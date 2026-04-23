Στέφανος Ληναίος: Η Φίνος Φιλμ αποχαιρετά τον ηθοποιό με ένα συγκινητικό βίντεο
Ο Στέφανος Ληναίος έφυγε από τη ζωή πριν λίγες ημέρες σε ηλικία 98 χρόνων.
Η Φίνος Φιλμ δημοσίευσε ένα αφιερωματικό βίντεο στα social media, μέσα από το οποίο ξεδιπλώνονται στιγμές από τη συμμετοχή του Στέφανου Ληναίου σε δύο εμβληματικές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου.
Πρόκειται για τις ταινίες «Ο Θησαυρός του Μακαρίτη» και «Το Κλωτσοσκούφι».
Στέφανος Ληναίος: Το ασυγκινητικό αποχαιρετιστήριο της Φίνος Φιλμ
«Ο ταλαντούχος ηθοποιός μας Στέφανος Ληναίος πέρασε και αυτός στην αιωνιότητα πριν λίγες ημέρες, πλήρης ημερών, σε ηλικία 98 ετών. Βαθιά αφοσιωμένος στην τέχνη της υποκριτικής, κατάφερε να ξεχωρίσει σε μια διαδρομή που απλώθηκε σε περισσότερες από έξι δεκαετίες, αφήνοντας ένα δυνατό αποτύπωμα όχι μόνο στη σκηνή και στην οθόνη, αλλά και στον δημόσιο λόγο και τον πολιτισμό ευρύτερα..
Με την Φίνος Φιλμ συνεργάστηκε σε δυο ταινίες, «Ο Θησαυρός του Μακαρίτη» (1959) και «Το Κλωτσοσκούφι» (1960), που στάθηκαν αρκετές για να αποδείξει πως ακόμα και μέσα από μικρούς ρόλους, μπορείς να φανείς μεγάλος ηθοποιός.
Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην σύζυγο του Έλλη Φωτίου και στα παιδιά του.
«Προσπάθησε να “νικάς” οποιονδήποτε αντίπαλο, χωρίς να τον “αγγίζεις”» – Στέφανος Ληναίος
Σπύρος Μπιμπίλας: Υπήρξε εμβληματική μορφή του αγώνα για τα δικαιώματα των ηθοποιών
«Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε την αποχώρηση από τη ζωή του σπουδαίου μας συνανθρώπου και συναδέλφου Στεφάνου Ληναίου που υπήρξε εμβληματική μορφή του αγώνα για τη δημοκρατία, για τα δικαιώματα των ηθοποιών μέσα από σπουδαία συνδικαλιστική δράση ενώ ταυτόχρονα διέγραψε σπουδαία πορεία στο θέατρο και ως πρωταγωνιστής και ως δίκαιος θιασάρχης αφήνοντας το στίγμα του και στον ελληνικό κινηματογράφο και την τηλεόραση.
Σεβόμενοι την επιθυμία του ίδιου και της σπουδαίας οικογένειας που δημιούργησε ανακοινώνουμε τον θάνατο του τέσσερις μέρες μετά την ημέρα της αποχώρησής του.
Του οφείλουμε όλοι ένα τεράστιο ευχαριστώ για τους αγώνες του για τα δίκαια του λάου, για το ήθος που μας κληρονόμησε, για την πορεία του και τα μηνύματα ζωής που μας έδωσε από τον αγώνα του μέσα από την τέχνη του που με πάθος υπηρέτησε ενάντια στη δικτατορία, για το ωραίο θέατρο ΑΛΦΑ που δημιούργησε μαζί με την Έλλη Φωτίου, για την αγάπη του για όλους εμάς τους νεώτερους».
«Προσωπικά τον ευχαριστώ γιατί με εμψύχωνε σε όλη τη διάρκεια που υπήρξα πρόεδρος του ΣΕΗ και με στήριξε με την αγάπη του. Καλό σου ταξίδι αγαπημένε μας συνάδελφε, συνοδοιπόρε, ο πολιτισμός μας σου οφείλει πολλά. Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά σου», πρόσθεσε.
