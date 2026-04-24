Νέα Αριστερά για Ρωμανό: Καμία αθώωση δεν μπορεί να επιστρέψει τον χρόνο που χάθηκε

«Ο Νίκος Ρωμανός κρίθηκε σήμερα αθώος, ύστερα από την πρόταση της εισαγγελέως, η οποία είχε ζητήσει την απαλλαγή του λόγω «σοβαρότατων αμφιβολιών», σημειώνει η Νέα Αριστερά.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει, «η εξέλιξη αυτή δεν μπορεί να κρύψει το γεγονός ότι ο Νίκος Ρωμανός πλήρωσε με 18 μήνες στέρησης της ελευθερίας του την ιδεολογική του τοποθέτηση, μέσα σε ένα κλίμα ηθικού πανικού που καλλιεργήθηκε συστηματικά από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία στο πρόσωπο του Ρωμανού εξάντλησε την εκδικητικότητά της».

Τονίζει πως «η συγκεκριμένη υπόθεση εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση και οι θιασώτες της αντιλαμβάνονται το κράτος δικαίου, καθώς είναι αδιανόητο να προφυλακίζεται κάποιος χωρίς επαρκή στοιχεία και με κριτήριο την ιδεολογική του ταυτότητα.

Η Νέα Αριστερά «υπογραμμίζει ότι η Δικαιοσύνη οφείλει να λειτουργεί με εγγυήσεις, τεκμήριο αθωότητας και σεβασμό στα δικαιώματα όλων. Γιατί, τελικά, καμία αθώωση δεν μπορεί να επιστρέψει τον χρόνο που χάθηκε».