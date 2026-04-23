Πέμπτη 23 Απριλίου 2026
Τεχνητή νοημοσύνη: Γιατί οι περισσότεροι εργοδότες δεν είναι ικανοποιημένοι από την AI – Οι προκλήσεις
AI 23 Απριλίου 2026, 13:12

Μόνο ένας στους 10 εργοδότες στην Ελλάδα δηλώνει ότι οι σημερινές λύσεις που προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη ανταποκρίνονται επαρκώς στις ανάγκες πρόσληψης, onboarding και εκπαίδευσης

Η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο του παγκόσμιου διαλόγου για το μέλλον της εργασίας, επηρεάζοντας τον τρόπο με τον οποίο οι οργανισμοί προσελκύουν, αναπτύσσουν και διακρατούν τα ταλέντα.

Η χρήση AI στην απόκτηση υποψηφίων παραμένει χαμηλά τόσο στην Ελλάδα (4%) όσο και διεθνώς (9%)

Ωστόσο, η πραγματική πρόκληση δεν είναι μόνο η υιοθέτηση της τεχνολογίας, αλλά το πώς αυτή ενσωματώνεται ουσιαστικά στο ανθρώπινο δυναμικό.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα ευρήματα της νέας έρευνας της ManpowerGroup για την Τεχνητή Νοημοσύνη στο HR, που προκύπτουν από επιπρόσθετες ερωτήσεις που τέθηκαν στο πλαίσιο της έρευνας προοπτικών απασχόλησης για το 2ο τρίμηνο του 2026, σε δείγμα 529 Ελλήνων εργοδοτών, σκιαγραφούν μια ξεκάθαρη εικόνα:

«Η ΤΝ έχει τη δυνατότητα να μετασχηματίσει το HR και στην Ελλάδα. Ωστόσο, η αξιοποίηση της παραμένει περιορισμένη και διαφοροποιείται σημαντικά μεταξύ επιχειρήσεων, συνδεόμενη περισσότερο με την ετοιμότητα και τις δεξιότητες των ανθρώπων, παρά με τη διαθεσιμότητα της τεχνολογίας».

Η μεγαλύτερη απόδοση της Τεχνητής Νοημοσύνης στο HR

Σύμφωνα με τα ευρήματα, το 29% των εργοδοτών στην Ελλάδα εντοπίζει τη μεγαλύτερη απόδοση επένδυσης (ROI) της Τεχνητής Νοημοσύνης στην εκπαίδευση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού. Ακολουθούν η βελτίωση της απόδοσης και της παραγωγικότητας ομάδων (18%) και ο προγραμματισμός και η πρόβλεψη αναγκών (13%).

Η εικόνα αυτή ευθυγραμμίζεται σε μεγάλο βαθμό με τα παγκόσμια ευρήματα, όπου η εκπαίδευση και η ανάπτυξη αναδεικνύεται επίσης ως το βασικό πεδίο απόδοσης της ΤΝ (27% παγκοσμίως), επιβεβαιώνοντας ότι η αξία της Τεχνητής Νοημοσύνης στο HR αναγνωρίζεται διεθνώς ως εργαλείο μάθησης και αναβάθμισης δεξιοτήτων.

Αντίθετα, η χρήση της ΤΝ στην απόκτηση υποψηφίων παραμένει χαμηλά τόσο στην Ελλάδα (4%) όσο και διεθνώς (9%), γεγονός που αναδεικνύει την ανάγκη για πιο ανθρωποκεντρικές εφαρμογές στον τομέα του hiring.

Παρά τη διάδοση της συζήτησης γύρω από την ΤΝ, μόνο 1 στους 10 εργοδότες στην Ελλάδα (10%) δηλώνει ότι οι σημερινές λύσεις Τεχνητής Νοημοσύνης ανταποκρίνονται επαρκώς στις ανάγκες πρόσληψης, onboarding και εκπαίδευσης. Αντίστοιχα, σε παγκόσμιο επίπεδο, το ποσοστό αυτό διαμορφώνεται στο 8%, επιβεβαιώνοντας ότι η χαμηλή ικανοποίηση αποτελεί και διεθνή πρόκληση.

