Σημαντική είδηση:
20.12.2025 | 11:42
Σεισμός στην Αττική: Ασθενής σεισμική δόνηση στη Νέα Φιλαδέλφεια
Μπρίτανι Μέρφι: Η καταραμένη έπαυλη, η μούχλα, η δηλητηρίαση – Θεωρίες συνωμοσίας 16 χρόνια μετά την τραγωδία
The Good Life 20 Δεκεμβρίου 2025 | 18:00

Μπρίτανι Μέρφι: Η καταραμένη έπαυλη, η μούχλα, η δηλητηρίαση – Θεωρίες συνωμοσίας 16 χρόνια μετά την τραγωδία

Ο θάνατος της Μπρίτανι Μέρφι στα 32 της χρόνια παραμένει μια από τις πιο θλιβερές υπενθυμίσεις της ανθρώπινης ευαλωτότητας πίσω από τη λάμψη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Δεκέμβριος: Πώς τα γιορτινά τραγούδια επηρεάζουν τα συναισθήματά μας

Δεκέμβριος: Πώς τα γιορτινά τραγούδια επηρεάζουν τα συναισθήματά μας

Spotlight

Στις 20 Δεκεμβρίου 2009, η τραγωδία της Μπρίτανι Μέρφι, της ταλαντούχας σταρ που μάγεψε το κοινό σε ταινίες όπως το Clueless και το 8 Mile και πέθανε μόλις στα 32 της έκανε σόκαρε τους πάντες.

Σήμερα, δεκαέξι χρόνια μετά την τραγική εκείνη ημέρα, τα ερωτήματα για το πώς μια νέα γυναίκα έχασε τη ζωή της από ιάσιμες αιτίες εξακολουθούν να προκαλούν ατέρμονες συζητήσεις στους κύκλους του Χόλιγουντ.

Η είδηση του θανάτου της Μπρίτανι Μέρφι συγκλόνισε και για τις συνθήκες αλλά κυρίως για τα αίτια θανάτου της.

Η ηθοποιόςβρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο σπίτι της στο Λος Άντζελες, έχοντας υποφέρει για μέρες από συμπτώματα που παρέπεμπαν σε μια απλή γρίπη. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών στο ιατρικό κέντρο Σίνταρς Σινάι, η Μέρφι άφησε την τελευταία της πνοή το πρωί εκείνης της Κυριακής, ξεκινώντας άθελά της ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια της σύγχρονης ποπ κουλτούρας.

Σύμφωνα με την επίσημη έκθεση του ιατροδικαστή, η κύρια αιτία θανάτου ήταν η πνευμονία, με συντρέχοντες παράγοντες τη σοβαρή σιδηροπενική αναιμία και την πολυφαρμακία από συνταγογραφούμενα και μη σκευάσματα.

YouTube thumbnail

Η Δρ. Λίζα Σάινιν, που διενήργησε τη νεκροψία, αποκάλυψε σε πρόσφατο ντοκιμαντέρ ότι η κατάσταση της Μέρφι ήταν κρίσιμη μέρες πριν το τέλος.

Η αιμοσφαιρίνη της βρισκόταν σε απαγορευτικά επίπεδα, η Μέρφι θα έπρεπε να είχε κάνει άμεσα μετάγγιση αίματος.

Η τραγική διαπίστωση των ειδικών είναι ότι αν η ηθοποιός είχε αναζητήσει ιατρική βοήθεια εγκαίρως, η πνευμονία θα είχε εντοπιστεί με μια απλή ακτινογραφία θώρακος και σήμερα θα βρισκόταν, πιθανότατα, ανάμεσά μας.

Το μυστήριο γύρω από την υπόθεση πήρε ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις όταν, μόλις πέντε μήνες αργότερα, ο σύζυγός της, Σάιμον Μόντζακ, βρέθηκε νεκρός στο ίδιο σπίτι, από τις ίδιες ακριβώς αιτίες: πνευμονία και αναιμία. Η σπάνια και ανατριχιαστική σύμπτωση πυροδότησε μια θύελλα υποθέσεων με τη διπλή απώλεια να είναι αφετηρία για έναν κυκεώνα εικασιών που επιμένουν να αμφισβητούν την επίσημη εκδοχή των αρχών.

