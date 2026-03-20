Παρκς – Σάκκαρη 2-0: Χαμηλή… πτήση και αποκλεισμός για τη Μαρία
Η Μαρία Σάκκαρη ηττήθηκε από την Αλίσια Παρκς με 2-0 σετ και ολοκλήρωσε πρόωρα τη συμμετοχή της στο τουρνουά του Μαϊάμι.
Δεν τα κατάφερε η Μαρία Σάκκαρη. Η Ελληνίδα τενίστρια ηττήθηκε από την Αλίσια Παρκς με 2-0 σετ (3-6, 3-6) για τον δεύτερο γύρο του τουρνουά του Μαϊάμι και ολοκλήρωσε πρόωρα την περιπέτειά της στην αμερικάνικη διοργάνωση.
Στον τρίτο γύρο η Αμερικανίδα θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια του ζευγαριού Κόκο Γκοφ – Ελισαμπέτα Κοτσιαρέτο, ενώ από την άλλη, η Μαρία Σάκκαρη θα ταξιδέψει στο Τσάρλεστον για το πρώτο τουρνουά της χωμάτινης σεζόν (30/3 – 5/4).
Η εξέλιξη του αγώνα:
Στο πρώτο σετ οι δύο τενίστριες πήγαιναν χέρι-χέρι στο σκορ μέχρι το 4-3 (2-2, 3-3), όταν η Παρκς έκανε μπρέικ για το 5-3. Στη συνέχεια η Αμερικανίδα σέρβιρε καλά και με 6-3 έκανε το πρώτο βήμα για την πρόκριση.
Με την ψυχολογία στα ύψη, η Παρκς έκανε μπρέικ στο πρώτο γύρο του δεύτερου σετ για το 1-0 και λίγο αργότερα προηγήθηκε με 4-2. Η Μαρία δεν κατάφερε να απαντήσει, με την Αλίσια να φτάνει στο 6-3 και να κάνει το 2-0 στα σετ.
Το ματς είχε προσωρινή διακοπή στο πρώτο σετ λόγω βροχής, ενώ η Σάκκαρη είχε προκριθεί απευθείας στον δεύτερο γύρο.
