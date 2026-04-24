Πρώην παίκτης του Ολυμπιακού κάνει καριέρα στο YouTube!

Το ελληνικό κοινό των γνώρισε τoν Ιανουάριο του 2008, όταν ο Ολυμπιακός τον έφερε Ελλάδα. Ο λόγος για τον Φερνάντο Μπελούτσι, ο οποίος στα 24-25 του τότε ήταν από τα πιο «ηχηρά» ονόματα του ποδοσφαίρου της Αργεντινής, όντας διεθνής μάλιστα.

Οι «ερυθρόλευκοι» τον είχαν αποκτήσει από την Ρίβερ Πλέιτ και ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός φόρεσε την ευθρόλευκη φανέλα 55 φορές, πέτυχε 9 γκολ και μοίρασε 8 ασίστ, αλλά δεν δικαίωσε τις προσδοκίες. Κι έτσι συνέχισε την καριέρα του αρχικά στην Πόρτο στην οποία πουλήθηκε το καλοκαίρι του 2009, έναντι 5.000.000 ευρώ, μένοντας για μια τριετία (ως το 2012).

Εν συνέχεια ακολούθησαν Τζένοα, Μπούρσασπορ, Κρουζ Αζούλ, Σαν Λορέντζο, Λανούς, Νιούελς και Εστουδιάντες, ολοκληρώνοντας την καριέρα του στην τελευταία το 2024 σε ηλικία 40 ετών.

Πλέον, στα 42 έχει βρει μια άλλη ασχολία, η οποία εμπλέκεται κατά το… ήμισυ με το ποδόσφαιρο. Συγκεκριμένα «τρέχει» ένα δικό του πρότζεκτ, σε διάφορες πλατφόρμες, αλλά έχοντας ως βάση το YouTube και το οποίο φέρει το όνομα «Club Atletico Rock & Roll». Σε αυτό ο Φερνάντο Μπελούτσι φιλοξενεί διάφορες προσωπικότητες του ποδοσφαίρου, αλλά και της μουσικής

Πολλά από τα γυρίσματα πραγματοποιούνται σε ένα ιδιαίτερο ροκ μπαρ, ονόματι «Elvis Rio Cuarto», που εδρεύει στην ομώνυμη περιοχή της Κόρδοβα, όπου και ζει ο άλλοτε ποδοσφαιριστής των ερυθρολεύκων. Μεταξύ των καλεσμένων του ήταν τεράστιες φυσιογνωμίες, όπως ο Πάμπλο Αϊμάρ, αλλά και ιδιαίτερα δημοφιλή συγκροτήματα, με εκατομμύρια views σε αρκετές πλατφόρμες.

