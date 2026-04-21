21.04.2026 | 09:24
Μετρό: Οι 5 σταθμοί που θα κλείνουν από σήμερα νωρίτερα λόγω έργων – Πώς θα εξυπηρετηθούν οι επιβάτες
Στο Ηράκλειο ο Κικίλιας: Οι λιμενικοί μας κάνουν τεράστια προσπάθεια για τη διαχείριση των μεταναστατευτικών ροών
Πολιτική Γραμματεία 21 Απριλίου 2026, 09:46

Στο Ηράκλειο ο Κικίλιας: Οι λιμενικοί μας κάνουν τεράστια προσπάθεια για τη διαχείριση των μεταναστατευτικών ροών

Ο Βασίλης Κικίλιας συνεχάρη τους λιμενικούς στην Κρήτη για «την τεράστια προσπάθεια που κάνουν υπό αυτές τις αντίξοες συνθήκες, προκειμένου να προασπίσουν τα θαλάσσια σύνορά μας αλλά και να σώσουν ανθρώπινες ζωές»

Το μυστικό για χαμηλότερο βάρος δεν είναι στη δίαιτα – είναι στο… ρολόι

Το έργο που επιτελούν οι άνδρες και οι γυναίκες του Λιμενικού Σώματος, «επιδεικνύοντας υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού, αίσθημα ευθύνης και πατριωτισμού απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις που καλούνται να διαχειριστούν καθημερινά», όπως τόνισε, εξήρε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, μετά από σειρά συσκέψεων που πραγματοποίησε στο Ηράκλειο, στο πλαίσιο της διήμερης περιοδείας του στην Κρήτη.

Ο κ. Κικίλιας τόνισε ότι στόχος είναι να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες και προϋποθέσεις, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη με οργάνωση και συνεργασία όλων των συναρμόδιων φορέων. Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στη μετάβαση – κατόπιν συνεννόησης του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος, αντιναυάρχου Λ.Σ. Χρήστου Κοντορουχά, με το Υπουργείο Εξωτερικών – δύο υψηλόβαθμων αξιωματικών του Λιμενικού στη Λιβύη, καθώς και μόνιμης παρουσίας αξιωματικού στο οικείο Προξενείο, προκειμένου να διαπραγματευτούν με τη λιβυκή Ακτοφυλακή και τους αντίστοιχους υπηρεσιακούς παράγοντες.

«Προσπαθούμε να συνεργαστούμε, έτσι ώστε να μπορούμε να ανακόψουμε ένα πρώτο κύμα μεταναστατευτικών ροών στα παράλιά τους, με τις δικές τους δυνάμεις, τη δική τους Ακτοφυλακή. Το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει με το πεδίο των επιχειρήσεων, το οποίο εδώ στην Κρήτη είναι περίπλοκο και δύσκολο», υπογράμμισε, διευκρινίζοντας πως «δεν είναι τα 2 – 7 ναυτικά μίλια που είναι στο ανατολικό Αιγαίο, μεταξύ των νησιών μας με τις ακτές της Τουρκίας. Εδώ είναι πέλαγος, ανοιχτή θάλασσα, είναι 70 – 100 ναυτικά μίλια, με αποτέλεσμα να είναι πολύ πιο δύσκολες οι επιχειρήσεις που αφορούν στην έρευνα και την διάσωση. Και για αυτό, θέλω να δώσω για μια ακόμη φορά, συγχαρητήρια στην τεράστια προσπάθεια που κάνουν οι λιμενικοί μας εδώ, υπό αυτές τις αντίξοες συνθήκες, προκειμένου να προασπίσουν τα θαλάσσια σύνορά μας αλλά και να σώσουν ανθρώπινες ζωές», επισήμανε ο υπουργός.