Από τις καταγγελίες για δηλητηρίαση μέχρι την «καταραμένη» έπαυλη, το κουβάρι των θεωριών συνωμοσίας που αρνούνται να σβήσουν, είναι ακόμη εδώ.

Στο μικροσκόπιο της καχυποψίας

Παρά το γεγονός ότι οι ιατροδικαστικές αρχές του Λος Άντζελες ήταν σαφείς στις εκθέσεις τους, η κοινή γνώμη και μέρος της οικογένειας της Μπρίτανι Μέρφι δεν αποδέχθηκαν ποτέ την πνευμονία ως την πλήρη αλήθεια.

Το κλίμα καχυποψίας ενισχύθηκε από τη συμπεριφορά του περιβάλλοντός της και την αλληλουχία των γεγονότων που ακολούθησαν.

Η πιο ακραία θεωρία ήρθε από τον ίδιο της τον πατέρα, Άντζελο Μπερτολότι, ο οποίος το 2013 ισχυρίστηκε δημόσια ότι η κόρη του δολοφονήθηκε με δηλητήριο.

Ο Μπερτολότι έφτασε στο σημείο να υπονοήσει ότι η μητέρα της ηθοποιού, Σάρον, είχε οικονομικό κίνητρο, καθώς ήταν η μοναδική κληρονόμος της περιουσίας της.

Παρά τις σκληρές κατηγορίες, οι ειδικοί απέρριψαν αυτούς τους ισχυρισμούς ως ανυπόστατους, τονίζοντας ότι δεν υπήρχε κανένα στοιχείο που να συνδέει τη μητέρα με εγκληματική ενέργεια.

Το μυστήριο των βαρέων μετάλλων

Η θεωρία της δηλητηρίασης πήρε νέα τροπή όταν ο Μπερτολότι απαίτησε να γίνει ανεξάρτητη τοξικολογική εξέταση σε δείγματα μαλλιών της Μπρίτανι.

Τα αποτελέσματα έδειξαν υψηλές συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων, όπως το αντιμόνιο και το βάριο, τα οποία συχνά εντοπίζονται σε ποντικοφάρμακα.

Ωστόσο, η επιστημονική κοινότητα και η ιατροδικαστής Δρ. Λίζα Σάινιν εξήγησαν ότι αυτά τα στοιχεία δεν βρέθηκαν στις ρίζες των μαλλιών ούτε στην κυκλοφορία του αίματος.

Η επικρατέστερη επιστημονική εξήγηση είναι ότι τα μέταλλα προέρχονταν από εξωτερικούς παράγοντες, όπως οι βαφές μαλλιών, τα λακ και τα καλλυντικά προϊόντα που χρησιμοποιούσε η ηθοποιός, και όχι από εσωτερική κατανάλωση δηλητηρίου.

Τοξική μούχλα

Μια άλλη θεωρία που κυριάρχησε στα μέσα ενημέρωσης ήταν αυτή της έκθεσης σε τοξική μούχλα εντός της κατοικίας του ζευγαριού στο Χόλιγουντ Χιλς.

Το γεγονός ότι τόσο η Μπρίτανι όσο και ο σύζυγός της, Σάιμον Μόντζακ, κατέληξαν με διαφορά λίγων μηνών από την ίδια ακριβώς ασθένεια, οδήγησε πολλούς στο συμπέρασμα ότι κάτι στο περιβάλλον του σπιτιού τους κατέστρεψε το ανοσοποιητικό τους σύστημα.

Η μητέρα του Μόντζακ και ο πρώην υπεύθυνος δημοσίων σχέσεών του επιβεβαίωσαν ότι υπήρχαν ορατά σημάδια μούχλας στο σπίτι.

Παρόλα αυτά, η ιατροδικαστική υπηρεσία ήταν κατηγορηματική: η νεκροψία δεν έδειξε καμία ένδειξη μούχλας στα όργανα της Μπρίτανι, κλείνοντας επισήμως αυτόν τον φάκελο, αν και οι θαυμαστές της συνεχίζουν να το θεωρούν την πιο λογική εξήγηση για το διπλό δράμα.

