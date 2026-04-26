Η Σδούκου αδειάζει εμμέσως τον Γεωργιάδη για την ευρωπαϊκή εισαγγελία – «Έχει ‘αδωνικό’ τρόπο να σχολιάζει»

Εμμέσως πλην σαφώς αδειάζει η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ, Αλεξάνδρα Σδούκου, τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη για τις αντιθεσμικές επιθέσεις που εξαπολύει στην ευρωπαϊκή εισαγγελία και τους ευρωπαίους εισαγγελείς, Λάουρα Κοβέσι και Πόπη Παπανδρέου.

Η κ. Σδούκου σχολίασε στο MEGA πως ο υπουργός Υγείας έχει… δικό του «αδωνικό» τρόπο για να σχολιάζει τα δρώμενα και τα τεκταινόμενα, ωστόσο επισήμανε ότι τη θέση της κυβέρνησης εκφράζει ο πρωθυπουργός, αδειάζοντας έτσι τον κ. Γεωργιάδη. «Η κεντρική θέση της κυβέρνησης εκφράζεται πάντοτε από τον πρωθυπουργό και εγώ σας μεταφέρω ποια είναι η κεντρική θέση της κυβέρνησης. Εμείς είμαστε η Νέα Δημοκρατία, είμαστε μέλος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Θα ήταν παράδοξο να ακούσετε από τη Νέα Δημοκρατία να λέει ότι είναι αντιευρωπαϊστές και ότι δεν σέβονται τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Από κει και πέρα και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί ξέρετε μερικές φορές δεν είναι ανέλεγκτοι. Το να εκφράσεις ένα προβληματισμό ή να ασκήσεις μια κριτική ως προς τη διαχείριση των θεμάτων και των υποθέσεων που κάνει η ευρωπαϊκή εισαγγελία, αυτό δεν είναι κακό. Κανένας δεν είπε ‘μη διερευνάς, μη στέλνεις δικογραφίες’».

Όσον αφορά τη συνολική στάση της κυβέρνησης, υπογράμμισε πως δεν υποτιμά τη Λάουρα Κοβέσι καθώς κάνει το καθήκον της. Όπως τόνισε, «θεωρώ ότι τα ζητήματα που απασχολούν αυτή τη στιγμή την ελληνική κοινωνία δεν είναι στο να εξαντλούμε καθημερινά τι είπε η κ. Κοβέσι. Δεν υποτιμώ, είναι Ευρωπαία αξιωματούχος, εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, κάνει το καθήκον της. Το καθήκον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είναι να διερευνά όλες τις υποθέσεις τις ευρωπαϊκές που προκαλούν μια ζημία στα οικονομικά συμφέροντα. Στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, έχουμε αναλάβει την πολιτική ευθύνη που μας αναλογεί. Είπαμε ότι πράγματι στο κομμάτι της διασπάθισης των ευρωπαϊκών κονδυλίων υπήρξαν παρατυπίες και παρανομίες από αγρότες που βρήκαν ίσως ανοιχτές πόρτες και παράθυρα και παρανόμησαν και πλούτισαν και από κει και πέρα, από τη στιγμή που αυτή η υπόθεση βγήκε στο φως και παρά τις προσπάθειες που έκανε η κυβέρνηση και πριν έρθει η πρώτη δικογραφία από την ευρωπαϊκή εισαγγελία, έγιναν προσπάθειες από την πολιτική ηγεσία σε συνεννόηση και σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κόψαμε το γόρδιο δεσμό, ουσιαστικά με την μετάπτωση που κάναμε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Αναφέρομαι στην ουσία».

Για τις φερόμενες διαρροές ζητημάτων από την ευρωπαϊκή εισαγγελία, η κ. Σδούκου τόνισε πως «εμείς εκφράσαμε έναν προβληματισμό ως προς αυτό. Πώς γίνεται να κυκλοφορούν φήμες και διαρροές ότι έρχεται η δικογραφία. Έρχονται δικογραφίες, αναφέρονται μέσα ονόματα και οι άνθρωποι που ερευνούν, που ερευνώντας αυτή την υπόθεση δε γνώριζαν οι ίδιοι. Αυτό ξέρετε, δεν είναι παράλογο να το εκφράσει κάποιος ως προβληματισμό, ως προς τις διαρροές Αλλά από κει και πέρα όμως, εγώ στέκομαι και σε αυτά που είπε η κ. Κοβέσι σε σχέση με τη συνεργασία της με τις ελληνικές αρχές, σε σχέση με το ότι της έχει παρασχεθεί κάθε συνδρομή που έχει ζητήσει και έχει συμφωνήσει επίσης και με τον πρωθυπουργό στο ότι πράγματι πρέπει να επισπευσθεί η αξιολόγηση αυτής της υπόθεσης».

