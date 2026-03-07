Έτοιμη για την πρεμιέρα της στο Indian Wells είναι η Μαρία Σάκκαρη. Η Ελληνίδα τενίστρια το βράδυ του Σαββάτου, στις 21:00 ώρα Ελλάδας, θα αντιμετωπίσει για τον δεύτερο γύρο την 18χρονη Αυστριακή, Λίλι Τάγκερ, που θεωρείται ως ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του παγκοσμίου τένις.

Αυτή θα είναι η πρώτη φορά που θα κοντραριστούν οι δύο τενίστριες, ενώ η αναμέτρηση θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το Novasports 6HD. Η Μαρία Σάκκαρη είναι το φαβορί για τη νίκη και την πρόκριση στον τρίτο γύρο του αμερικανικού τουρνουά, αλλά θα πρέπει να αποδείξει και στο κορτ.

Ρίχνονται στη μάχη Τζόκοβιτς και Αλκαράθ

Απόψε κάνουν πρεμιέρα επίσης οι Νόβακ Τζόκοβιτς και Κάρλος Αλκαράθ, με τον Σέρβο να αντιμετωπίζει στις 23:00 τον Καμίλ Μαϊχράζ, ενώ ο Ισπανός, Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης, θα κοντραριστεί με τον Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ στη 01:00.

Υπενθυμίζουμε ότι Νόβακ Τζόκοβιτς θα αγωνιστεί και στο διπλό, έχοντας μάλιστα στο πλευρό του τον Στέφανο Τσιτσιπά.

Οι δύο άνδρες έχουν έρθει πολύ κοντά μετά την μετακόμιση του Νόβακ Τζόκοβιτς στην Αθήνα, αλλά και τη διεξαγωγή του σχετικού τουρνουά επιπέδου ATP 250, το οποίο πραγματοποιήθηκε στα τέλη της περσινής σεζόν στην ελληνική πρωτεύουσα και ήταν director ο αδερφός του Σέρβου τενίστα, Τζόρτζε.

Ο Στέφανος μάλιστα είχε αποκαλύψει ότι είχε βγει για φαγητό με τον Τζόκοβιτς, με τους δύο τενίστες να μιλούν περισσότερο το τελευταίο διάστημα και να έχουν εξαιρετικές σχέσεις, όπως αποδεικνύεται και από την κοινή τους συμμετοχή στο διπλό του Indian Wells.

Το ελληνοσερβικό δίδυμο θα αντιμετωπίσει τους Μαρσέλο Αρεβάλο και Μάτε Πάβιτς, Νο.3 του ταμπλό, σε μια αν μη τι άλλο δύσκολη αποστολή, αφού πρόκειται για ένα από τα καλύτερα δίδυμα στο τουρ.