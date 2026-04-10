# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Κεσσές για υποκλοπές: Λαμπάδα πρέπει να ανάψει ο Λαβράνος στον κουμπάρο του Γρηγόρη Δημητριάδη
Ελλάδα 10 Απριλίου 2026, 20:59

Κεσσές για υποκλοπές: Λαμπάδα πρέπει να ανάψει ο Λαβράνος στον κουμπάρο του Γρηγόρη Δημητριάδη

Με ανάρτηση «καρφί» ο δικηγόρος στην υπόθεση των υποκλοπών Ζαχαρίας Κεσσές θέτει όλα τα κρίσιμα ερωτήματα που ποτέ δεν έθεσε ο Γρηγόρης Δημητριάδης στον κουμπάρο του Γιάννη Λαβράνο - «Λαμπάδα πρέπει να του ανάψει, που δεν το έχει κάνει μήνυση...» καταλήγει με βιτριολική ειρωνεία

Με μία χαρακτηριστική ανάρτηση, ο δικηγόρος θυμάτων των υποκλοπών, Ζαχαρίας Κεσσές, αναφέρεται στη σχέση κουμπαριάς του Γρηγόρη Δημητριάδη με τον Γιάνη Λαβράνο και θέτει μία σειρά από καίρια ερωτήματα που… θα έπρεπε να υποβάλει ο ανιψιός και πρώην γενικός γραμματέας του πρωθυπουργού στον καταδικασμένο, πρωτόδικα, κουμπάρο του για την υπόθεση.

Ο κ. Κεσσές σημειώνει, μεταξύ άλλων, πως ο Γρηγόρης Δημητριάδης θα έπρεπε να ρωτήσει τον Γιάννη Λαβράνο «γιατί παγίδευσε μέσω Predator το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, δημοσιογράφους, εισαγγελείς και την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων», καθώς και «γιατί αφήνει τον συνεργάτη του Ταλ Ντίλιαν να εκβιάζει την ελληνική κυβέρνηση και να χρησιμοποιεί το παράδειγμα του παραιτηθέντος προέδρου των ΗΠΑ, Ρίτσαρντ Νίξον», για τον πρωθυπουργό της χώρας, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η ανάρτηση του Ζαχαρία Κεσσέ:

«Ο Γρηγόρης Δημητριάδης είναι νονός. Αυτή είναι η σχέση κουμπαριάς που τον συνδέει με τον Ι. Λαβράνο, ο οποίος καταδικάστηκε πρωτοδίκως σε ποινή φυλάκισης 126 ετών και 8 μηνών για τις υποκλοπές», αναφέρει ο κ. Κεσσές στην ανάρτησή του.

Και τονίζει χαρακτηριστικά πως «αυτές τις ημέρες που οι νονοί εκπληρώνουν τα καθήκοντα τους και δίνουν τις λαμπάδες, φαντάζομαι θα είχε την ευκαιρία να δει και να ρωτήσει τον κουμπάρο του τα εξής:

1. «Γιατί χρησιμοποίησε τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου για να αποστείλει μήνυμα παγίδευσης με το Predator σε 11 πρόσωπα στις 26.1.2021 μέσα στα οποία ήταν ο αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας και η Εισαγγελέας της ΕΥΠ.

2. »Γιατί παγίδευσε μέσω Predator το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, δημοσιογράφους, εισαγγελείς και την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων.

3. »Τι δουλειά είχε να κυκλοφορεί όχημα του μέσα στις απόρρητες εγκαταστάσεις της ΕΥΠ/ΚΕΤΥΑΚ.

4. »Για ποιό λόγο επεδείκνυε συνομιλίες και δεδομένα που είχαν αποσπαστεί απο το κινητό τηλέφωνο του Γ. Γεραπετρίτη σε δημοσιογράφους μέσα στο γραφείο του.

5. »Γιατί ταξίδεψε στο Ισραήλ με C-130 σε επίσημη αποστολή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με διαβατήριο που έφερε το όνομα Παπαδάκης, συνοδεύοντας τον άλλο κουμπάρο του και τότε Υπουργό Εθνικής Άμυνας Ν. Παναγιωτόπουλο.

6. »Γιατί αφήνει το συνεργάτη του Ταλ Ντίλιαν να εκβιάζει την Ελληνική Κυβέρνηση και να χρησιμοποιεί το παράδειγμα του παραιτηθέντος Προέδρου των ΗΠΑ Ρίτσαρντ Νίξον.

