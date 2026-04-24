Παρασκευή 24 Απριλίου 2026
Πρώην παίκτης του Ολυμπιακού κάνει καριέρα στο YouTube!
Ποδόσφαιρο 24 Απριλίου 2026, 08:15

Πρώην παίκτης του Ολυμπιακού κάνει καριέρα στο YouTube!

Ο Φερνάντο Μπελούτσι φιλοξενεί διάφορες προσωπικότητες του ποδοσφαίρου, αλλά και της μουσικής στο πρότζεκτ «Club Atletico Rock & Roll» που «τρέχει» στο YouTube.

Το skincare συστατικό που «χτυπά» τα superbugs

Το ελληνικό κοινό των γνώρισε τoν Ιανουάριο του 2008, όταν ο Ολυμπιακός τον έφερε Ελλάδα. Ο λόγος για τον Φερνάντο Μπελούτσι, ο οποίος στα 24-25 του τότε ήταν από τα πιο «ηχηρά» ονόματα του ποδοσφαίρου της Αργεντινής, όντας διεθνής μάλιστα.

Οι «ερυθρόλευκοι» τον είχαν αποκτήσει από την Ρίβερ Πλέιτ και ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός φόρεσε την ευθρόλευκη φανέλα 55 φορές, πέτυχε 9 γκολ και μοίρασε 8 ασίστ, αλλά δεν δικαίωσε τις προσδοκίες. Κι έτσι συνέχισε την καριέρα του αρχικά στην Πόρτο στην οποία πουλήθηκε το καλοκαίρι του 2009, έναντι 5.000.000 ευρώ, μένοντας για μια τριετία (ως το 2012).

Εν συνέχεια ακολούθησαν  Τζένοα, Μπούρσασπορ, Κρουζ Αζούλ, Σαν Λορέντζο, Λανούς, Νιούελς και Εστουδιάντες, ολοκληρώνοντας την καριέρα του στην τελευταία το 2024 σε ηλικία 40 ετών.

Πλέον, στα 42 έχει βρει μια άλλη ασχολία, η οποία εμπλέκεται κατά το… ήμισυ με το ποδόσφαιρο. Συγκεκριμένα «τρέχει» ένα δικό του πρότζεκτ, σε διάφορες πλατφόρμες, αλλά έχοντας ως βάση το YouTube και το οποίο φέρει το όνομα «Club Atletico Rock & Roll». Σε αυτό ο Φερνάντο Μπελούτσι φιλοξενεί διάφορες προσωπικότητες του ποδοσφαίρου, αλλά και της μουσικής

Πολλά από τα γυρίσματα πραγματοποιούνται σε ένα ιδιαίτερο ροκ μπαρ, ονόματι «Elvis Rio Cuarto», που εδρεύει στην ομώνυμη περιοχή της Κόρδοβα, όπου και ζει ο άλλοτε ποδοσφαιριστής των ερυθρολεύκων. Μεταξύ των καλεσμένων του ήταν τεράστιες φυσιογνωμίες, όπως ο Πάμπλο Αϊμάρ, αλλά και ιδιαίτερα δημοφιλή συγκροτήματα, με εκατομμύρια views σε αρκετές πλατφόρμες.

Γ. Στάσσης: Γιατί η ΔΕΗ πάει σε Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 4 δισ. ευρώ;

Παράταση εκεχειρίας στον Λίβανο εν αναμονή νέων συζητήσεων με το Ιράν

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές στο Θέατρο «Δόρα Στράτου»
Music 22.04.26

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στο πανέμορφο Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

Ποδόσφαιρο 23.04.26

Νέος προπονητής της Σαουδικής Αραβίας ο Δώνης – Στο Μουντιάλ ο Έλληνας τεχνικός (pic)

Ο Γιώργος Δώνης είναι ο νέος προπονητής της Σαουδικής Αραβίας, με την ομοσπονδία της χώρας να ανακοινώνει τη συμφωνία των δύο πλευρών ως το 2027 - Δεύτερος Έλληνας προπονητής που θα πάρει μέρος σε Μουντιάλ.

Άλλα Αθλήματα 23.04.26

Καραλής: «Η μητέρα μου είχε δει όνειρο ότι θα προκριθώ στο Παγκόσμιο και είχε κλείσει εισιτήρια από πριν»

Μιλώντας στο Delphi Economic Forum, ο Εμμανουήλ Καραλής αποκάλυψε προσωπική ιστορία η οποία αφορά την τεράστια πίστη που είχε η μητέρα του σε αυτόν, όταν εκείνος ακόμη δεν πίστευε στον εαυτό του.

