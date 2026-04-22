22.04.2026 | 09:39
Ακινητοποιήθηκε αμαξοστοιχία μετά από σύγκρουση με ζώο στη Σκύδρα
ΟΤ Delphi Economic Forum XI – Σταμπουλίδης: Πολύ κοντά ο διαγωνισμός για τα 22 περιφερειακά αεροδρόμια
Οικονομικές Ειδήσεις 22 Απριλίου 2026, 18:30

ΟΤ Delphi Economic Forum XI – Σταμπουλίδης: Πολύ κοντά ο διαγωνισμός για τα 22 περιφερειακά αεροδρόμια

Ο Π. Σταμπουλίδης μιλώντας στο ΟΤ Delphi Economic Forum XI τόνισε πως τα λιμάνια όταν θα είναι έτοιμα να τεθούν σε διαγωνιστική διαδικασία είναι πολύ σημαντικό να μη μείνουν πίσω από άποψη ανταγωνιστικότητας

Την πορεία των project που «τρέχει» το Υπερταμείο αλλά και τη συνεισφορά του στην ελληνική οικονομία παρουσίασε ο αναπληρωτής CEO του Υπερταμείου Πάνος Σταμπουλίδης, μιλώντας στο ΟΤ Delphi Economic Forum XI και στοv δημοσιογράφο του OT, Χρήστο Κολώνα.

Ερωτηθείς για τα επόμενα βήματα στο κομμάτι των παραχωρήσεων και ειδικά των 22 περιφερειακών αεροδρομίων o Π. Σταμπουλίδης σημείωσε πως πρόκειται για έναν σύνθετο διαγωνισμό που έπρεπε να γίνει σωστά, με μελέτη των τεχνικών παραμέτρων. Τόνισε επίσης ότι θέλουμε τα αεροδρόμια συνολικά λειτουργούντα, κάτι σημαντικό για την περαιτέρω αναβάθμισή τους. Πέρασε αρκετός καιρός αλλά ήταν σημαντικό για να γίνει σωστά η διαδικασία και είμαστε πολύ κοντά στο να ξεκινήσει η διαγωνιστική διαδικασία, πρόσθεσε.

Ο διαγωνισμός θα αφορά «πακέτο» την παραχώρηση για τουλάχιστον 40 έτη και είμαστε πολύ κοντά στο να δημοσιεύσουμε τον διαγωνισμό, είπε χαρακτηριστικά προσθέτοντας πως «στο πλαίσιο της ωρίμανσης έχουμε κάνει ένα ιδιότυπο sound market, έχουμε λάβει υπόψη τις συγκυρίες, που δεν είναι μόνο η οικονομική αλλά και η γεωστρατηγική συγκυρία. Θα κάνουμε έναν πολύ δομημένο διαγωνισμό και ελπίζω ότι θα έχουμε συμμετοχή».

Για τα λιμάνια που «τρέχει» το υπερταμείο, και συγκεκριμένα για την Ελευσίνα, είπε ότι πρόκειται για ένα ακόμα asset το οποίο το Υπερταμείο προσπαθεί να “ωριμάσει” με παραδοσιακά πετυχημένο τρόπο με επιδίωξη να προσελκύσει την αγορά. Όπως είπε, τα λιμάνια όταν θα είναι έτοιμα να τεθούν σε διαγωνιστική διαδικασία είναι πολύ σημαντικό να μη μείνουν πίσω από άποψη ανταγωνιστικότητας. «Δεν φτάνει μόνο να δώσεις ένα asset στην αγορά, αλλά να μη μείνουν πίσω και αυτά που κρατάς ακόμη στο χαρτοφυλάκιο», είπε χαρακτηριστικά.

Όσον αφορά τις επιδιώξεις του Υπερταμείου για το 2026, στόχος είναι να αποτελέσει μια ριζική θεσμική αναμόρφωση στη λειτουργία των λιμανιών ώστε να είναι ανταγωνιστικά σε όλα τα επίπεδα. «Είμαστε σε διαβούλευση με την Πολιτεία και επιδιώκουμε να μπορούμε να φέρουμε πρακτικές managment και επιχειρηματικιές πρακτικές ώστε να είναι ανταγωνιστικά τα λιμάνια», είπε ο κ. Σταμπουλίδης, προαναγγέλλοντας και νέα νομοθετική πρωτοβουλία που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ειδικότερα για την Ελευσίνα, ο αναπηρωτής CEO του Υπερταμείου είπε πως ετοιμάζεται ο διαγωνισμός εξηγώντας παράλληλα πως πρόκειται για ένα πρότζεκτ με ειδικές τεχνικές δυσκολίες, πηγαίνει για υποπαραχώρηση και στόχος είναι τους επόμενους μήνες να έχουμε ένα καθαρό μοντέλο υποπαραχώρησης.