Σύμφωνα με τους Έλληνες εργοδότες, οι κυριότεροι τομείς στους οποίους η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν ανταποκρίνεται επαρκώς στις προσδοκίες περιλαμβάνουν:

  • ανεπαρκή σύνδεση της εκπαίδευσης με πρακτικές δεξιότητες και επαγγελματική κρίση (10%),
  • εκπαιδεύσεις που δεν προσαρμόζονται στις ανάγκες της επιχείρησης (10%),
  • αποτελέσματα χωρίς το απαιτούμενο βάθος ανάλυσης (10%),
  • γενικευμένες και μη εξατομικευμένες διαδικασίες ένταξης (onboarding) (9%),
  • ανεπαρκή αξιολόγηση ήπιων δεξιοτήτων (soft skills) (7%).

Αντίστοιχες αδυναμίες καταγράφονται και διεθνώς, με έμφαση στην ανεπαρκή αξιολόγηση ήπιων δεξιοτήτων και στη δυσκολία προσαρμογής των λύσεων ΤΝ στις πραγματικές ανάγκες των οργανισμών.

Σύμφωνα με τα ελληνικά ευρήματα της έρευνας, η ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης ενισχύει κυρίως δεξιότητες που απαιτούν ανθρώπινη κρίση και αλληλεπίδραση.

Στην Ελλάδα, οι τρεις δεξιότητες που αναμένεται να επηρεαστούν περισσότερο τους επόμενους 12 μήνες είναι η επίλυση προβλημάτων (80%), η δημιουργικότητα και παραγωγή ιδεών (76%) και η εξυπηρέτηση πελατών (73%).

Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι εργοδότες καταγράφουν παρόμοια εικόνα, με τις τρεις κορυφαίες δεξιότητες να είναι η δημιουργικότητα και παραγωγή ιδεών (77%), η επίλυση προβλημάτων (76%) και η εκπαίδευση και μάθηση (75%).

Τα ευρήματα καταδεικνύουν ότι η ΤΝ δεν αντικαθιστά οριζόντια τις ανθρώπινες δεξιότητες, αλλά αναδιαμορφώνει τον ρόλο τους, αυτοματοποιώντας βασικές λειτουργίες και ενισχύοντας την ανάγκη για κριτική σκέψη, επίλυση σύνθετων προβλημάτων και ανθρώπινη κρίση.

Προκλήσεις

Σχεδόν το σύνολο των οργανισμών (92%) δηλώνει ότι αντιμετωπίζει προκλήσεις στη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης από το ανθρώπινο δυναμικό.

Οι σημαντικότερες προκλήσεις είναι:

  • Η έλλειψη απαραίτητων δεξιοτήτων και εκπαίδευσης των εργαζομένων (13%)
  • Η ανεπαρκής εταιρική εκπαίδευση γύρω από την ΤΝ (12%)
  • Τα ζητήματα ιδιωτικότητας και κανονιστικού πλαισίου (10%)

Η εικόνα αυτή συμβαδίζει με τα παγκόσμια δεδομένα, όπου οι ανησυχίες γύρω από τις δεξιότητες, την κανονιστική συμμόρφωση και την ασφάλεια δεδομένων, συγκαταλέγονται επίσης στις κορυφαίες προκλήσεις.

Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα της παρούσας ανάλυσης προέρχονται από επιπρόσθετες ερωτήσεις που τέθηκαν σε εργοδότες στο πλαίσιο της έρευνας προοπτικών απασχόλησης του ομίλου ManpowerGroup για το 2ο τρίμηνο του 2026.

Η έρευνα διεξήχθη από την 1η Ιανουαρίου έως την 3η Φεβρουαρίου 2026 σε 41.764 εργοδότες σε 42 χώρες παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων 529 εργοδοτών στην Ελλάδα.

Πηγή: ΟΤ

