Αντιπολιτευτικά πυρά για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ – «Τίποτα δεν θα είχαμε μάθει αν δεν υπήρχε η ευρωπαία εισαγγελέας»

Με την ψηφοφορία για τις άρσεις ασυλίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ να είναι στο επίκεντρο, τα κόμματα της αντιπολίτευσης ασκούν σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για τη στάση της σχετικά με την ευρωπαϊκή εισαγγελία.

Σημειώνεται ότι η διαδικασία έχει οριστεί για τις 12:00, στη Βουλή, ενώ αύριο η ευρωπαία εισαγγελέας, Λάουρα Κοβέσι, θα μιλήσει στο πλαίσιο του φόρουμ των Δελφών.

Όπως ανέφερε στο MEGA ο υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονιας – Θράκης, Κώστας Γκιουλέκας θα ψηφίσει υπέρ της άρσης της ασυλίας, πιστεύοντας ότι έτσι θα ολοκληρωθούν οι έρευνες και πιθανώς πολλές υποθέσεις θα αρχειοθετηθούν.

«Όταν το δηλώνουν οι ίδιοι οι ελεγχόμενοι συνάδελφοί μου, ότι θέλουν να αρθεί η βουλευτική τους ασυλία, ναι, και εγώ πιστεύω ότι είναι το καλύτερο να τελειώσει αυτό εδώ, να ερευνηθεί κάθε υπόθεση. Είμαι βέβαιος και από την δικηγορική μου εμπειρία, ότι οι περισσότερες από αυτές τις υποθέσεις θα καταλήξουν στο αρχείο», τόνισε.

Μεταξύ άλλων ανέφερε πως η ΝΔ είναι ένα ευρύτερο κόμμα, που επιτρέπει διαφορετικές απόψεις. Ως προς το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ σημείωσε ότι η ευρωπαϊκή εισαγγελία θεσπίστηκε επί Νέας Δημοκρατίας το 2020 και η έρευνά της είναι απόδειξη της λειτουργίας των θεσμών.

«Τίποτα δεν θα είχαμε μάθει αν δεν υπήρχε η ευρωπαία εισαγγελέας»

Από την πλευρά του ο βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών με το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Παύλος Χρηστίδης, άσκησε έντονη κριτική κατά της κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι τίποτα δεν θα είχε αποκαλυφθεί για τον ΟΠΕΚΕΠΕ χωρίς την ευρωπαία εισαγγελέα και ότι η Νέα Δημοκρατία προσπαθούσε να καλύψει την υπόθεση.

«Τίποτα δεν θα είχαμε μάθει αν δεν υπήρχε η ευρωπαία εισαγγελέας. Ίσα ίσα, αυτό το οποίο ξέραμε ήταν ότι ο κ. Μελάς, ο οποίος είναι πρωταγωνιστής στις επιλογές των ‘χεράτων’, των ‘φορετών’ και λοιπά, είναι ένα εξαιρετικό στέλεχος το οποίο κατέβηκε υποψήφιος ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Όχι, πριν από είκοσι χρόνια, αλλά πριν από δύο, τρία χρόνια. Αυτή η λογική είναι μια λογική την οποία η Νέα Δημοκρατία την είχε σε απόλυτο βαθμό», τόνισε.

«Εσωκομματικό αλαλούμ στη ΝΔ»

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης, επισήμανε πως στο ζήτημα του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, η ΝΔ έχει μετατραπεί σε ένα τεράστιο εσωκομματικό αλαλούμ

«Η Νέα Δημοκρατία και σε αυτό το ζήτημα έχει μετατραπεί σε ένα τεράστιο εσωκομματικό αλαλούμ. Φταίνε κατά τη γνώμη μου τα δύο μέτρα και δύο σταθμά. Πέρσι το καλοκαίρι απόλυτη κάλυψη στους δύο υπουργούς, να μην πάει στη δικαιοσύνη η υπόθεση. Η Νέα Δημοκρατία που τους έβγαζε όλους λάδι στην εξεταστική επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ και στη συνέχεια στη δεύτερη δικογραφία να πάνε όλοι στη δικαιοσύνη», ανέφερε.

Ακολούθως πρόσθεσε πως «τώρα ή θα πάρουμε μια απόφαση σαν πολιτικό σύστημα ότι δεν μπορεί να υπάρχει καμία σκιά, είτε ο άλλος είναι βουλευτής, είτε ο άλλος είναι υπουργός, είτε είναι οτιδήποτε, δηλαδή ότι δεν χρησιμοποιεί ένα μέτρο κάλυψης και ασυλίας για να μπορεί να κάνει κάποιου είδους παρανομίες, αλλιώς οι σκιές πάνω από το πολιτικό σύστημα θα πολλαπλασιάζονται. Και την απόλυτη ευθύνη για αυτή την κατάσταση την έχει ο κ. Μητσοτάκης και το Μέγαρο Μαξίμου, ο οποίος πρωταγωνιστεί σε όλες τις διαδικασίες κάλυψης και συγκάλυψης μια σειράς σκανδάλων».