Πυρά από την αντιπολίτευση και κατηγορίες για συντονισμένες κυβερνητικές επιθέσεις στην ευρωπαϊκή εισαγγελία

Το μέλος του πολιτικού κέντρου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Θανάσης Γλαβίνας, τόνισε πως «είδαμε μια συντονισμένη προσπάθεια μέρους στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, να αμφισβητήσουν ουσιαστικά την ίδια τη λειτουργία και την ισχύ της ευρωπαϊκής εισαγγελίας».

Χαρακτηριστικά τόνισε πως «προφανώς κανείς δεν είναι υπεράνω κριτικής. Το έχουμε πει και στις δικαστικές αποφάσεις ασκείται κριτική. Αλλά είδαμε μια συντονισμένη προσπάθεια μέρους στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, να αμφισβητήσουν ουσιαστικά την ίδια τη λειτουργία και την ισχύ της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, ο οποίος είναι ένας ευρωπαϊκός θεσμός ο οποίος λειτουργεί στις 20 από τις 27 χώρες κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ερευνά το πού πάνε οι οικονομικοί πόροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε πλείστα κράτη σε πάρα πολλές υποθέσεις. Και στη χώρα μας λοιπόν, κάποιες εξ αυτών πολύ σημαντικές, τα είπε και ο κ. Βουρλιώτης, το οποίο φαντάζομαι δεν τον αμφισβητεί η Νέα Δημοκρατία. Μπορεί και να τον αμφισβητήσει ο κ. Γεωργιάδης. Διαρροές σε ονόματα δεν ακούσαμε».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «το κόμμα η Νέα Δημοκρατία που υπερηφανεύεται και λέει ότι ‘εμείς βάλαμε την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είμαστε το κατεξοχήν ευρωπαϊκό κόμμα’, να ακούμε πράγματα ότι είναι χαφιέδες, ότι είναι ρουφιάνοι οι Ρουμάνοι, ότι θέλουν να μας καταστρέψουν, ότι κάνουν αντιπολίτευση σε θέση αντιπολίτευσης. Η θέση της κ. Κοβέσι και την εμπιστοσύνη που λαμβάνει, δείχνει κάτι. Ότι η Νέα Δημοκρατία προφανώς δεν ήθελε η κ. Κοβέσι να κάνει τη δουλειά της γιατί ξεσκεπάζει τα σκάνδαλά της. Δεν ήθελε να εμφανιστούν ότι δεκαπέντε συν δύο ερευνώνται. Θα καταδικαστούν; Κανείς δεν το ξέρει».

Από την πλευρά του, ο βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Χρήστος Γιαννούλης, ανέφερε πως «η λογοδοσία είναι μια δημοκρατική υποχρέωση είτε ευρωπαϊκών θεσμών είτε ελληνικών θεσμών, της πολιτείας και της κυβέρνησης. Υπάρχει είναι μια συγκροτημένη πολιτική άμυνας ή επίθεσης κατά περίπτωση, όταν δεν μας βολεύει το περιεχόμενο. Ποιο είναι το περιεχόμενο; Είπε η Ευρωπαία εισαγγελέας ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι το ακρωνύμιο της διαφθοράς και του νεποτισμού. Αυτό έχει πολιτικά πρόσωπα από πίσω του που πρέπει να διερευνήσουμε. Να μην καταδικάσουμε κυρίως. Κυρίως αρχίζουν και αποκαλύπτονται η εκτίναξη των μεγεθών από το 2019-2021. Δεν έχει χώρο για συμψηφισμό. Και αυτός ο συμψηφισμός είναι και προσβλητικός για όλους μας. Εάν έχει γίνει κάτι στραβά, οφείλει αυτός που είναι έντιμος και ειλικρινής να το διορθώσει. Περίμενα από την κυβέρνηση να έχει την ίδια ευελιξία ‘αδωνικών’ αντιδράσεων όταν η ηγεσία του Αρείου Πάγου έβαλε στο αρχείο την έρευνα των υποκλοπών».

