για το πιο σημαντικό παγκόσμιο καιρικό φαινόμενο - Θα ξεπεράσει το επεισόδιο του 2015;- 6 ερωταπαντήσεις για την εξέλιξη του φαινομένου El Niño το 2026 – Μιλά στο in ο διευθυντής ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος

Νεκρή βρέθηκε 74χρονη στις τουαλέτες του Πολιτιστικού Κέντρου στο Άργος Ορεστικού
Ελλάδα 28.04.26

Οταν οι οικείοι της διαπίστωσαν πως η 74χρονη δεν είχε επιστρέψει στο σπίτι ενημέρωσαν το τοπικό Αστυνομικό τμήμα για την εξαφάνιση της. Μετά από ολονύχτιες έρευνες, βρέθηκε νεκρή στις τουαλέτες του Πολιτικού Κέντρου στο Άργος Ορεστικού

«Δυσαρεστημένος ο Τραμπ» με την πρόταση του Ιράν αλλά την εξετάζει – Το Ισραήλ βομβαρδίζει τον νότιο Λίβανο
Ρευστό σκηνικό 28.04.26 Upd: 08:43

Ο Τραμπ εμφανίζεται δυσαρεστημένος με την ιρανική πρόταση, επειδή δεν αφορούσε το πυρηνικό πρόγραμμα ωστόσο την εξετάζει - Ο Αραγτσί συναντήθηκε με τον Πούτιν και δήλωσε ότι η Τεχεράνη εξετάζει το αίτημα των ΗΠΑ για επανέναρξη των συνομιλιών - Όλες οι εξελίξεις στο in

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

