Σάκκαρη – Τάγκερ 2-0: Άνετη πρόκριση για τη Μαρία στους «32» του Indian Wells
Η δύο φορές φιναλίστ του Indian Wells Μαρία Σάκκαρη, πήρε τα τελευταία οκτώ γκέιμς παιχνίδια κι έτσι νίκησε την 18χρονη Τάγκερ με 7-5 6-0.
Εύκολα στη φάση των «32» του Indian Wells προκρίθηκε η Μαρία Σάκκαρη, η οποία επιβλήθηκε της Λίλι Τίγκερ (Νο119) με 2-0 σετ (7-5, 6-0) μέσα σε 96 λεπτά, και θα περιμένει να μάθει την αντίπαλό της που θα προκύψει από το ζευγάρι ανάμεσα σε Κέιλα Ντέι και Ίγκα Σβιόντεκ.
Η συμπατριώτισσά μας δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερα προβλήματα απέναντι στην 18χρονη Αυστριακή, αν και στο πρώτο σετ χρειάστηκε να εξαντλήσει τις πιθανότητές της για να μη οδηγηθεί στο τάι μπρέικ, στο δεύτερο σετ όμως ήταν η απόλυτη κυρίαρχος παίρνοντας μια εύκολη πρόκριση.
Όλο το πρώτο σετ κινήθηκε σε λογικά επίπεδα, με τις δύο τενίστριες να διατηρούν το σερβίς τους και να περιμένουν την αντίπαλό τους να κάνει κάποιο λάθος σε κρίσιμο σημείο, και κάπως έτσι φτάσαμε στο 6-5 υπέρ της Σάκκαρη, η οποία έκανε το πολυπόθητο μπρέικ για το 7-5, για να φτάσει στο 1-0.
Το δεύτερο σετ δεν χωρά μεγάλης ανάλυσης αφού η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ήταν απόλυτη κυρίαρχος, φτάνοντας σε τρία μπρέικ και κρατώντας παράλληλα άλλες τρεις φορές το σερβίς της για να κάνει το 6-0 και να διαμορφώσει το τελικό 2-0 στα σετ.
Στον 3ο γύρο της διοργάνωσης η Μαρία Σάκκαρη θα αντιμετωπίσει είτε την Νο2 του κόσμου, Ίγκα Σβιάτεκ (όπως το πιθανότερο) , την οποία αντιμετώπισε στη Ντόχα πρόσφατα, είτε την Αμερικανίδα και προερχόμενη από τα προκριματικά, Κάιλα Ντέι.
Back in her happy place 😁
Two-time Indian Wells finalist @mariasakkari takes the last 8 games to take out Tagger 7-5 6-0.#TennisParadise pic.twitter.com/FtGxhy4Wff
— BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) March 7, 2026