Ο Βασίλης Κικίλιας με αξιωματικούς του Λιμενικού Σώματος στο Ηράκλειο Κρήτης

«Η Κρήτη έχει καθοριστικό ρόλο στο ΑΕΠ της χώρας»

Σε ό,τι αφορά το λιμάνι του Ηρακλείου, υπογράμμισε ότι αποτελεί ένα από τα πιο κομβικά και σημαντικότερα λιμάνια της χώρας, με κρίσιμο ρόλο για την τοπική κοινωνία, τον τουρισμό αλλά και την εθνική οικονομία. «Πέρυσι – όπως με ενημέρωσε ο κ. λιμενάρχης – διακινήθηκαν πάνω από 2.600.000 ταξιδιώτες από το νησί, στην ακτοπλοΐα και στην κρουαζιέρα, χωρίς προβλήματα, με οργάνωση και με υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού. Τα θέματα ασφαλείας είναι πάνω από όλα για εμάς», υπογράμμισε ο Βασίλης Κικίλιας, προσθέτοντας ότι «και φέτος τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος θα συνεχίσουν τους ελέγχους με αμείωτη ένταση, με οργάνωση και με επαγγελματισμό σε όλα τα πλοία και τα σκάφη, από τα επιβατηγά και τουριστικά έως τα ιστιοπλοϊκά και τα επαγγελματικά σκάφη αναψυχής. Η Κρήτη έχει καθοριστικό ρόλο στο ΑΕΠ της χώρας, άρα, αποτελεί πρώτη προτεραιότητά μας και προσπαθούμε, ο καθένας από το δικό του μετερίζι, εμείς από το μετερίζι του Λιμενικού και του Υπουργείου Ναυτιλίας, να στηρίζουμε αυτή την προσπάθεια».

Ο υπουργός, στο πλαίσιο της περιοδείας που πραγματοποίησε στην Κρήτη, επισκέφθηκε το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου, όπου ενημερώθηκε από τον Κεντρικό Λιμενάρχη, πλοίαρχο Λ.Σ. Τσομπάνη Νικόλαο, για θέματα που αφορούν στη δραστηριότητα και τη λειτουργία του Λιμεναρχείου και συζήτησε με το προσωπικό της Λιμενικής Αρχής, ενώ πραγματοποίησε συνάντηση και με τους λιμενάρχες Αγίου Νικολάου, πλωτάρχη Λ.Σ. Παττακό Κωνσταντίνο, Σητείας, αντιπλοίαρχο Λ.Σ. Ψαρράκη Ιωάννη και Ιεράπετρας, πλωτάρχη Λ.Σ. Ελιώτη Αλέξανδρο.

Στη συνέχεια, μετέβη στον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου όπου πραγματοποίησε σύσκεψη με τη συμμετοχή βουλευτών του νομού, του περιφερειάρχη, Σταύρου Αρναουτάκη, του αντιπεριφερειάρχη, Νικόλαου Συριγωνάκη, του δημάρχου, Αλέξιου Καλοκαιρινού, του διευθύνοντος συμβούλου του ΟΛΗ Α.Ε., Μηνά Παπαδάκη, του συντονιστή Βορείου και Νοτίου Αιγαίου του Πυροσβεστικού Σώματος, υποστράτηγου Μιχαήλ Σεληνιωτάκη, του διοικητή της 44ης Στρατιωτικής Διοίκησης και Σχολής Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού, ταξίαρχου Φώτιου Αρμπή και του αστυνομικού διευθυντή Ηρακλείου, ταξίαρχου Παρασκευά Χηνόπουλου. Ο κ. Κικίλιας ενημερώθηκε διεξοδικά για το μεταναστευτικό ζήτημα, καθώς και για θέματα που αφορούν στην τοπική κοινωνία, στις ανάγκες και στις υποδομές του νησιού.

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ολοκλήρωσε την περιοδεία του στην Κρήτη, με τη συμμετοχή του ως ομιλητής στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο, παρουσία του πρωθυπουργού.

Ελληνική οικονομία: Αλλάζουν οι «δείκτες» λόγω σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή

Το μυστικό για χαμηλότερο βάρος δεν είναι στη δίαιτα – είναι στο… ρολόι

Ιράν: Εμπόδιο στη συνέχιση των συνομιλιών η στάση των ΗΠΑ

Έχει σωστό timing ο διαλογισμός;
Ηρεμία 21.04.26

Για πολλούς ο διαλογισμός είναι ο καλύτερος τρόπος να χαλαρώσουν μετά από μια δύσκολη μέρα. Ωστόσο ποια είναι η καλύτερη ώρα;

inTickets 19.04.26

Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο» - Ένα μουσικό ταξίδι 20 χρόνων στο Κύτταρο

