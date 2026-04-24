«Τιτανικός Ωκεανός» – Στις Κάννες με την πρώτη της ταινία η Κωνσταντίνα Κοτζαμάνη

Παγκόσμια πρεμιέρα στο περίφημο διαγωνιστικό τμήμα «Ένα Κάποιο Βλέμμα» του 79ου Φεστιβάλ των Καννών, θα κάνει η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία της Κωνσταντίνας Κοτζαμάνη “Τιτανικός Ωκεανός” (Titanic Ocean).

Η Κωνσταντίνα Κοτζαμάνη συνεχίζει την επιτυχημένη πορεία της στα μεγαλύτερα κινηματογραφικά φεστιβάλ του κόσμου, μετά τα Αυτό που δεν ήξερε η Μαίρη (What Mary Didn’t Know) (Φεστιβάλ Λοκάρνο 2024), Ηλεκτρικός Κύκνος (Electric Swan) (Φεστιβάλ Βενετίας 2019), Limbo (Εβδομάδα Κριτικής Φεστιβάλ Καννών 2016), Washingtonia (Επίσημο Διαγωνιστικό Τμήμα Μικρού Μήκους ταινιών Φεστιβάλ Βερολίνου 2014) και Yellow Fieber (Επίσημο Διαγωνιστικό Τμήμα Μικρού Μήκους ταινιών του Φεστιβάλ Λοκάρνο 2015).

Η ταινία, μια συμπαραγωγή Ελλάδας, Γερμανίας, Ρουμανίας, Ισπανίας και Ιαπωνίας συγκαταλέγεται στο φετινό διαγωνιστικό πρόγραμμα του Ένα Κάποιο Βλέμμα που λειτουργεί ως χώρος ανακάλυψης τολμηρών αφηγηματικών φωνών, προβάλλοντας ταινίες που ξεφεύγουν από τις συμβάσεις και δοκιμάζουν τα όρια της κινηματογραφικής γραφής.

Σύνοψη

Η Ακάμε είναι 17 χρονών και θέλει να γίνει γοργόνα. Aνάμεσα στο άγρια ανταγωνιστικό περιβάλλον της σχολής και τον εκθαμβωτικό υποβρύχιο κόσμο των ενυδρείων, η Ακάμε μαθαίνει να κρατά την ανάσα της υπό τα βλέμματα χιλιάδων θεατών, κολυμπώντας ανάμεσα σε αληθινούς καρχαρίες. Μεταξύ άπνοιας και εξαντλητικής χορογραφίας, η Ακάμε ανακαλύπτει τον πρώτο έρωτα και απελευθερώνει την κρυμμένη της φωνή, δυνατή όσο εκείνη της μυθικής σειρήνας, μεταλλάσσοντας το κυνήγι της επιτυχίας σε βαθιά προσωπική μεταμόρφωση.

Η ταινία είναι μια παραγωγή της Homemade Films, σε συμπαραγωγή με τις εταιρείες Wunderlust, deFilm, Frida Films, Mam Film, Happinet Phantom Studios, Bayerischer Rundfunk, ERT S.A., Vodafone TV και Onassis Culture, και σε συνεργασία με τις Quiddity, Finite Films, Felony, Arte και Avanpost Media.

Βιογραφικό σκηνοθέτριας

Οι ταινίες μικρού και μεσαίου μήκους της Κωνσταντίνας Κοτζαμάνη έχουν προβληθεί σε μεγάλα φεστιβάλ όπως των Καννών, της Μπερλινάλε, της Βενετίας και του Λοκάρνο, αποσπώντας πολυάριθμα διεθνή βραβεία. Για τις ταινίες της Washingtonia (2014), Limbo (2016), Electric Swan (2019) και What Mary Didn’t Know (2024), έχει τιμηθεί με το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μικρού Μήκους από την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου, ενώ έχει προταθεί δύο φορές από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου για το βραβείο καλύτερης ταινίας μικρού μήκους της χρονιάς (EFA).