7. »Γιατί απέχει εδώ και χρόνια να δηλώσει ρητά ότι το Predator δεν χρησιμοποιήθηκε από την ΕΥΠ.

8. »Γιατί δεν εμφανίστηκε στη δίκη να υπερασπιστεί τον εαυτό του και να απαντήσει στις εύλογες απορίες του δικαστηρίου.

9. »Γιατί παγίδευσε τον Οικονομικό Εισαγγελέα κ. Μπαρδάκη, την περίοδο που εξέταζε την προσωπική του υπόθεση για τα εικονικά τιμολόγια.

10. »Ποιοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας του έδωσαν προκαταβολικά τις ερωτήσεις που θα υπέβαλλαν στη κατά τα άλλα μυστική συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής για τις υποκλοπές στις 21.9.2022. Ήταν οι βουλευτές Λάζαρος Τσαβδαρίδης, Άννα Μάνη Παπαδημητρίου και Δημήτρης Μαρκόπουλος ή ήταν άλλοι.

11. »Ποιοι ήταν αυτοί που του έδιναν τη διαβεβαίωση ότι όσο είναι η Νέα Δημοκρατία στα πράγματα δεν θα έχει κανένα πρόβλημα, όπως κατέθεσε στη δίκη ο στενός του συνεργάτης Τρίμπαλης.

12. »Γιατί έκανε εξαγωγές του Predator σε τρίτες χώρες με υπογραφή του νυν γραμματέα της ΝΔ κ. Γ. Σμυρλή.

13. »Γιατί προσπάθησαν να πάρουν ευρωπαϊκή χρηματοδότηση μέσω του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Δεν τους έφταναν τα απόρρητα κονδύλια;

14. »Πώς κατάφερε όλα τα ανωτέρω χωρίς ποτέ ο Γρηγόρης να καταλάβει τίποτα ενώ ήταν επικεφαλής του Γραφείου του Πρωθυπουργού με πολλαπλές αρμοδιότητες στην ΕΥΠ, η οποία υπαγόταν απευθείας στον Πρωθυπουργό».

«Το μόνο σίγουρο», σχολιάζει χαρακτηριστικά ο Ζαχαρίας Κεσσές, «είναι ότι την λαμπάδα θα την ανάψει ο Λαβράνος στο όνομα του κουμπάρου του, μιας και μέχρι σήμερα και παρά τα ανωτέρω δεν του έχει κάνει μήνυση».

World
Ελ Νίνιο: Νέοι κίνδυνοι για το παγκόσμιο κόστος των τροφίμων

Ελ Νίνιο: Νέοι κίνδυνοι για το παγκόσμιο κόστος των τροφίμων

Vita.gr
Red flags στις σχέσεις: 8 σιωπηλά σημάδια συναισθηματικής χειραγώγησης

Red flags στις σχέσεις: 8 σιωπηλά σημάδια συναισθηματικής χειραγώγησης

Κόσμος
Τραμπ: Οι Ιρανοί υπάρχουν… μόνο για να διαπραγματευτούν

Τραμπ: Οι Ιρανοί υπάρχουν… μόνο για να διαπραγματευτούν

Ταλαιπωρία για τους επιβάτες της αμαξοστοιχίας από Θεσσαλονίκη για Αθήνα – Αναχώρησε με 1 ώρα καθυστέρηση λόγω βλάβης
Ελλάδα 10.04.26

Ταλαιπωρία για τους επιβάτες της αμαξοστοιχίας από Θεσσαλονίκη για Αθήνα – Αναχώρησε με 1 ώρα καθυστέρηση λόγω βλάβης

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Hellenic Train η αμαξοστοιχία IC57 παρουσίασε τεχνικό πρόβλημα και χρειάστηκε να γίνει αντικατάσταση των μηχανών στη Θεσσαλονίκη

Σύνταξη
Πάσχα: 100 συλλήψεις για βεγγαλικά και τουλάχιστον 7 τραυματίες – Έχουν κατασχεθεί πάνω από 170.000 είδη πυροτεχνίας
Ελλάδα 10.04.26

Πάσχα: 100 συλλήψεις για βεγγαλικά και τουλάχιστον 7 τραυματίες – Έχουν κατασχεθεί πάνω από 170.000 είδη πυροτεχνίας

Από τις 7 Μαρτίου που ξεκίνησαν οι εντατικοί έλεγχοι της Αστυνομίας για την αποτροπή διακίνησης και χρήσης ειδών πυροτεχνίας για το φετινό Πάσχα έχουν γίνει τουλάχιστον 100 συλλήψεις

