Μητσοτάκης: Αυτός ο πόλεμος δεν είναι της Ευρώπης – Χρειαζόμαστε plan B αν παραταθεί η κρίση

Με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, συζήτησε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, αναφορικά με τις συνέπειες της κρίσης στη Μέση Ανατολή και τον ρόλο τόσο της Ελλάδας όσο και της Ευρώπης.

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι αντιμετωπίζουμε μια κρίση πολύ σημαντική, λόγω του πολέμου, επισημαίνοντας πως αν συνεχιστεί ο αποκλεισμός στα Στενά του Ορμούζ θα έχουμε αυξήσεις στα προϊόντα, στις τιμές της ενέργειας, πληθωρισμό και μείωση της ανάπτυξης.

Ο πρωθυπουργός περιέγραψε την κατάσταση ως εξαιρετικά κρίσιμη, σημειώνοντας ότι η διεθνής κοινότητα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια πιθανή κρίση μεγάλου βεληνεκούς, η οποία μπορεί να επηρεάσει άμεσα τον εφοδιασμό, τις τιμές της ενέργειας, την αγροτική παραγωγή και συνολικά την πορεία της οικονομίας.

Όπως είπε, «αντιμετωπίζουμε πιθανώς μια κρίση σημαντικών διαστάσεων. Είναι θέμα χρόνου αν το μπλόκο στα Στενά του Ορμούζ συνεχιστεί να έχουμε σημαντικές διαταραχές στον εφοδιασμό του πετρελαίου και των προϊόντων, σημαντικές αυξήσεις στις τιμές ενέργειας, ελλείψεις στα λιπάσματα, αύξηση του πληθωρισμού και μείωση της ανάπτυξης».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε, επίσης, για την σημασία της πυρηνικής ενέργειας, φέρνοντας ως παράδειγμα την Γερμανία. «Πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι για την πυρηνική ενέργεια», ανέφερε, προσθέτοντας πως «χάσαμε χρόνια συζητώντας, δεν μας αρέσει η πυρηνική ενέργεια γιατί είναι ‘κακή’. Δείτε την Γερμανία τώρα, έκλεισε τις μονάδες και καίει άνθρακα. Και θα το κάνει ως το 2036, είναι λάθος από περιβαλλοντικής και οικονομικής άποψης».

«Χρειαζόμαστε plan B αν παραταθεί η κρίση»

Αναφέρθηκε στις στρατηγικές σχέσεις που έχει η Ελλάδα με τις χώρες του Κόλπου, ενώ τόνισε χαρακτηριστικά πως «αυτός ο πόλεμος δεν είναι της Ευρώπης».

«Πρέπει να υποστηρίξουμε διπλωματική λύση, αλλά και να ετοιμαστούμε αύριο στο συμβούλιο για τα χειρότερα», σημείωσε, ενώ κάλεσε «όλους στην ΕΕ να είναι πραγματιστές», λέγοντας πως «χρειαζόμαστε plan b εάν η κρίση στη Μέση Ανατολή επεκταθεί».

«Χρειαζόμαστε plan b αν η κρίση στη Μέση Ανατολή παραταθεί, καμία χώρα δεν θα τα καταφέρει χωρίς ευρωπαϊκή στήριξη», υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης, ενώ υποστήριξε πως «η Ελλάδα τα πηγαίνει καλύτερα από άλλες χώρες της Ευρώπης», αλλά πρόσθεσε ότι «καμία χώρα δεν μπορεί να θεωρείται θωρακισμένη απέναντι σε ένα σοκ τέτοιου μεγέθους».

Παράλληλα, ανέφερε ότι «πρέπει να προετοιμαστούμε για το χειρότερο σενάριο, το είδαμε στην Ουκρανία. Αυτή η κρίση είναι ευκαιρία να επαναπροδιορίσουμε τη θέση μας ως προς την στρατηγική μας αυτονομία και την ενεργειακή μας ασφάλεια», σημείωσε, τονίζοντας πως η Ευρώπη δεν μπορεί να μιλά μόνο με όρους πράσινης μετάβασης, χωρίς να απαντά ταυτόχρονα στα ερωτήματα της επάρκειας και της ασφάλειας εφοδιασμού.

«Προτεραιότητα η εδαφική ακεραιότητα της Κύπρου»

Αναφερόμενος στην αμυντική ενίσχυση της Κύπρου μετά την στοχοποίηση των βρετανικών βάσεων στο νησί, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι «πρώτη μας προτεραιότητα ήταν να διασφαλίσουμε ότι προστατεύουμε την εδαφική ακεραιότητα της Κύπρου. Για πρώτη φορά πειραματιστήκαμε με την ενεργοποίηση του άρθρου 42 παρ. 7», σημείωσε.

