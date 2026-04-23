d4vd: Αντιμέτωπος ακόμη και με θανατική ποινή για τον διαμελισμό ανήλικης φαν

O δημοφιλής gamer και τραγουδιστής d4vd, 21, είναι αντιμέτωπος με κατηγορίες που θα μπορούσαν να τον οδηγήσουν ακόμη και στην εσχάτη των ποινών γράφει το Associated Press.

Oι αρχές του Λος Άντζελες προχώρησαν την προηγούμενη εβδομάδα στη σύλληψη του d4vd για την υπόθεση της 14χρονης Σελέστε Ρίβας Ερνάντες, της οποίας τα λείψανα βρέθηκαν σε εγκαταλελειμμένο όχημα του τραγουδιστή.

Η υπόθεση που συγκλονίζει το Λος Άντζελες αποκαλύπτει ένα σκοτεινό παρασκήνιο κακοποίησης και απόπειρας συγκάλυψης.

Το νήμα ξεκίνησε να ξετυλίγεται τον Σεπτέμβριο του 2025, όταν σε ένα οικόπεδο κατασχεμένων οχημάτων στο Hollywood Hills βρέθηκε ένα εγκαταλελειμμένο Tesla. Εντός του οχήματος, οι αρχές εντόπισαν το διαμελισμένο και σε προχωρημένη σήψη σώμα της 14χρονης Σελέστε Ρίβας Ερνάντες.

Το θύμα είχε αναφερθεί ως αγνοούμενο από το σπίτι της στο Lake Elsinore ήδη από το 2024, όταν ήταν μόλις 13 ετών.

Παρά το γεγονός ότι ο Ντέιβιντ Μπερκ (πραγματικό όνομα του d4vd) δεν κατονομάστηκε αμέσως ως ύποπτος, βρισκόταν υπό μυστική έρευνα από τις αστυνομικές αρχές για μήνες, μέχρι την επίσημη σύλληψή του στις 16 Απριλίου 2026.

Σύμφωνα με τον Εισαγγελέα της Κομητείας του Λος Άντζελες, Νάθαν Χόχμαν, ο Μπερκ κατηγορείται για φόνο πρώτου βαθμού με ιδιαίτερα επιβαρυντικές περιστάσεις.

Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει την «ενέδρα», τη διάπραξη εγκλήματος για «οικονομικό όφελος» και τη «δολοφονία μάρτυρα» σε έρευνα.

Οι αρχές υποστηρίζουν ότι ο Μπερκ διατηρούσε σεξουαλική σχέση με την ανήλικη και προχώρησε στη δολοφονία της όταν εκείνη απείλησε να αποκαλύψει την παράνομη δράση του, κάτι που θα κατέστρεφε την κερδοφόρα μουσική του καριέρα.

Επιπλέον, του αποδίδονται κατηγορίες για ασελγείς πράξεις με ανήλικο κάτω των 14 ετών και ακρωτηριασμό σώματος.

Παρά το βάρος των στοιχείων, η νομική ομάδα του Μπερκ εξέδωσε ανακοίνωση αμέσως μετά τη σύλληψή του, δηλώνοντας την απόλυτη αθωότητα του πελάτη τους.

Οι δικηγόροι του ισχυρίζονται ότι τα πραγματικά αποδεικτικά στοιχεία θα καταδείξουν πως ο Μπερκ δεν ευθύνεται για τον θάνατο της Σελέστε Ρίβας Ερνάντες.

Ωστόσο, οι ειδικές περιστάσεις που περιλαμβάνονται στο κατηγορητήριο επιτρέπουν στους εισαγγελείς να ζητήσουν τη θανατική ποινή, αν και η τελική απόφαση για το αν θα επιδιωχθεί αυτή η ποινή θα ληφθεί σε μεταγενέστερο στάδιο της δίκης.

Ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα σημεία της υπόθεσης παραμένει η επίσημη αιτία θανάτου. Η αστυνομία του Λος Άντζελες είχε εξασφαλίσει δικαστική εντολή για την απαγόρευση δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων της αυτοψίας, προκειμένου να μην διαταραχθεί η έρευνα.

Ο Εισαγγελέας Χόχμαν δήλωσε ότι η αναφορά του ιατροδικαστή αναμένεται να δοθεί στη δημοσιότητα σύντομα, προσφέροντας κρίσιμες λεπτομέρειες για το πώς και πότε ακριβώς έχασε τη ζωή της η 14χρονη κοπέλα, η οποία εθεάθη ζωντανή για τελευταία φορά τον Απρίλιο του 2025 αναφέρει το AP.