Σύνταξη
Στο αυτόφωρο Μ. Σάββατο το μοντέλο και εγγονή γνωστού πολιτικού που συνελήφθη για κατοχή ναρκωτικών
Ελλάδα 10.04.26

Στο αυτόφωρο Μ. Σάββατο το μοντέλο και εγγονή γνωστού πολιτικού που συνελήφθη για κατοχή ναρκωτικών

Η 26χρονη εντοπίστηκε τα ξημερώματα στο κέντρο της Αθήνας μαζί με τον φίλο της και σε έλεγχο που έγινε εντοπίστηκαν στην κατοχή τους μικροποσότητες κάνναβης

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Παρίσταναν τους λογιστές και έπεισαν 83χρονο να τους δώσει 15.000 ευρώ – Συνελήφθη 23χρονη
Ελλάδα 10.04.26

Θεσσαλονίκη: Παρίσταναν τους λογιστές και έπεισαν 83χρονο να τους δώσει 15.000 ευρώ – Συνελήφθη 23χρονη

Η 23χρονη μαζί με συνεργούς της έπεισαν τον ηλικιωμένο να πάει δύο φορές στην τράπεζα και να κάνει αναλήψεις μεγάλων χρηματικών ποσών - Οι υπεύθυνοι της τράπεζας κατάλαβαν την απάτη και κάλεσαν την Άμεση Δράση

Σύνταξη
Σοβαρό τροχαίο με παράσυρση πεζής – Στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση 65χρονη
Ελλάδα 10.04.26

Σοβαρό τροχαίο με παράσυρση πεζής – Στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση 65χρονη

Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Θεσσαλονίκη, όταν μία 65χρονη γυναίκα παρασύρθηκε από διερχόμενο ΙΧ στο ρεύμα εξόδου, ενώ επιχειρούσε να διασχίσει τον δρόμο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά

Σύνταξη
Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρή ηλικιωμένη μετά από φωτιά σε διαμέρισμα – Απεγκλωβίστηκαν ένοικοι της πολυκατοικίας
Ελλάδα 10.04.26 Upd: 17:06

Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρή ηλικιωμένη μετά από φωτιά σε διαμέρισμα – Απεγκλωβίστηκαν ένοικοι της πολυκατοικίας

Από το διαμέρισμα πρόλαβε να βγει ελαφρά τραυματισμένη η οικιακή βοηθός της άτυχης γυναίκας - Συγκλονιστικές εικόνες από την επιχείρηση απεγκλωβισμού

Σύνταξη
Περισσότερα από πέντε κιλά εκρηκτικών και 523 κροτίδες βρέθηκαν σε Μεσολόγγι και Πύργο – Συνελήφθησαν τρία άτομα
Ελλάδα 10.04.26

Περισσότερα από πέντε κιλά εκρηκτικών και 523 κροτίδες βρέθηκαν σε Μεσολόγγι και Πύργο – Συνελήφθησαν τρία άτομα

Συνελήφθησαν δύο άνδρες και μια γυναίκα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ κατασχέθηκαν πολλές κροτίδες, εκρηκτικές ύλες και πιστόλι ρίψης φωτοβολίδων

Σύνταξη
Από τον Φεβρουάριο ο σύντροφος της μητέρας δάγκωνε και έκαιγε με τσιγάρο το βρέφος στον Πύργο – Τι ισχυρίστηκε η ίδια
Ελλάδα 10.04.26

Από τον Φεβρουάριο ο σύντροφος της μητέρας δάγκωνε και έκαιγε με τσιγάρο το βρέφος στον Πύργο – Τι ισχυρίστηκε η ίδια

Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής έκθεσης μαρτυρούν τις στιγμές φρίκης που βίωνε το βρέφος, καθώς τα τραύματα και οι πληγές στο σώμα του ξεπερνούν τα σαράντα στον αριθμό

Σύνταξη
Κίνηση: Αυξημένη σε δρόμους και λιμάνια όσο κορυφώνεται η έξοδος των τελευταίων εκδρομέων του Πάσχα
Υπομονή και προσοχή 10.04.26

Αυξημένη κίνηση σε δρόμους και λιμάνια όσο κορυφώνεται η έξοδος των τελευταίων εκδρομέων του Πάσχα

