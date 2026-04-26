Ο Σάσα Βεζένκοφ δεν δίστασε να δώσει τις δικές του προβλέψεις για τις ομάδες που θα περάσουν από τα playoffs της Euroleague και θα πάρουν την πρόκριση στο Final Four 2026, το οποίο θα φιλοξενηθεί στο Telekom Center Athens στις 22-24 Μαΐου.

Ο Βούλγαρος σταρ έκανε την δική του… μαντεψιά την ώρα που παρέλαβε το βραβείο του MVP της κανονικής διάρκειας.

Ο Σάσα Βεζένκοφ στην προπόνηση της Κυριακής (26/4) είπε πως για το φετινό τρόπαιο θα παλέψουν Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Ρεάλ Μαδρίτης και Φενέρμπαχτσε.

Κατά την άποψή μου θα είμαστε εμείς, ο Παναθηναϊκός, η Φενέρ και η Ρεάλ. Θα δούμε σε δύο εβδομάδες», είπε ενδεικτικά ο MVP της Euroleague.