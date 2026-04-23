Το «Miami Vice» του Τζόζεφ Κοσίνσκι με φόντο το Μαϊάμι του ’80

Σας έχουμε ευχάριστα νέα: η ταινία «Miami Vice» του Τζόζεφ Κοσίνσκι απέκτησε επιτέλους τίτλο, «Miami Vice ’85», ενώ ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν και ο Όστιν Μπάτλερ έχουν επίσημα υπογράψει για να υποδυθούν τους Ρικάρντο Ταμπς και Σόνι Κρόκετ.

Η κινηματογραφική εκδοχή αντλεί στοιχεία από το πιλοτικό επεισόδιο και την πρώτη σεζόν της αστυνομικής σειράς της δεκαετίας του 1980 και η κυκλοφορία της έχει προγραμματιστεί για τις 6 Αυγούστου 2027.

Το «Miami Vice ’85» θα είναι επίσης μια ταινία που θα τοποθετείται χρονικά στη δεκαετία του ’80, σε αντίθεση με την ταινία «Miami Vice» (2006) του Μάικλ Μαν, στην οποία πρωταγωνιστούσαν οι Τζέιμι Φοξ και Κόλιν Φάρελ.

Ο Μπάτλερ θα υποδυθεί τον Τζέιμς Κρόκετ, έναν ρόλο που συνδέθηκε με τον ηθοποιό Ντον Τζόνσον στην τηλεοπτική σειρά της Universal, ενώ ο Τζόρνταν θα ενσαρκώσει τον συνάδελφό του, τον μυστικό ντετέκτιβ του Μαϊάμι Ρικάρντο Τάμπς, τον οποίο είχε ενσαρκώσει ο Φίλιπ Μάικλ Τόμας στη σειρά.

Από το χθες στο σήμερα

Πέρα από όσα θα δούμε να συμβαίνουν στους δρόμους του Μαϊάμι, ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν πρωταγωνίστησε στις ταινίες του Ράιαν Κούγκλερ «Sinners», «Black Panther» και «Creed III», ενώ πρόκειται να σκηνοθετήσει και να πρωταγωνιστήσει μια νέα εκδοχή της ταινίας «The Thomas Crown Affair» για την Amazon MGM.

Από την άλλη πλευρά, ο Όστιν Μπάτλερ υποδύθηκε τον Έλβις Πρίσλεϊ στην ταινία «Elvis» του Μπαζ Λούρμαν και εμφανίστηκε επίσης στις ταινίες «Dune: Part Two», «The Bikeriders» και «Masters of the Air», ενώ θα πρωταγωνιστήσει και στο επερχόμενο θρίλερ της A24, «Enemies».

Το «Miami Vice» ξεκίνησε ως τηλεοπτική σειρά με θέμα δύο μυστικούς αστυνομικούς του Μαϊάμι, γνωστούς για την αγάπη τους για τα παστέλ κοστούμια και το κυνήγι που καταλήγει σε πιστολιές.

Το περιοδικό People ανέφερε σε παλαιότερο άρθρο του ότι το Miami Vice ήταν η «πρώτη σειρά που φαινόταν πραγματικά διαφορετική από τις υπόλοιπες, από τότε που εφευρέθηκε η έγχρωμη τηλεόραση».

Η παραγωγή της ταινίας «Miami Vice ’85» θα ξεκινήσει φέτος, καθώς ο Κοσίνσκι, μετά από δύο συνεχόμενες επιτυχίες με τις ταινίες «F1: The Movie» και «Top Gun: Maverick», εξερευνά τη λάμψη και τη διαφθορά του Μαϊάμι.

Η ταινία «Miami Vice ’85» είναι παραγωγή των Ντίλαν Κλαρκ και Κοσίνσκι, ενώ το σενάριο έγραψε ο Νταν Γκίλροϊ, βασιζόμενος στους χαρακτήρες που δημιούργησε ο Γιέρκοβιτς για τη σειρά της οποίας ήταν εκτελεστικός παραγωγός μαζί με τον Μαν.

*Με πληροφορίες από: The Hollywood Reporter