Η Γεωργία Νταγάκη μας προσκαλεί την Παρασκευή 24 Απριλίου σε ένα μουσικό ταξίδι που συμπυκνώνει 20 χρόνια δημιουργικής πορείας, αναζήτησης και εξέλιξης.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
ΚΚΕ για 21η Απριλίου: Τιμάμε τους αγωνιστές και τις αγωνίστριες, τα θύματα της χούντας
Επικαιρότητα 21.04.26

«Η δικτατορία των συνταγματαρχών υπηρέτησε τα συμφέροντα της μεγαλοεργοδοσίας, συνέχισε και ενέτεινε τα νομοθετικά μέτρα σε βάρος του ΚΚΕ, επέβαλε μαζικά διώξεις, προχώρησε σε φυλακίσεις και εξορίες, βασανισμούς και δολοφονίες», τονίζει ο Περισσός

Σύνταξη
Κλίμα γενικού εκνευρισμού στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ – Στο στόχαστρο το Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 21.04.26

Φουντώνουν τα εσωκομματικά πυρά προς το Μαξίμου, με δημόσιες τοποθετήσεις, βολές στους «γαλάζιους διαδρόμους» και επικριτικές κοινοβουλευτικές ερωτήσεις. Οι έντονες πιέσεις Μαξίμου (σε προσκήνιο και παρασκήνιο) στους βουλευτές του για τη μείωση των διαφοροποιήσεων στις άρσεις ασυλίας. Οι σχέσεις δυσπιστίας κυβερνητικού κέντρου και Κοινοβουλευτικής Ομάδας που οξύνονται.

Γιάννης Μπασκάκης
Διακομματικό μήνυμα υποστήριξης σε Ελλάδα και Κύπρο στο Καπιτώλιο
Πολιτική 21.04.26

Φέτος η επέτειος των 205 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση του 1821 συμπίπτει με τα 250 χρόνια από την Αμερικανική Ανεξαρτησία, γεγονός που επισημάνθηκε στα πολιτικά μηνύματα των περισσότερων νομοθετών

Η «εβδομάδα Μακρόν» και η αναζήτηση θετικού αφηγήματος για την κυβέρνηση
Διπλωματία 21.04.26

Η επίσκεψη Μακρόν θα πραγματοποιηθεί στις 24 και 25 Απριλίου, με την κυβέρνηση να θέλει να προβάλει την ελληνογαλλική συμφωνία αμυντικής συνεργασίας, στο πλαίσιο της προσπάθειας αλλαγής κλίματος.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Το τραύμα Λαζαρίδη παραμένει ανοιχτό
Πολιτική 21.04.26

Το μεγάλο πλέον ερώτημα είναι ποιο αλλά και πόσο μεγάλο θα είναι το μέλλον του Μακάριου Λαζαρίδη στη Νέα Δημοκρατία. Η αντίδραση του δεδομένα προκάλεσε οργή στο Μαξίμου, όπως οργή προκάλεσε στον πρώην -πλέον- υπουργό και το άδειασμα που χρεώνει στο Μαξίμου

Κυριάκος Δημάγγελος
Νέα Δημοκρατία: Σε περιδίνηση η «γαλάζια» παράταξη – Κλίμα εσωστρέφειας και αμφισβήτησης
Βαρύ κλίμα 20.04.26

Πολιτική αναταραχή στη Νέα Δημοκρατία, με επίκεντρο την παραίτηση Λαζαρίδη και τις έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αλληλοκαρφώματα, μηνύσεις, δηλώσεις αποδοκιμασίας δοκιμάζουν τη συνοχή της κυβερνητικής πλειοψηφίας.

Στράτος Ιωακείμ
Νέα Αριστερά: Για ακόμη μία φορά, η κυβέρνηση συλλαμβάνεται ψευδόμενη – Το σχόλιο για Καββαδά
Επικαιρότητα 20.04.26

Δεν έπεισαν οι εξηγήσεις που δόθηκαν από κυβερνητικές πηγές για τον νέο υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Η Νέα Αριστερά για τον «υπερήφανο» Αθανάσιο Καββαδά.

Κυβέρνηση – ΠΑΣΟΚ: Ο «αδικαιολόγητος εκνευρισμός» και η «’υπόγα’ του Μαξίμου» – Χτυπάει «κόκκινο» η πολιτική αντιπαράθεση
Πολιτική Γραμματεία 20.04.26

Κυβερνητικές πηγές απάντησαν στο ΠΑΣΟΚ για το βιογραφικό του νέου υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης λαμβάνοντας άμεσα απάντηση σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους.

