Cornelius Horgan: Ο διεθνούς φήμης acting coach έρχεται στην Αθήνα για ένα μοναδικό workshop

Ο διεθνούς φήμης acting coach Cornelius Horgan, μόνιμο μέλος του σπουδαίου Actor’s Studio της Νέας Υόρκης, έρχεται στην Αθήνα για ένα μοναδικό τριήμερο εργαστήριο στις 15, 16 και 17 Μαΐου, στο θέατρο Αργώ (Ελευσινίων 13-15, Μεταξουργείο).

O Cornelius Horgan είναι δάσκαλος υποκριτικής, μόνιμο μέλος του φημισμένου Actor’s Studio στη Νέα Υόρκη. Έχει εργαστεί ως ηθοποιός, ερμηνεύοντας ρόλους σε μεταφορές έργων του Ευγένιου Ο’ Νιλ στη σκηνή.

Παραδίδει σεμινάρια υποκριτικής σε ολόκληρο τον κόσμο, διδάσκοντας βασικές μεθόδους υποκριτικής, όπως το Method Acting, το Σύστημα Στανισλάφσκι, τη μέθοδο Meisner και την τεχνική της Stella Adler.

Τι είναι για εσάς η τέχνη της υποκριτικής;

«Η τέχνη της υποκριτικής, για μένα, πολύ απλά, είναι να κάνεις κάτι με έναν συγκεκριμένο σκοπό, για έναν συγκεκριμένο λόγο, μέσα στις δεδομένες συνθήκες του χαρακτήρα.

Είτε ο χαρακτήρας κινείται σωματικά είτε μιλάει, είναι πάντα ενεργός (ακόμη και το να ακούει είναι επίσης ενεργητικό). Αυτό συνήθως καθοδηγείται από το εσωτερικό νόημα, το οποίο συχνά εκφράζεται μέσω της σωματικής συμπεριφοράς.»

Τι έχετε μάθει από τη συνεργασία σας με σπουδαίους ηθοποιούς του Actor’s Studio;

«Είναι αλήθεια ότι μάθει πολλά πράγματα από τα μέλη του Actor’s Studio, καθώς και από όλους τους καλλιτέχνες με τους οποίους έχω συνεργαστεί ή καθοδηγήσει. Πιστεύω ότι πάντα υπάρχει κάτι να μάθεις, είτε είναι καλό είτε κακό.

Έχω μάθει ότι το να κάνει κανείς τη δουλειά του ηθοποιού είναι πραγματικά σημαντικό. Αυτό σημαίνει να επαναλαμβάνει ασκήσεις από τους μεγάλους δασκάλους: Στανισλάβσκι, Στράσμπεργκ, Στέλα Άντλερ, Σάνφορντ Μάισνερ κ.ά.

Είναι σαν να πηγαίνουμε στο «γυμναστήριο του ηθοποιού», όπου εξασκούμαστε σωματικά και συναισθηματικά.

Εμείς οι ηθοποιοί χρειάζεται να δουλεύουμε συνεχώς με τον εαυτό μας.

Όλοι οι μεγάλοι, όσο σπουδαίοι κι αν είναι ή υπήρξαν, δεν σταμάτησαν ποτέ να δουλεύουν για να βελτιώσουν το ένστικτό τους και το εργαλείο της υποκριτικής τους: δηλαδή τον ίδιο τους τον εαυτό.

Η δουλειά μας δεν είναι περίπλοκη στην ουσία της. Αλλά εμείς είμαστε! Ο Σαίξπηρ έγραφε στον Άμλετ, στον λόγο προς τους ηθοποιούς, ότι η δουλειά του ηθοποιού «είναι να κρατά έναν καθρέφτη μπροστά στη φύση».

