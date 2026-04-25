Ο ΟΦΗ έκανε την ανατροπή (2-1) στον τελικό Κυπέλλου με τον Νους! (vids)

Live η συναυλία του ΚΚΕ στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής – Κουτσούμπας: Αθάνατοι οι 200 ήρωες κομμουνιστές

«Διαβάζοντας την ιστορία του κόσμου σε μικρά ονόματα» είναι το θέμα της πολιτικής - πολιτιστικής εκδήλωσης που διοργανώνει το ΚΚΕ στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής, για να τιμήσει τους 200 κομμουνιστές που εκτελέστηκαν την Πρωτομαγιά του 1944. «Τιμάμε τους ήρωες του Κόμματός μας, της τάξης μας! Συνεχίζοντας τον αγώνα που ξεκίνησαν μέχρι τη μεγάλη νίκη του λαού μας», τόνισε ο Γ.Γ. του ΚΚΕ.