Καθυστερήσεις παρατηρούνται στην Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου από την Ελευσίνα μέχρι και την Κινέτα - Αυξημένη κίνηση και στην Αττική Οδό, από τον Ασπρόπυργο προς την Ελευσίνα

Σύνταξη
Αποσωληνώθηκε ο 19χρονος φοιτητής του ΑΠΘ που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ με μηνιγγίτιδα
Στα Τρίκαλα 10.04.26

Αποσωληνώθηκε ο 19χρονος φοιτητής που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ με μηνιγγίτιδα

«Το εμβόλιο υπάρχει και παρέχει υψηλή προστασία από τη μηνιγγίτιδα», τονίζει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, και ζητά να ενταχθεί στο Εθνικό πρόγραμμα δωρεάν εμβολιασμών

Σύνταξη
Στην Αυστρία για την πρόκριση στο Euro 2026 η Εθνική χάντμπολ των γυναικών
Χάντμπολ 10.04.26

Στην Αυστρία για την πρόκριση στο Euro 2026 η Εθνική γυναικών

Η Εθνική ομάδα χάντμπολ των γυναικών ταξιδεύει στο Λιντς της Αυστρίας, με στόχο την προσεχή Κυριακή να γιορτάσει την πρόκρισή της στην τελική φάση του Euro 2026, που θα είναι και η πρώτη στην ιστορία.

Σύνταξη
Επιστρέφει το «Trainspotting» με αφορμή τα 30α του γενέθλια
Μέλλον ή δρόμος; 10.04.26

We choose «Trainspotting» - Επιστρέφει η θρυλική ταινία με αφορμή τα 30 χρόνια από την πρεμιέρα

Η Sony Pictures Classics αποφάσισε να κάνει ένα δώρο σε όσους λάτρεψαν σαν θεούς κάτι περίεργους τύπους από τη Σκωτία: μια 4Κ ψηφιακή αποκατάσταση του «Trainspotting».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Φίλοι εναντίον φίλων – Σπάνιος «εμφύλιος πόλεμος» δίχασε τη μεγαλύτερη ομάδα χιμπατζήδων
Επιστήμες 10.04.26

Φίλοι εναντίον φίλων – Σπάνιος «εμφύλιος πόλεμος» δίχασε τη μεγαλύτερη ομάδα χιμπατζήδων

Οι χιμπατζήδες χωρίστηκαν σε δύο αντίπαλες φράξιες παρά την έλλειψη ανταγωνισμού. Κανείς δεν γνωρίζει γιατί, όμως η διατάραξη των κοινωνικών ρόλων φαίνεται πως έπαιξε ρόλο.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Ο Τραμπ ακύρωσε ό,τι ονειρεύεται κάθε λογικός πρόεδρος: Καλούς πράκτορες και ακριβείς πληροφορίες για το Ιράν
Ήξερα τα πάντα 10.04.26

Ο Τραμπ ακύρωσε ό,τι ονειρεύεται κάθε λογικός πρόεδρος: Καλούς πράκτορες και ακριβείς πληροφορίες για το Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεχόταν εκθέσεις και πληροφορίες για το στρατιωτικό δυναμικό του Ιράν και στη συνέχεια τις διαστρέβλωνε. Οι πράκτορες των πιο ακριβοπληρωμένων μυστικών υπηρεσιών μάταια δούλευαν

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Οι τελευταίες «δουλειές» που έκανε ο Κώστας Τσιάρας, πριν κλείσει την πόρτα του ΥΠΑΑΤ
Υπουργικές κινήσεις 10.04.26

Οι τελευταίες «δουλειές» που έκανε ο Κώστας Τσιάρας, πριν κλείσει την πόρτα του ΥΠΑΑΤ

Με αμνηστία για τις παρατυπίες στις δηλώσεις βοσκοτόπων και προσλήψεις τελευταίας στιγμής αποχαιρέτησε ο Κώστας Τσιάρας το ΥΠΑΑΤ.

Δήμητρα Τριανταφύλλου και Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιαν Μαρτέλ: Οι ήρωες της Ιλιάδας είναι οι Γκέιτς και οι Έπσταϊν της εποχής που τσακώνονται μεταξύ τους
Son of Nobody 10.04.26

Γιαν Μαρτέλ: Οι ήρωες της Ιλιάδας είναι οι Γκέιτς και οι Έπσταϊν της εποχής που τσακώνονται μεταξύ τους

«Αυτό που με εντυπωσίασε ήταν ότι η 'Ιλιάδα' αφορά τους ισχυρούς. Και σκέφτηκα: τι γίνεται με τον απλό άνθρωπο;», είπε μεταξύ άλλων ο Γιαν Μαρτέλ σε πρόσφατη συνέντευξή του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μετά το φινάλε του Champions League…
On Field 10.04.26

Μετά το φινάλε του Champions League…

Από τις 24/2 στο Λεβερκούζεν ακολούθησαν για τον Ολυμπιακό 5 ματς, με ένα πρόγραμμα ουσιαστικά ενός αγώνα κάθε εβδομάδα, και όμως αυτό όπως φαίνεται δεν λειτούργησε ευεργετικά όπως θα περίμενε κανείς.