Με άλλα λόγια, να ζει με φυσική ανθρώπινη συμπεριφορά μέσα στις δεδομένες συνθήκες της σκηνής. Αυτό ακούγεται μάλλον απλό, σωστά;

Στην πραγματικότητα δεν είναι. Το πιο σπάνιο πράγμα στη γη είναι συνήθως και το πιο πολύτιμο· το ίδιο ισχύει και για εμάς τους ανθρώπους.

Εκείνοι που δουλεύουν σκληρά προσπαθώντας να γίνουν η καλύτερη εκδοχή του εαυτού τους, είναι συνήθως αυτοί που πετυχαίνουν. Εμείς οι καλλιτέχνες δεν είμαστε διαφορετικοί.

Όλα έχουν να κάνουν με τη δουλειά που κάνουμε. Αυτό έχω μάθει από πολλούς μεγάλους δασκάλους με τους οποίους έχω συνεργαστεί.»

Τι ελπίζετε να μπορέσετε να μεταδώσετε στους νέους ηθοποιούς και ηθοποιούς που θα παρακολουθήσουν το σεμινάριο;

«Μια βαθύτερη κατανόηση του εαυτού τους ως καλλιτέχνες, ώστε να εξοπλιστούν με περισσότερη γνώση σχετικά με την «εργαλειοθήκη» του ηθοποιού, γεγονός που θα τους βοηθήσει να ανακαλύψουν τους χαρακτήρες που ήδη υπάρχουν μέσα τους, αλλά είναι δύσκολο να τους προσεγγίσει κανείς.

Και, φυσικά, ελπίζω να διασκεδάσουμε!

Η δουλειά μας δεν είναι μόνο σκληρή προσπάθεια. Θα υπάρξουν στιγμές γέλιου, αστείες στιγμές, στιγμές θαυμασμού και έκπληξης.

Ας γίνουμε σαν τα παιδιά που παίζουν σε μια αμμοδόχο.»

Στόχος του εργαστηρίου

Να εισαγάγει νέους ηθοποιούς στον μαγικό κόσμο της υποκριτικής, προσφέροντας μια ουσιαστική εξερεύνηση της δημιουργικής διαδικασίας —από την πρώτη προσέγγιση ενός ρόλου έως την παρουσίασή του στη σκηνή.

Μέσα από πρακτικές ασκήσεις, οι συμμετέχοντες εμβαθύνουν στην κατανόηση και την ψυχολογία του χαρακτήρα, με έμφαση στην έκφραση συναισθημάτων και τη γλώσσα του σώματος.

Παράλληλα, οι συμμετέχοντες καλούνται να αντλήσουν δημιουργικό υλικό από τις προσωπικές τους εμπειρίες, προκειμένου να τις μετατρέψουν σε αυθεντική καλλιτεχνική έκφραση.

Εισηγητές στο εργαστήριο θα είναι, επίσης, ο βραβευμένος σκηνοθέτης και ηθοποιός Άλκης Ζερβός, με μεγάλη πορεία στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση και μεγάλη εμπειρία στις μεταγλωττίσεις, καθώς και ο σκηνοθέτης και ηθοποιός Γιάννης Παπαδογιάννης, ο οποίος έχει σπουδάσει υποκριτική και σκηνοθεσία στη Νέα Υόρκη και έχει εργαστεί σε τηλεοπτικές σειρές και παραστάσεις.

Δήλωση συμμετοχής

Για περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής στο εργαστήριο επικοινωνήστε στο e-mail: kitty_rokkas@hotmail.com στέλνοντας ένα σύντομο βιογραφικό, ή τηλεφωνικά στο 6944509526.

Το εργαστήριο απευθύνεται κυρίως σε ηθοποιούς και σπουδαστές δραματικής σχολής, καθώς και σε όσους ασχολούνται με το θέατρο και τον κινηματογράφο. Η συμμετοχή είναι ανοιχτή και σε αυτούς που θέλουν να εμβαθύνουν στην τέχνη του ηθοποιού.

Κόστος συμμετοχής: 150 ευρώ.

Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί στα αγγλικά.