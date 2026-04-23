ΣΥΡΙΖΑ: Σιγή από την κυβέρνηση για τις απευθείας αναθέσεις στους καταδικασμένους για τις υποκλοπές

Στο ζήτημα των ασυρμάτων TETRA της Ελληνικής Αστυνομίας αναφέρεται ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, κατηγορώντας την κυβέρνηση για «ένοχη σιωπή».

Σημειώνεται ότι το σύστημα TETRA το προμήθευσε στην ΕΛ.ΑΣ. η εταιρεία Krikel, του καταδικασμένου πρωτοδίκως στη δίκη για τις παράνομες υποκλοπές, Γιάννη Λαβράνου. Δημοσίευμα της εφημερίδας «Καθημερινή» ανέφερε, χθες, πως οι ασύρματοι που θα προσέφεραν απόρρητη επικοινωνία στα στελέχη της αστυνομίας είναι εκτός λειτουργίας και η επικοινωνία τους γίνεται μέσω κινητών τηλεφώνων.

«Γιατί η Νέα Δημοκρατία προμηθεύτηκε εκ νέου και επέκτεινε το TETRA το 2021»

«Κι ενώ χθεσινό δημοσίευμα επαναφέρει το ζήτημα μη λειτουργικότητας των ασυρμάτων TETRA της Αστυνομίας, το ερώτημα παραμένει: Γιατί η Νέα Δημοκρατία προμηθεύτηκε \εκ νέου και επέκτεινε το 2021, έναντι 9,5 εκατομμυρίων ευρώ, ένα σύστημα που ήταν γνωστό από το 2019 ότι δεν λειτουργεί;», διερωτάται ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ.

Ακολούθως προστίθεται πως «ήδη από τον Μάρτιο του 2019 υπήρχε απόφαση του Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Κρίσεων της ΕΛ.ΑΣ. για αναγκαστική μετάπτωση στο αναλογικό σύστημα λόγω μη λειτουργίας του TETRA. Το 2021, όμως, το ΤETRA όχι μόνο επανέρχεται αλλά και ‘επεκτείνεται’ πέρα από την Αττική. Η προμήθεια γίνεται με απευθείας ανάθεση και από απόρρητα κονδύλια».

Στη συνέχεια ρωτά «σε ποια εταιρεία έδωσε η ΝΔ την απευθείας ανάθεση για το TETRA; Σε αυτή που η Δικαιοσύνη έκρινε ότι ασκούσαν πραγματικό έλεγχο οι καταδικασμένοι για τις υποκλοπές (εκτός απ’ τον “Ντίλαν, Ντίλιαν” και τη σύζυγό του);».

Τέλος, επισημαίνεται ότι «ένοχη η σιωπή του Μαξίμου λοιπόν».