«Καρφιά» Βλάχου για υπόθεση Λαζαρίδη: «Κάτι δεν πάει καλά στο Μαξίμου»
Πολιτική Γραμματεία 20.04.26

Έντονη κριτική προς τον πρωθυπουργό για τη διαχείριση της υπόθεσης Λαζαρίδη, άσκησε ο βουλευτής της ΝΔ, Γ. Βλάχος, καταλογίζοντας στο Μαξίμου απουσία συντονισμού. «Καρφιά» για απαξίωση του ρόλου των βουλευτών, πυρά σε Άδωνη για ευρωπαϊκή εισαγγελία, αιχμές για κυβερνητικούς χειρισμούς απέναντι σε Καραμανλή - Σαμαρά. Τι είπε για τις άρσεις ασυλίας.

Γιάννης Μπασκάκης
Σαλμάς: Ούτε το 5% των υποθέσεων διαφθοράς δεν έχει βγει στη φόρα, θα έρθουν δικογραφίες και για την Υγεία – Προαναγγέλλει μήνυση ο Γεωργιάδης
Πολιτική Γραμματεία 20.04.26

Σοβαρές καταγγελίες και σκληρή κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη από τον πρώην βουλευτή της ΝΔ, και νυν ανεξάρτητο, Μάριο Σαλμά. Μιλώντας για την πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση που έχει περάσει, είπε, μεταξύ άλλων, ότι επίκειται δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και για τον χώρο της Υγείας, με βαρείς χαρακτηρισμούς για τον Αδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος απειλεί με μήνυση.

ΠΑΣΟΚ: Πανικόβλητη επίθεση στον Ανδρουλάκη από τους μάστορες του ψέματος – Καληνύχτα σας κ. Μαρινάκη
Πολιτική Γραμματεία 20.04.26

Φαιδροί οι υπαινιγμοί στο πρόσωπο του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, λέει η Χαριλάου Τρικούπη για τα σχόλια του Παύλου Μαρινάκη που επέκρινε τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι δεν ανέδειξε τα εθνικά θέματα στην επίσκεψή του στην Ισπανία

Επιτροπή δεοντολογίας Βουλή: Ομόφωνη εισήγηση για άρση ασυλίας και για Αθανασίου-Χατζηβασιλείου
Πολιτική Γραμματεία 20.04.26

Οι κ.κ. Αθανασίου και Χατζηβασιλείου που εγκαλούνται από την ευρωπαϊκή εισαγγελία για τις πράξεις τους στην υπόθεση των παράνομων κοινοτικών επιδοτήσεων ΟΠΕΚΕΠΕ ζήτησαν και αυτοί την άρση της ασυλίας τους παρότι δήλωσαν πως δεν έπραξαν τίποτα παράνομο. Ένταση Κωνσταντοπούλου με Γεωργαντά

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Σακελλαρίδης: Ο Μητσοτάκης να συνταχθεί με το αίτημα Σάντσεθ για αναστολή της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ – Ισραήλ
Πολιτική Γραμματεία 20.04.26

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης ζητά από την κυβέρνηση αλλά και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης να συνταχθούν με το αίτημα για αναστολή της εμπορικής συμφωνίας της ΕΕ με το Ισραήλ

Εσωκομματικά πυρά Στυλιανίδη για τις ενισχύσεις των αγροτών της Ροδόπης – Ερώτηση με αιχμές
Πολιτική 20.04.26

Το θέμα αφορά στην εμφάνιση του τεχνικού κωδικού 54350 στο σύστημα πληρωμών, ο οποίος - όπως αναφέρει ο βουλευτής της ΝΔ Ευριπίδης Στυλιανίδης- μπλοκάρει τις ενισχύσεις για εκτάσεις που εμφανίζονται στο Κτηματολόγιο με κύριο φορέα το Ελληνικό Δημόσιο

Τσουκαλάς: Απευθυνόμαστε στο 70% που θέλει πολιτική αλλαγή – Καθαρές λύσεις με το ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 20.04.26

Σε συνέντευξή του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, δήλωσε ότι το αίτημα για εκλογές παραμένει στο τραπέζι ενώ έκανε λόγο για την «εικόνα μίας κυβέρνησης σε αποδρομή»