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Δεν είναι μόνο η ανεργία: Τα μόνιμα σημάδια της απόλυσης λόγω AI
Τεχνητή Νοημοσύνη 10.04.26

Δεν είναι μόνο η ανεργία: Τα μόνιμα σημάδια της απόλυσης λόγω AI

Οι απολύσεις λόγω AI κοστίζουν περισσότερο από έναν μισθό. Νέα έρευνα αποκαλύπτει τις μακροχρόνιες συνέπειες: από μόνιμα μειωμένα εισοδήματα μέχρι καθυστερήσεις στην απόκτηση σπιτιού και οικογένειας.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Η αναβίωση της αυτοκρατορίας: Πώς ο υπερεθνικισμός διαλύει την παγκόσμια τάξη
Η έπαρση της εξουσίας 10.04.26

Η αναβίωση της αυτοκρατορίας: Πώς ο υπερεθνικισμός διαλύει την παγκόσμια τάξη

Πώς ο αναδυόμενος υπερεθνικισμός και η συστηματική περιφρόνηση των διεθνών κανόνων οδηγούν την παγκόσμια τάξη πραγμάτων σε μια επικίνδυνη και ανεξέλεγκτη αποσύνθεση

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Φιλικό με την Ιταλία στο Παγκρήτιο έκλεισε η Εθνική Ελλάδας
Ποδόσφαιρο 10.04.26

Φιλικό με την Ιταλία στο Παγκρήτιο έκλεισε η Εθνική Ελλάδας

Η Ιταλία θα επιστρέψει στο γήπεδο για δύο φιλικά τον Ιούνιο, το ένα με την Εθνική Ελλάδας και το άλλο με το Λουξεμβούργο, ενώ στον πάγκο των Ατζούρι θα κάθεται ο Σίλβιο Μπαλντίνι, προπονητής της U21.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ο Τζίμι Κίμελ σχολιάζει τις δηλώσεις της Μελάνια περί Έπσταϊν
Τι συνέβη εδώ; 10.04.26

Η Μελάνια Τραμπ αρνείται ότι ήταν φίλη με τον Τζέφρι Έπσταϊν - Όμως, ο Τζίμι Κίμελ βρήκε μια φωτογραφία τους

Η Μελάνια Τραμπ υποστήριξε σε πρόσφατη ομιλία της στον Λευκό Οίκο ότι «ποτέ δεν ήταν φίλη» με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματιστή, Τζέφρι Έπσταϊν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Washington Post: Οι ΗΠΑ θα ζητήσουν από το Ιράν να απελευθερώσει τους κρατούμενους Αμερικανούς
Κόσμος 10.04.26

Washington Post: Οι ΗΠΑ θα ζητήσουν από το Ιράν να απελευθερώσει τους κρατούμενους Αμερικανούς

Ο Κίραν Ράμσεϊ της Global Reach, μίας ΜΚΟ για την απελευθέρωση Αμερικανών ομήρων, δήλωσε στην Washington Post ότι η απελευθέρωση των Αμερικανών από το Ιράν θα ήταν ένας «απλός και χωρίς απώλειες τρόπος για να βγούμε από τις εχθροπραξίες»

Σύνταξη
Το Ισραήλ απέβαλε την Ισπανία από το κέντρο παρακολούθησης της εκεχειρίας στη Γάζα
Κόσμος 10.04.26

Το Ισραήλ απέβαλε την Ισπανία από το κέντρο παρακολούθησης της εκεχειρίας στη Γάζα

«Το Ισραήλ δεν θα παραμείνει σιωπηλό απέναντι σε όσους μας επιτίθενται. Η Ισπανία έχει δυσφημίσει τους ήρωές μας, τους στρατιώτες των IDF, τους στρατιώτες του πιο ηθικού στρατού στον κόσμο», δήλωσε ο Νετανιάχου

Σύνταξη
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

