Στο Ηράκλειο ο Κικίλιας: Οι λιμενικοί μας κάνουν τεράστια προσπάθεια για τη διαχείριση των μεταναστατευτικών ροών

Το έργο που επιτελούν οι άνδρες και οι γυναίκες του Λιμενικού Σώματος, «επιδεικνύοντας υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού, αίσθημα ευθύνης και πατριωτισμού απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις που καλούνται να διαχειριστούν καθημερινά», όπως τόνισε, εξήρε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, μετά από σειρά συσκέψεων που πραγματοποίησε στο Ηράκλειο, στο πλαίσιο της διήμερης περιοδείας του στην Κρήτη.

Ο κ. Κικίλιας τόνισε ότι στόχος είναι να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες και προϋποθέσεις, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη με οργάνωση και συνεργασία όλων των συναρμόδιων φορέων. Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στη μετάβαση – κατόπιν συνεννόησης του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος, αντιναυάρχου Λ.Σ. Χρήστου Κοντορουχά, με το Υπουργείο Εξωτερικών – δύο υψηλόβαθμων αξιωματικών του Λιμενικού στη Λιβύη, καθώς και μόνιμης παρουσίας αξιωματικού στο οικείο Προξενείο, προκειμένου να διαπραγματευτούν με τη λιβυκή Ακτοφυλακή και τους αντίστοιχους υπηρεσιακούς παράγοντες.

«Προσπαθούμε να συνεργαστούμε, έτσι ώστε να μπορούμε να ανακόψουμε ένα πρώτο κύμα μεταναστατευτικών ροών στα παράλιά τους, με τις δικές τους δυνάμεις, τη δική τους Ακτοφυλακή. Το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει με το πεδίο των επιχειρήσεων, το οποίο εδώ στην Κρήτη είναι περίπλοκο και δύσκολο», υπογράμμισε, διευκρινίζοντας πως «δεν είναι τα 2 – 7 ναυτικά μίλια που είναι στο ανατολικό Αιγαίο, μεταξύ των νησιών μας με τις ακτές της Τουρκίας. Εδώ είναι πέλαγος, ανοιχτή θάλασσα, είναι 70 – 100 ναυτικά μίλια, με αποτέλεσμα να είναι πολύ πιο δύσκολες οι επιχειρήσεις που αφορούν στην έρευνα και την διάσωση. Και για αυτό, θέλω να δώσω για μια ακόμη φορά, συγχαρητήρια στην τεράστια προσπάθεια που κάνουν οι λιμενικοί μας εδώ, υπό αυτές τις αντίξοες συνθήκες, προκειμένου να προασπίσουν τα θαλάσσια σύνορά μας αλλά και να σώσουν ανθρώπινες ζωές», επισήμανε ο υπουργός.

«Η Κρήτη έχει καθοριστικό ρόλο στο ΑΕΠ της χώρας»

Σε ό,τι αφορά το λιμάνι του Ηρακλείου, υπογράμμισε ότι αποτελεί ένα από τα πιο κομβικά και σημαντικότερα λιμάνια της χώρας, με κρίσιμο ρόλο για την τοπική κοινωνία, τον τουρισμό αλλά και την εθνική οικονομία. «Πέρυσι – όπως με ενημέρωσε ο κ. λιμενάρχης – διακινήθηκαν πάνω από 2.600.000 ταξιδιώτες από το νησί, στην ακτοπλοΐα και στην κρουαζιέρα, χωρίς προβλήματα, με οργάνωση και με υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού. Τα θέματα ασφαλείας είναι πάνω από όλα για εμάς», υπογράμμισε ο Βασίλης Κικίλιας, προσθέτοντας ότι «και φέτος τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος θα συνεχίσουν τους ελέγχους με αμείωτη ένταση, με οργάνωση και με επαγγελματισμό σε όλα τα πλοία και τα σκάφη, από τα επιβατηγά και τουριστικά έως τα ιστιοπλοϊκά και τα επαγγελματικά σκάφη αναψυχής. Η Κρήτη έχει καθοριστικό ρόλο στο ΑΕΠ της χώρας, άρα, αποτελεί πρώτη προτεραιότητά μας και προσπαθούμε, ο καθένας από το δικό του μετερίζι, εμείς από το μετερίζι του Λιμενικού και του Υπουργείου Ναυτιλίας, να στηρίζουμε αυτή την προσπάθεια».

Ο υπουργός, στο πλαίσιο της περιοδείας που πραγματοποίησε στην Κρήτη, επισκέφθηκε το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου, όπου ενημερώθηκε από τον Κεντρικό Λιμενάρχη, πλοίαρχο Λ.Σ. Τσομπάνη Νικόλαο, για θέματα που αφορούν στη δραστηριότητα και τη λειτουργία του Λιμεναρχείου και συζήτησε με το προσωπικό της Λιμενικής Αρχής, ενώ πραγματοποίησε συνάντηση και με τους λιμενάρχες Αγίου Νικολάου, πλωτάρχη Λ.Σ. Παττακό Κωνσταντίνο, Σητείας, αντιπλοίαρχο Λ.Σ. Ψαρράκη Ιωάννη και Ιεράπετρας, πλωτάρχη Λ.Σ. Ελιώτη Αλέξανδρο.

Στη συνέχεια, μετέβη στον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου όπου πραγματοποίησε σύσκεψη με τη συμμετοχή βουλευτών του νομού, του περιφερειάρχη, Σταύρου Αρναουτάκη, του αντιπεριφερειάρχη, Νικόλαου Συριγωνάκη, του δημάρχου, Αλέξιου Καλοκαιρινού, του διευθύνοντος συμβούλου του ΟΛΗ Α.Ε., Μηνά Παπαδάκη, του συντονιστή Βορείου και Νοτίου Αιγαίου του Πυροσβεστικού Σώματος, υποστράτηγου Μιχαήλ Σεληνιωτάκη, του διοικητή της 44ης Στρατιωτικής Διοίκησης και Σχολής Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού, ταξίαρχου Φώτιου Αρμπή και του αστυνομικού διευθυντή Ηρακλείου, ταξίαρχου Παρασκευά Χηνόπουλου. Ο κ. Κικίλιας ενημερώθηκε διεξοδικά για το μεταναστευτικό ζήτημα, καθώς και για θέματα που αφορούν στην τοπική κοινωνία, στις ανάγκες και στις υποδομές του νησιού.

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ολοκλήρωσε την περιοδεία του στην Κρήτη, με τη συμμετοχή του ως ομιλητής στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο, παρουσία του πρωθυπουργού.