ΚΚΕ για 21η Απριλίου: Τιμάμε τους αγωνιστές και τις αγωνίστριες, τα θύματα της χούντας
Επικαιρότητα 21.04.26

«Η δικτατορία των συνταγματαρχών υπηρέτησε τα συμφέροντα της μεγαλοεργοδοσίας, συνέχισε και ενέτεινε τα νομοθετικά μέτρα σε βάρος του ΚΚΕ, επέβαλε μαζικά διώξεις, προχώρησε σε φυλακίσεις και εξορίες, βασανισμούς και δολοφονίες», τονίζει ο Περισσός

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της φιλοσοφίας (Μέρος ΙΔ’)
Language 21.04.26

Θεμέλιο της φιλοσοφικής σκέψης του Ζήνωνος και, κατ’ επέκταση, του στωικισμού είναι ο «λόγος», με τη διττή σημασία της λογικής σκέψης και της λεκτικής έκφρασης, της ικανότητας του λόγου

Φοβερός και τρομερός ο Γουεμπανιάμα: Ο νεότερος παίκτης που παίρνει το βραβείο του καλύτερου αμυντικού (pic)
Μπάσκετ 21.04.26

Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα αναδείχθηκε αμυντικός της χρονιάς στο NBA και στα 22 του, έγινε ο νεότερος παίκτης στην ιστορία του NBA που κατακτά το εν λόγω βραβείο.

ΗΠΑ: Βετεράνοι του αμερικανικού στρατού διαδηλώνουν ενάντια στον πόλεμο στο Ιράν – Πάνω από 60 συλλήψεις
Κόσμος 21.04.26

Με πανό που έγραφε «τέλος στον πόλεμο» βετεράνοι και μέλη των οικογενειών τους διαδήλωσαν στο Κάπιτολ Χολ με την αστυνομία να συλλαμβάνει πάνω από 60 άτομα

Κλίμα γενικού εκνευρισμού στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ – Στο στόχαστρο το Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 21.04.26

Φουντώνουν τα εσωκομματικά πυρά προς το Μαξίμου, με δημόσιες τοποθετήσεις, βολές στους «γαλάζιους διαδρόμους» και επικριτικές κοινοβουλευτικές ερωτήσεις. Οι έντονες πιέσεις Μαξίμου (σε προσκήνιο και παρασκήνιο) στους βουλευτές του για τη μείωση των διαφοροποιήσεων στις άρσεις ασυλίας. Οι σχέσεις δυσπιστίας κυβερνητικού κέντρου και Κοινοβουλευτικής Ομάδας που οξύνονται.

Αδιανόητο: Η Φενερμπαχτσέ έδωσε στην Μπριάνα Στιούαρτ 500.000 ευρώ για δύο παιχνίδια! (vids)
Μπάσκετ 21.04.26

H Φενέρμπαχτσε έφερε την Μπριάνα Στιούαρτ για μόλις δύο παιχνίδια και της έδωσε έναν… σκασμό λεφτά, χρήματα τα οποία δεν «παίζουν» συχνά στον επαγγελματικό αθλητισμό.

Κρίσιμες οι επόμενες ημέρες για την 13χρονη που έπεσε από μπαλκόνι σχολείου στο Χαϊδάρι – Παραμένει διασωληνωμένη στη ΜΕΘ
Ελλάδα 21.04.26

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στο 7ο γυμνάσιο Χαϊδαρίου όταν η άτυχη μαθήτρια φαίνεται να ανέβηκε τη σκάλα, να γλίστρησε προς τα πίσω και υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες να έπεσε στο κενό

Ιράν: Εμπόδιο στη συνέχιση των συνομιλιών η στάση των ΗΠΑ – Μπαράζ απειλών από Τραμπ, στο Πακιστάν αναμένεται ο Βανς
Αβεβαιότητα 21.04.26

Καθώς ο χρόνος για τη λήξη της εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εξαντλείται η τύχη των διαπραγματεύσεων παραμένει αβέβαιη - Στο Πακιστάν αναμένεται σήμερα ο Βανς - Δεν διαπραγματευόμαστε στη σκιά απειλών λέει η Τεχεράνη - Όλες οι εξελίξεις στο in

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

