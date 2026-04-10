Κεσσές για υποκλοπές: Λαμπάδα πρέπει να ανάψει ο Λαβράνος στον κουμπάρο του Γρηγόρη Δημητριάδη

Με μία χαρακτηριστική ανάρτηση, ο δικηγόρος θυμάτων των υποκλοπών, Ζαχαρίας Κεσσές, αναφέρεται στη σχέση κουμπαριάς του Γρηγόρη Δημητριάδη με τον Γιάνη Λαβράνο και θέτει μία σειρά από καίρια ερωτήματα που… θα έπρεπε να υποβάλει ο ανιψιός και πρώην γενικός γραμματέας του πρωθυπουργού στον καταδικασμένο, πρωτόδικα, κουμπάρο του για την υπόθεση.

Ο κ. Κεσσές σημειώνει, μεταξύ άλλων, πως ο Γρηγόρης Δημητριάδης θα έπρεπε να ρωτήσει τον Γιάννη Λαβράνο «γιατί παγίδευσε μέσω Predator το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, δημοσιογράφους, εισαγγελείς και την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων», καθώς και «γιατί αφήνει τον συνεργάτη του Ταλ Ντίλιαν να εκβιάζει την ελληνική κυβέρνηση και να χρησιμοποιεί το παράδειγμα του παραιτηθέντος προέδρου των ΗΠΑ, Ρίτσαρντ Νίξον», για τον πρωθυπουργό της χώρας, Κυριάκο Μητσοτάκη.

pic.twitter.com/salp7b2mhu — Zac Kesses (@ZacKesses) April 10, 2026

Η ανάρτηση του Ζαχαρία Κεσσέ:

«Ο Γρηγόρης Δημητριάδης είναι νονός. Αυτή είναι η σχέση κουμπαριάς που τον συνδέει με τον Ι. Λαβράνο, ο οποίος καταδικάστηκε πρωτοδίκως σε ποινή φυλάκισης 126 ετών και 8 μηνών για τις υποκλοπές», αναφέρει ο κ. Κεσσές στην ανάρτησή του.

Και τονίζει χαρακτηριστικά πως «αυτές τις ημέρες που οι νονοί εκπληρώνουν τα καθήκοντα τους και δίνουν τις λαμπάδες, φαντάζομαι θα είχε την ευκαιρία να δει και να ρωτήσει τον κουμπάρο του τα εξής:

1. «Γιατί χρησιμοποίησε τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου για να αποστείλει μήνυμα παγίδευσης με το Predator σε 11 πρόσωπα στις 26.1.2021 μέσα στα οποία ήταν ο αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας και η Εισαγγελέας της ΕΥΠ.

2. »Γιατί παγίδευσε μέσω Predator το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, δημοσιογράφους, εισαγγελείς και την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων.

3. »Τι δουλειά είχε να κυκλοφορεί όχημα του μέσα στις απόρρητες εγκαταστάσεις της ΕΥΠ/ΚΕΤΥΑΚ.

4. »Για ποιό λόγο επεδείκνυε συνομιλίες και δεδομένα που είχαν αποσπαστεί απο το κινητό τηλέφωνο του Γ. Γεραπετρίτη σε δημοσιογράφους μέσα στο γραφείο του.

5. »Γιατί ταξίδεψε στο Ισραήλ με C-130 σε επίσημη αποστολή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με διαβατήριο που έφερε το όνομα Παπαδάκης, συνοδεύοντας τον άλλο κουμπάρο του και τότε Υπουργό Εθνικής Άμυνας Ν. Παναγιωτόπουλο.

6. »Γιατί αφήνει το συνεργάτη του Ταλ Ντίλιαν να εκβιάζει την Ελληνική Κυβέρνηση και να χρησιμοποιεί το παράδειγμα του παραιτηθέντος Προέδρου των ΗΠΑ Ρίτσαρντ Νίξον.

7. »Γιατί απέχει εδώ και χρόνια να δηλώσει ρητά ότι το Predator δεν χρησιμοποιήθηκε από την ΕΥΠ.

8. »Γιατί δεν εμφανίστηκε στη δίκη να υπερασπιστεί τον εαυτό του και να απαντήσει στις εύλογες απορίες του δικαστηρίου.

9. »Γιατί παγίδευσε τον Οικονομικό Εισαγγελέα κ. Μπαρδάκη, την περίοδο που εξέταζε την προσωπική του υπόθεση για τα εικονικά τιμολόγια.

10. »Ποιοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας του έδωσαν προκαταβολικά τις ερωτήσεις που θα υπέβαλλαν στη κατά τα άλλα μυστική συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής για τις υποκλοπές στις 21.9.2022. Ήταν οι βουλευτές Λάζαρος Τσαβδαρίδης, Άννα Μάνη Παπαδημητρίου και Δημήτρης Μαρκόπουλος ή ήταν άλλοι.

11. »Ποιοι ήταν αυτοί που του έδιναν τη διαβεβαίωση ότι όσο είναι η Νέα Δημοκρατία στα πράγματα δεν θα έχει κανένα πρόβλημα, όπως κατέθεσε στη δίκη ο στενός του συνεργάτης Τρίμπαλης.

12. »Γιατί έκανε εξαγωγές του Predator σε τρίτες χώρες με υπογραφή του νυν γραμματέα της ΝΔ κ. Γ. Σμυρλή.

13. »Γιατί προσπάθησαν να πάρουν ευρωπαϊκή χρηματοδότηση μέσω του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Δεν τους έφταναν τα απόρρητα κονδύλια;

14. »Πώς κατάφερε όλα τα ανωτέρω χωρίς ποτέ ο Γρηγόρης να καταλάβει τίποτα ενώ ήταν επικεφαλής του Γραφείου του Πρωθυπουργού με πολλαπλές αρμοδιότητες στην ΕΥΠ, η οποία υπαγόταν απευθείας στον Πρωθυπουργό».

«Το μόνο σίγουρο», σχολιάζει χαρακτηριστικά ο Ζαχαρίας Κεσσές, «είναι ότι την λαμπάδα θα την ανάψει ο Λαβράνος στο όνομα του κουμπάρου του, μιας και μέχρι σήμερα και παρά τα ανωτέρω δεν του έχει κάνει μήνυση».