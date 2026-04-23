Δ. Κουτσούμπας από τη Λέσβο: Αυτό που ζουν οι κτηνοτρόφοι είναι έγκλημα

Την υποστήριξη «του αγώνα των κτηνοτρόφων της Λέσβου και των οικογενειών τους που δίνουν έναν αγώνα επιβίωσης και όλου του λαού του νησιού, ο οποίος δοκιμάζεται» διακήρυξε από το Δημοτικό Θέατρο της Καλλονής, την πρωτεύουσα πόλη του κτηνοτροφικού Δήμου Δυτικής Λέσβου ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.

Αναφέρθηκε στα αιτήματα των κτηνοτρόφων για:

«Αποζημιώσεις τώρα στο 100% της ζημιάς, απευθείας στον παραγωγό. Πλήρη αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος για το γάλα και το κρέας, που δεν διατίθεται λόγω κλειστών σφαγείων και επιδότηση 100% στις ζωοτροφές. Άμεση άρση της δέσμευσης για τα προϊόντα που είναι επιστημονικά ασφαλή. Τέρμα στο έγκλημα του να πετιέται ο κόπος στις χωματερές. Πλήρη κάλυψη του κόστους των μέτρων βιοασφάλειας από τον κρατικό προϋπολογισμό, για την ανασύσταση των κοπαδιών και εμβολιασμούς με σοβαρό επιστημονικό σχέδιο και κριτήρια. Άμεσες μαζικές προσλήψεις μόνιμων κτηνιάτρων».

«Η κυβέρνηση έχει αφήσει τις κτηνιατρικές υπηρεσίες χωρίς το απαραίτητο προσωπικό»

Με τον αφθώδη πυρετό να «χτυπά» τη ζωική παραγωγή ο Δ. Κουτσούμπας τόνισε: «Αυτό που ζείτε όλο αυτό το διάστημα δεν είναι ούτε μια «κακιά στιγμή», ούτε ένα τυχαίο χτύπημα της φύσης. Είναι ένα προαναγγελθέν έγκλημα που κι αυτό έχει την υπογραφή της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Κατήγγειλε δε «ένα προαναγγελθέν έγκλημα, γιατί η κυβέρνηση έχει αφήσει τις κτηνιατρικές υπηρεσίες χωρίς το απαραίτητο προσωπικό, στερώντας τους κάθε δυνατότητα να δρουν προληπτικά. Γιατί δεν πήραν κανένα μέτρο για να θωρακίσουν το νησί, όταν μάλιστα ήξεραν ότι η γειτονική Τουρκία «βράζει» από τον αφθώδη πυρετό».

Και συνέχισε: «Σήμερα η κυβέρνηση της ΝΔ και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν βάλει τη Λέσβο σε μια ιδιότυπη «υγειονομική ομηρία». Και εύλογα προκύπτει το ερώτημα: Για ποιο λόγο; Γιατί συμβαίνει αυτό; Γιατί κριτήριο για τις επιλογές και τις αποφάσεις τους δεν αποτελεί η υγεία των κοπαδιών σας, ούτε το δικό σας εισόδημα (…).

Στον έντονα καταγγελτικό του λόγο ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ κατήγγειλε πως «αυτή είναι η ΚΑΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Μια πολιτική που προσαρμόζει τους κανόνες ανάλογα με τη στήριξη που πρέπει κάθε φορά να έχουν τα μονοπώλια. Σας θυσιάζουν για να μη «στιγματιστεί» το εξαγωγικό προφίλ του προϊόντος, την ώρα που εσείς οι βιοπαλαιστές κτηνοτρόφοι έχετε μείνει χωρίς ένα ευρώ στην τσέπη».

Δ. Κουτσούμπας: «Θέλουν να σας στερήσουν ακόμα και τις αποζημιώσεις»

Αναφερόμενος στην κυβερνητική πολιτική περί «δημοσιονομικής σταθερότητας» ο κ. Κουτσούμπας υποστήριξε ότι αυτό στην πράξη σημαίνει «διάλυση των κτηνιατρικών υπηρεσιών από όλες τις κυβερνήσεις διαχρονικά. Σημαίνει ότι σε ένα νησί σαν τη Λέσβο, με την κτηνοτροφία να έχει σημαντικό ρόλο, να υπηρετούν ελάχιστοι μόνιμοι κτηνίατροι».

Για την πορεία της ζωονόσου ο κ. Κουτσούμπας είπε πως «ελέω ΚΑΠ, η χώρα γίνεται «ξέφραγο αμπέλι»».

Απαντώντας στην πριν λίγες μέρες έκκληση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης κι Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά προς τους αγρότες «να συμορφωθούν με τους κανόνες» ο κ. Κουτσούμπας είπε στους συγκεντρωμένους: «Θέλουν να σας στερήσουν ακόμα και τις αποζημιώσεις, αν δεν τηρείτε μέτρα που το ίδιο το κράτος αρνείται να χρηματοδοτήσει. Αντί να δώσει λύσεις στο σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης των κτηνοτρόφων της Λέσβου, επιβεβαίωσε την πλήρη προσκόλληση της κυβέρνησης σε μια πολιτική που, εδώ και έναν μήνα, οδηγεί τους κτηνοτρόφους του νησιού στην απόγνωση».