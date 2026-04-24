Νέα Αριστερά για Ρωμανό: Καμία αθώωση δεν μπορεί να επιστρέψει τον χρόνο που χάθηκε
«Η συγκεκριμένη υπόθεση εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση και οι θιασώτες της αντιλαμβάνονται το κράτος δικαίου», λέει η Νέα Αριστερά
«Ο Νίκος Ρωμανός κρίθηκε σήμερα αθώος, ύστερα από την πρόταση της εισαγγελέως, η οποία είχε ζητήσει την απαλλαγή του λόγω «σοβαρότατων αμφιβολιών», σημειώνει η Νέα Αριστερά.
Ωστόσο, όπως επισημαίνει, «η εξέλιξη αυτή δεν μπορεί να κρύψει το γεγονός ότι ο Νίκος Ρωμανός πλήρωσε με 18 μήνες στέρησης της ελευθερίας του την ιδεολογική του τοποθέτηση, μέσα σε ένα κλίμα ηθικού πανικού που καλλιεργήθηκε συστηματικά από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία στο πρόσωπο του Ρωμανού εξάντλησε την εκδικητικότητά της».
Τονίζει πως «η συγκεκριμένη υπόθεση εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση και οι θιασώτες της αντιλαμβάνονται το κράτος δικαίου, καθώς είναι αδιανόητο να προφυλακίζεται κάποιος χωρίς επαρκή στοιχεία και με κριτήριο την ιδεολογική του ταυτότητα.
Η Νέα Αριστερά «υπογραμμίζει ότι η Δικαιοσύνη οφείλει να λειτουργεί με εγγυήσεις, τεκμήριο αθωότητας και σεβασμό στα δικαιώματα όλων. Γιατί, τελικά, καμία αθώωση δεν μπορεί να επιστρέψει τον χρόνο που χάθηκε».
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις