Ο τελικός Κυπέλλου αλλάζει τα σχέδια του Λανουά

Με τα πλέι οφ τίτλου της Stoiximan Super League δεν αλλάζει κάτι, σχετικά με τους ορισμούς των διαιτητών. Θυμίζουμε ότι η περσινή τελευταία αγωνιστική ήταν αδιάφορη, όλοι περίμεναν Έλληνες διαιτητές, όμως ο Λανουά έφερε ξένους για να έχει το κεφάλι του ήσυχο, καθώς υπάρχει συμφωνία μεταξύ των ομάδων για ξένους διαιτητές. ‘Αλλωστε, ο Γάλλος διαιτητής γνωρίζει ότι σε τέτοια ματς υπάρχει και το γόητρο ενώ είχε πληροφορηθεί ότι εκ των προκατόχων του αποτέλεσε παρελθόν όταν επιχείρησε να ορίσει Έλληνα σε ντέρμπι Παναθηναϊκού-ΑΕΚ και μάλιστα στις πρώτες αγωνιστικές.

Το ζητούμενο είναι ο Λανουά να φέρνει ξένους διαιτητές από το πάνω ράφι. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα, μετά την καλή διαιτητική έκβαση του τελικού Κυπέλλου Betsson, η αγωνία του έχει να κάνει με το να ακολουθήσουν καλές διαιτησίες και στα πλέι οφ τίτλου. Ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά δεν ξεχνά ότι είναι στη… σέντρα, με δεδομένο ότι σχεδόν όλες οι ομάδες έβγαλαν ανακοινώσεις για κακές διαιτησίες.

Κατά τα άλλα, πέραν των πλέι οφ τίτλου, ο τελικός Κυπέλλου Betsson άλλαξε τα σχέδια του Λανουά. Αυτό έχει να κάνει με τα πλέι οφ 5-8, όπου δεν θα κρίνεται ευρωπαϊκό εισιτήριο. Έτσι στα ματς μεταξύ των Αρη, ΟΦΗ, Λεβαδειακού, Βόλου θα μπορεί να βάζει διαιτητές οι οποίοι βρέθηκαν στη «ναφθαλίνη». Ο λόγος είναι ότι ο Λανουά δεν ήθελε να ρισκάρει λόγω απειρίας τους.

Όμως, όπως αναφέραμε άλλαξαν τα δεδομένα και ο Λανουά μπορεί να τους ορίσει, να τους δώσει ευκαιρίες. Δεν είναι και λίγοι! Πέντε διαιτητές στον αριθμό, μπορεί και τέσσερις! Αναφερόμαστε στους Κουκούλα (Λέσβου), Κόκκινο (Χαλκιδικής), Μόσχου (Λασιθίου), Γιουματζίδη (Πέλλας). Αντίθετα, ο Ματσούκας (Εύβοιας) έχει πάρει αρκετά ματς, αντιμετωπίζεται σαν έτοιμος ρέφερι. Αντίθετα, ο Μέγας (Πιερίας) δεν έχει οριστεί σε κανένα, επειδή ήταν τραυματίας και έβγαλε τα τεστ με τη δεύτερη φορά. Μέχρι τώρα ο Μέγας ορίστηκε σε τρία ματς των πλέι άουτ της Super League 2.

Με τους προαναφερόμενους ρέφερι ο Λανουά θεώρησε σκόπιμο να κάνει διαχείριση και τους βάζει τέταρτους ή AVAR, στους αγώνες των πλέι οφ 5-8 και των πλέι άουτ. Ας μην ξεχνάμε ότι έχει ξεκαθαρίσει στους ρέφερι πως αν μείνει στην ΚΕΔ κάποιοι θα υποβιβαστούν στην Super League 2, αν και κάποιοι θεωρούν ότι μόνο βοηθοί διαιτητές θα αλλάξουν κατηγορία.