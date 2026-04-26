Το μήνυμα της Καλαμάτας στον ΟΦΗ: «Το ποδόσφαιρό μας έχει ανάγκη από όμορφες ιστορίες»

Ο ΟΦΗ κατάφερε να λυγίσει τον ΠΑΟΚ με 3-2 στον δραματικό τελικό Κυπέλλου του Βόλου, κατακτώντας το δεύτερο τρόπαιο της ιστορίας του.

Η Καλαμάτα, με μία όμορφη ανακοίνωση, θέλησε να συγχαρεί τους Κρητικούς για την κατάκτηση του τροπαίου, με τη «Μαύρη Θύελλα» να αναφέρει χαρακτηριστικά πως «το ποδόσφαιρό μας έχει ανάγκη από όμορφες ιστορίες» Δηλαδή, σαν αυτή που έγραψε ο ΟΦΗ το βράδυ του Σαββάτου στο «Πανθεσσαλικό», με την ομάδα της Κρήτης να αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση και πηγή έμπνευσης!

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Καλαμάτας:

«Η ΠΑΕ Καλαμάτα και ο μεγαλομέτοχος & πρόεδρος της, Γιώργος Πρασσάς, αισθάνονται την ανάγκη να εκφράσουν τα θερμά και ειλικρινή τους συγχαρητήρια προς τον ΟΦΗ και τον πρόεδρό του, Μιχάλη Μπούση, για το σπουδαίο και άξιο επίτευγμα της κατάκτησης του Κυπέλλου.

Το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει ανάγκη από τέτοιες όμορφες ιστορίες!

Η πορεία του ΟΦΗ μέχρι την κορυφή αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση και πηγή έμπνευσης για όλους όσοι αγαπούν το ποδόσφαιρο».