Για την ελεύθερη ναυσιπλοΐα

Στη συνέχεια, μίλησε για τη ναυσιπλοΐα, λέγοντας πως είναι προτεραιότητα για την Ελλάδα και στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

«Διασφαλίζοντας ότι έχουμε ρόλο να παίξουμε, καθώς είμαστε παγκόσμια υπερδύναμη στη ναυσιπλοΐα. Αν ποτέ μπορούσε να υπάρξει μια ανάγκη για μια πολυεθνική δύναμη για να διασφαλίσει την εκεχειρία, θα ήμασταν χαρούμενοι να συμμετέχουμε. Το κάναμε στην Ερυθρά Θάλασσα, ηγηθήκαμε της επιχείρησης ASPIDES για τις επιθέσεις των Χούθι», επισήμανε.

Και προσέθεσε: «Αν με ρωτάτε αν είμαι χαρούμενος με την συμμετοχή ευρωπαϊκών χωρών, όχι, μπορούμε να κάνουμε περισσότερα. Αν θέλουμε να πάρουμε σοβαρά τη στρατηγική μας αυτονομία, τα κράτη μέλη δεσμεύουν πόρους. Είναι διαφορετικό να έχουμε 10 κράτη μέλη που στέλνουν πλοία και άλλο να έχουμε τρία. Αν θέλουμε να έχουμε θέση στο τραπέζι, πρέπει να είμαστε παρόντες και να δείξουμε ότι έχουμε αξία να προσθέσουμε».

«Παραμένω θιασώτης της ευρωατλαντικής συνεργασίας»

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις ευρύτερες γεωπολιτικές προκλήσεις της περιοχής, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα επιδιώκει να έχει ουσιαστική παρουσία όχι μόνο στο πεδίο της ασφάλειας, αλλά και στο ανθρωπιστικό πεδίο. Όπως είπε, «μόλις στείλαμε ένα ακόμα αεροσκάφος με ανθρωπιστική βοήθεια. Στη Γάζα και στην ανοικοδόμηση, είναι θέση της Ελλάδας και της ΕΕ» η βοήθεια.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε έμφαση στην Συρία και στην ανάγκη προστασίας των χριστιανικών πληθυσμών.

Στο πεδίο των ευρωατλαντικών σχέσεων, υπογράμμισε ότι παραμένει σταθερά υπέρμαχος της συνεργασίας Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών, εκτιμώντας ότι το σημερινό διεθνές περιβάλλον δεν αφήνει περιθώρια για αποσύνδεση των δύο πλευρών. «Εγώ παραμένω θιασώτης της ευρωατλαντικής συνεργασίας. Αν δείτε τις προκλήσεις από την ανατολή, πρέπει να βρούμε τρόπο να δουλεύουμε πιο αποτελεσματικά μαζί», ανέφερε.

«Δεν αρκούν οι ωραίες δηλώσεις από τις Βρυξέλλες»

Προειδοποίησε ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να διεκδικήσει σοβαρό γεωπολιτικό ρόλο μόνο μέσα από διακηρύξεις. «Αν πιστεύουμε ότι θα γίνουμε σοβαρός γεωπολιτικός παίκτης με ωραίες δηλώσεις από τις Βρυξέλλες, αυτό δεν θα μας πάει μακριά», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε ότι η ευρωπαϊκή αντίδραση στις νέες διεθνείς κρίσεις θα περνά όλο και περισσότερο μέσα από ευέλικτα σχήματα συνεργασίας και όχι πάντοτε από τη συνολική κινητοποίηση του συνόλου των κρατών-μελών. «Θα δούμε περισσότερους συνασπισμούς των προθύμων. Επανέρχομαι στις ASPIDES. Κάποιες συνεισφέρουν, κάποιες άλλες όχι. Αυτό έγινε και στην Ουκρανία», ανέφερε, υποδεικνύοντας ότι υπάρχουν παραδείγματα όπου η συλλογική ευρωπαϊκή δράση στηρίχθηκε στην αποφασιστικότητα ορισμένων και όχι όλων.

Ανέδειξε, επίσης, την ανάγκη ad hoc συμμαχιών, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. «Πρέπει να βρούμε ad hoc λύσεις με χώρες που είναι πιο πρόθυμες ή έχουν μεγαλύτερο συμφέρον να συνεισφέρουν υλικά σε πρωτοβουλίες», ανέφερε.