Οι ταινίες της έχουν προβληθεί σε ευρωπαϊκά τηλεοπτικά δίκτυα όπως τα ARTE και FRANCE TV, καθώς και στην Ασία και τις ΗΠΑ, ενώ έχουν διανεμηθεί σε πλατφόρμες arthouse όπως Criterion, MUBI, Cinobo κ.ά. Ο Τιτανικός Ωκεανός είναι η πρώτη της ταινία μεγάλου μήκους.

Hθοποιοί: Arisa Sasaki, Melina Mardini, Haruna Matsui, Kotone Hanase, Hanna Muro, Riku Nakamura, Aki Kigoshi, Sei Matobu, Masahiro Higashide

Σενάριο – σκηνοθεσία: Κωνσταντίνα Κοτζαμάνη | Παραγωγοί: Μαρία Δρανδάκη, Nina Frese, Radu Stancu, Luisa Romeo, Keisuke Konishi, Hiroto Ogi | Συμπαραγωγοί: Κυβέλη Short, Ioana Lascăr, Ανδρέας Γεωργιάδης | Εxecutive producers: Emily Morgan, Amy Gardner, Dana Høegh, Στέλιος Καμμίτσης, Emilie Georges, Sata Cissokho, Alexandre Moreau, Mathieu Delaunay | Διεύθυνση φωτογραφίας: Raphaël Vandebussche | μοντάζ: Λίβια Νερουτσοπούλου, Vincent Tricon, Julie Wuillai | production designer: Sebastian Vogler | Πρωτότυπη μουσική: Patricia Ferragud | cover songs: Kid Moxie | σχεδιασμός ήχου, re-recording mixer, music editor: Marius Leftărache | color grading: Claudiu Doagă | casting director: Mai Sugiyama | ηχοληψία: Liviu Lupșa CAS | σχεδιασμός μακιγιάζ: Bianca Simion | σχεδιασμός κομμώσεων: George Negrișan | κοστούμια: Azuna Saito | line producer: Λήδα Μπουζούκου | A’ βοηθός σκηνοθέτη: Κατερίνα Μπαρμπατσάλου | creative associate: Χρήστος Πασσαλής | συμπληρωματικό μοντάζ: Andreea Nedelcu | VFX supervisors: Thomas Loeder, Ramón Cervera | post-production supervisor: Carmen Rizac | technical workflow supervisor: Sebastian Pămădeala | music supervisor: Thibault Deboaisne (Sound Division) | post-production consultant: Marie Krommes | script consultant: Marie-Gabrielle Peaucelle

Μια παραγωγή της Homemade Films σε συμπαραγωγή με: Wunderlust, deFilm, Frida Films, Mam Film, Happinet Phantom Studios, Bayerischer Rundfunk, ERT S.A., Vodafone TV και Onassis Culture, σε συνεργασία με Quiddity, Finite Films, Felony, Arte και Avanpost Media.

Mε την πολύτιμη στήριξη των: Eurimages, Romanian Film Centre, FFA, Film- Und Medienstiftung NRW, Aide aux Cinémas du Monde – Centre National du Cinéma et de l’Image Animée – Institut Français, Région Île-de-France / Paris Région, the CNC and the GFC – French-Greek Co-Production Fund, Romanian Government – Office for Films and Investments in Culture, Media Investment Communication, Institut Català de les Empreses Culturals – Generalitat de Catalunya, Creative Europe – MEDIA Programme of the European Union και Romanian Television.

Με την χρηματοδότηση των: Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου Οπτικοακουστικών Μέσων & Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ), Instituto de la Cinematografía, Ministerio de Cultura, Gobierno de España και Torino Filmlab with the support of Creative Europe MEDIA Programme of the European Union

Εταιρία πωλήσεων: Paradise City Sales

*Info: Το Φεστιβάλ των Καννών θα διεξαχθεί από τις 12 έως τις 23 Μαΐου 2026.