Ποια είναι η αντίπαλος της Μαρίας Σάκκαρη στο Madrid Open
Την αντίπαλό της στο Madrid Open έμαθε η Μαρία Σάκκαρη.
Η Μαρία Σάκκαρη ανέβηκε ένα σκαλοπάτι αυτή την εβδομάδα και βρίσκεται στην 37η θέση της παγκόσμιας κατάταξης του τένις, την οποία ανακοίνωσε στις αρχές της εβδομάδας η WTA.
Επόμενος αγώνας για την 30χρονη πρωταθλήτρια στο Madrid Open στο 2ο γύρο είναι ο αυριανός κόντρα στην Καρολίνα Πλίσκοβα.
Τι έχει κάνει η αντίπαλος της Μαρίας Σάκκαρη
Η 34χρονη Τσέχα νίκησε στον πρώτο γύρο του τουρνουά την Αυστριακή Σάνια Κράους 2-1 σετ (2-6, 6-1, 6-4) και θα αντιμετωπίσει την 30χρονη Ελληνίδα πρωταθλήτρια.
Η Πλίσκοβα, πρώην Νο1 στη WTA, πλέον βρίσκεται στο Νο 197 της παγκόσμιας κατάταξης. Οι δύο αθλήτριες θα αναμετρηθούν για όγδοη φορά στην καριέρα τους, με την Τσέχα να προηγείται 4-3 στα μεταξύ τους παιχνίδια.