Σε ερώτηση σχετικά τα τα διαγωνιστικά έργα στρατηγικής σημασίας του Ταμείου Ανάκαμψης, ο κ. Σταμπουλίδης απάντησε ότι τα μεγάλα έργα παραδίδονται στους χρόνους τους -μέχρι 30 Ιουνίου- περισσότερα από 80 νοσοκομεία, 150 κέντρα υγείας με τον εξοπλισμό τους, αλλά και το 1566 τηλεφωνικό κέντρο που εξυπηρετεί καθημερινά 18.000 κλήσεις που αφορούν στο σύστημα υγείας.

Ωστόσο υπάρχουν και αστοχίες όπως είπε, αναφέροντας το παράδειγμα των αμφίβιων αεροσκαφών όπου χάθηκε κονδύλι 155 εκατ. ευρώ καθώς δεν ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός.

Αντίθετα τη σφραγίδα του Υπερταμείου έχει το πρόγραμμα «ΑΙΓΙΣ» που είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα ενίσχυσης της Πολιτικής Προστασίας στην Ελλάδα ύψους 1 δισ. για τις άμεσες προμήθειες βαρέος επιχειρησιακού εξοπλισμού και εναέριων μέσων πυρόσβεσης ή το πρόγραμμα Antinero που αποτελεί το μεγαλύτερο πρόγραμμα πρόληψης δασικών πυρκαγιών στην Ελλάδα, και όπου ως χώρα έχουμε εισπράξει 550 εκατ. ευρώ για αντιπυρικές ζώνες, έχουν καθαριστεί πολλές χιλιάδες στρέμματα δασών και έχουν κατασκευαστεί δεκάδες φράγματα ομβρίων στην Αλεξανδρούπολη που είχε πληγεί από τις φωτιές τα προηγούμενα χρόνια.

Για τον ΟΣΕ και τα έργα που βρίσκονται σε εκκρεμότητα, είπε πως έχουμε δύο ειδών έργα, τις υπέργειες υποδομές που είμαστε στη φάση ωρίμανσης και το GSMR για να το πρκηρύξουμε εάν προλάβουμε το 2026.

Τέλος για το πρόβλημα της στέγης, ο κ. Σταμπουλίδης είπε ότι η κοινωνική αντιπαροχή μας φέρνει μπροστά στη μεγάλη πρόκληση του πώς αξιοποιούμε τη δημόσια περιουσία, από την άλλη θα πρέπει εμείς να μπορέσουμε αυτά που έχουμε βρει ως δημόσια ακίνητα να τα ωριμάσουμε ώστε να εκδηλώσει ενδιαφέρον η αγορά. Είμαστε, είπε κλείνοντας, πολύ κοντά στο να βγάλουμε τους πρώτους διαγωνισμούς.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Διολίσθηση και «χτύπημα» σε ΔΑΑ και Aegean

Χρηματιστήριο Αθηνών: Διολίσθηση και «χτύπημα» σε ΔΑΑ και Aegean

Τραμπ: Μπορεί την Παρασκευή οι συζητήσεις με Ιράν

Τραμπ: Μπορεί την Παρασκευή οι συζητήσεις με Ιράν

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές στο Θέατρο «Δόρα Στράτου»
Οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στο πανέμορφο Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

Η Μόσχα αναστέλλει τις ροές πετρελαίου του Καζακστάν μέσω Ντρούζμπα – Απειλείται η τροφοδοσία του Βερολίνου
Η Μόσχα αναστέλλει τις ροές πετρελαίου του Καζακστάν μέσω Ντρούζμπα – Απειλείται η τροφοδοσία του Βερολίνου

Ο αγωγός Ντρούζμπα αναδεικνύεται σε κομβικό εργαλείο στον πόλεμο στην Ουκρανία. Η ρωσική κυβέρνηση εκμεταλλευόμενη τον έλεγχο του, ασκεί περαιτέρω πίεση στην Ευρώπη.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Μόσχα αναστέλλει τις ροές πετρελαίου του Καζακστάν μέσω Ντρούζμπα – Απειλείται η τροφοδοσία του Βερολίνου
Ενέργεια ως όπλο 22.04.26

Η Μόσχα αναστέλλει τις ροές πετρελαίου του Καζακστάν μέσω Ντρούζμπα – Απειλείται η τροφοδοσία του Βερολίνου

Ο αγωγός Ντρούζμπα αναδεικνύεται σε κομβικό εργαλείο στον πόλεμο στην Ουκρανία. Η ρωσική κυβέρνηση εκμεταλλευόμενη τον έλεγχο του, ασκεί περαιτέρω πίεση στην Ευρώπη.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
