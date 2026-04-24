Ήταν το 1983 όταν ο Μπράιαν Ντε Πάλμα παρουσίαζε στον κόσμο τη δική του εκδοχή του Scarface – ένα φιλμ γεμάτο ναρκωτικά, βία και αίμα. Οι κριτικοί και ο Τύπος της εποχής το «έθαψαν» αλλά ο χρόνος το δικαίωσε.

Σήμερα, θεωρείται κλασική και πάντα βρίσκει μια θέση στις λίστες με τις κορυφαίες ταινίες του 20ου αιώνα. Κι αν υπάρχει κάτι που μας έχει μείνει από το Scarface, εκτός από την ατάκα-σημαία του Τόνι Μοντάνα «say hello to my little friend» ενώ κρατάει ένα όπλο, είναι η εντυπωσιακή έπαυλη που… πρωταγωνιστεί στο φιλμ.

Η βίλα όπου ο Τόνι (Αλ Πατσίνο) βλέπει για πρώτη φορά την Ελβίρα (Μισέλ Φάιφερ) ενώ κατεβαίνει με το γυάλινο ασανσέρ.

Η έκταση των 2,3 στρεμμάτων βρίσκεται «πάνω» στη θάλασσα, με θέα τον Κόλπο Μπισκέιν της Φλόριντα, ενώ διαθέτει μια τσιμεντένια πλατφόρμα που λειτουργεί τόσο ως ελικοδρόμιο όσο κι ως χώρος πρόσδεσης σκαφών.

Ωστόσο το πιο εντυπωσιακό κομμάτι της έκτασης είναι η έπαυλη των 1.200 τ.μ. με τα τεράστια μπαλκόνια, μαρμάρινα πατώματα, ταβάνια ύψους 7 μέτρων, πέντε υπνοδωμάτια, μια πισίνα σε σχήμα πιάνου και φυσικά το γυάλινο ασανσέρ.

Μια ιστορία πολιτικής και ναρκωτικών

Η έπαυλη μπορεί να έγινε γνωστή το 1983, ωστόσο ήδη είχε μεγάλη ιστορία. Τη δεκαετία του ’70 αποτελούσε κομμάτι του συγκροτήματος που πολλοί αποκαλούσαν «χειμερινός Λευκός Οίκους» καθώς ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ Ρίτσαρντ Νίξον περνούσε αρκετό χρόνο εκεί.

Μάλιστα, το ελικοδρόμιο φτιάχτηκε εκείνη την εποχή, για να διευκολύνει τις μετακινήσεις του Νίξον. Ο ίδιος βέβαια δεν έμενε στην έπαυλη, αλλά σε ένα πιο… σεμνό μπανγκαλόου.

Η έκταση πήρε τη σημερινή της μορφή το 1981 από τον Ρόμπερτ Στρίντινγκερ, έναν πιλότο που σύμφωνα με την WSJ ήταν καταδικασμένος για διακίνηση ναρκωτικών και συνεργασία με το καρτέλ Μεδεγίν του Πάμπλο Εσκομπάρ.

Το ρεκόρ που απειλεί τον «mr. Facebook»

Σήμερα η έκταση ανήκει στον επιχειρηματία Τζον Ντεβάνεϊ, ο οποίος την αγόρασε στις αρχές των zeros επειδή εντυπωσιάστηκε από το… ελικοδρόμιο. Ωστόσο μετά από περίπου 25 χρόνια αποφάσισε ότι ήρθε ο καιρός να βρει νέους ιδιοκτήτες.

Κάπως έτσι, η έπαυλη του Scarface βγαίνει στην αγορά για 237 εκατ. δολάρια – μια τιμή ρεκόρ για την περιοχή. Και μάλιστα αν τα «πιάσει» θα καταρρίψει το προηγούμενο ρεκόρ που κρατάει ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ εδώ και λίγους μήνες.

Ο «mr. Facebook» πλήρωσε 170 εκατ. δολάρια προκειμένου να αγοράσει μια υπό κατασκευή βίλα στο νησί Ιντιάν Κρικ.