«Καταραμένη» έπαυλη

Η έπαυλη μέσα στην οποία θα κείτονταν νεκρή το 2009 βρισκόταν στο τέρμα της οδού Rising Glen. Το σπίτι το είχε αγοράσει το 2003 από την Μπρίτνεϊ Σπίαρς, η οποία στο παρελθόν έμενε εκεί με τον Τζάστιν Τίμπερλεϊκ.

Η Μέρφι λέγεται πως το θεωρούσε πάντα γρουσούζικο αν και ήταν αυτό που μοιραζόταν με τον αγαπημένο της σύντροφο Σάιμον Μόντζακ, με τον οποίο γνωρίστηκαν όταν εκείνη του τηλεφώνησε να του πει πόσο της άρεσε το σενάριο που έγραψε για την ταινία The White Hotel. Κανόνισαν να τα πουν από κοντά και από τότε δεν έζησαν πια χωριστά.

Εκείνος θυμόταν πόσο συχνά ήθελε να μην περνάει τη νύχτα σπίτι τους. «To μισούσε. Κάθε φορά που οδηγούσαμε στη Sunset Boulevard μου ζητούσε να μείνουμε στο Beverly Hills Hotel. «Γλυκιά μου, ας είμαστε ρεαλιστές, έχουμε ένα σπίτι 900 τετραγωνικά. Σε αυτό θα μείνουμε», της έλεγα».

Το μπάνιο στο όποιο θα άφηνε την τελευταία της πνοή ήταν το καταφύγιό της όπως περιέγραψε σε συνέντευξή του ο άνδρας της πριν το θάνατο του.

«Περνούσε πολλές ώρες εκεί τακτοποιώντας τα καλλυντικά και τα αρώματά της, τραγουδώντας, γράφοντας ποιήματα σε ένα μικρό σημειωματάριο και κόβοντας σελίδες από τα περιοδικά με ρούχα που ήθελε να αγοράσει» είχε πει.

Δαίμονες μέσα της

Άλλες θεωρίες επικεντρώθηκαν στην ψυχολογική κατάσταση της ηθοποιού. Φήμες για διατροφικές διαταραχές και κατάχρηση ουσιών κυκλοφορούσαν για χρόνια, παρά τις έντονες διαψεύσεις της ίδιας όσο ζούσε.

Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι δεν βρέθηκαν παράνομες ουσίες στον οργανισμό της, αλλά η παρουσία πολλαπλών συνταγογραφούμενων φαρμάκων υποδήλωνε μια προσπάθεια αυτοϊασης που κατέληξε σε τραγωδία.

Για πολλούς, η πραγματική «συνωμοσία» ήταν η απομόνωση της Μέρφι από τη βιομηχανία του θεάματος και η επιρροή που ασκούσε πάνω της ο Μόντζακ, δημιουργώντας ένα περιβάλλον παραμέλησης που τελικά της στοίχισε τη ζωή.

«Να είμαι φως»

YouTube thumbnail

«Ήταν τόσο γενναιόδωρη, νοιαζόταν και σκεφτόταν πάντα όλους τους άλλους· νομίζω ότι μερικές φορές αυτό ξεχνιέται εξαιτίας όλου του μυστηρίου που περιβάλλει τον θάνατό της. Αγαπήθηκε από όλους» είχε πει η Σίνθια Χιλ, σκηνοθέτιδα του What Happened, Brittany Murphy?.

Και αυτός ακριβώς είναι ο τρόπος με τον οποίο η Μέρφι ήθελε να την θυμούνται.

«Θα ήθελα να με θυμούνται για αυτό που είμαι ακριβώς» είχε πει στην Ντρου Μπάριμορ, σε μια συνέντευξη στο περιοδικό Interview το 2003. «Και ελπίζω ότι μέσα από τη δική μου αυτοανακάλυψη μπορούν και άλλοι να κερδίσουν την γνώση για τον εαυτό τους. Απλά ελπίζω να είμαι μια πηγή φωτός, αγάπης και δύναμης για τους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη — όποτε το έχουν ανάγκη».

