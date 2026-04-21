Η «Σύγκρουση» τώρα ξεκινά – Backstage φωτογραφίες από τη νέα σειρά του MEGA
Μια ματιά στα γυρίσματα του νέου ερωτικού δικαστικού θρίλερ «Σύγκρουση» που έρχεται στο MEGA
Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται τα γυρίσματα της νέας σειράς του MEGA, «Σύγκρουση». Στα 8 επεισόδια του ερωτικού δικαστικού θρίλερ του MEGA, σε σενάριο Μελίνας Τσαμπάνη και Πέτρου Καλκόβαλη και σκηνοθεσία Αλέκου Κυράνη, αποκαλύπτεται ένας κόσμος, όπου τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται.
Η «Σύγκρουση» αφορά στις εύθραυστες ισορροπίες των ανθρώπινων σχέσεων και τη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην πραγματικότητα και την υποκειμενική εκδοχή των ηρώων. Είναι μία ιστορία γεμάτη αντιφάσεις και ηθικά διλήμματα.
Στο επίκεντρο βρίσκεται ο νεαρός μουσικός Φίλιππος Ράπτης (Δημήτρης Καπουράνης), ο οποίος κατηγορείται για τον θάνατο της συντρόφου του, σε ένα τροχαίο, που συνέβη υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες και γεννά αμφιβολίες και ερωτήματα. Η Άννα Καλογήρου (Ελίζα Σκολίδη) είναι η νεαρή δικηγόρος που αναλαμβάνει την υπεράσπισή του και παρασύρεται σε μια διαδρομή, όπου τα όρια ανάμεσα στο καθήκον και το συναίσθημα αρχίζουν να θολώνουν επικίνδυνα. Κι όσο η δίκη προχωρά, τόσο η υπόθεση μετατρέπεται σε μια βαθιά προσωπική δοκιμασία.
Βλέμματα γεμάτα ένταση και χαρακτήρες που κινούνται ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι, αποτυπώνονται στον φωτογραφικό φακό και κάθε εικόνα αποτελεί ένα μικρό κομμάτι του παζλ, μιας ιστορίας που εξελίσσεται διαρκώς και απρόβλεπτα.
Δείτε το backstage φωτογραφίες από τη σειρά του MEGA
Η «Σύγκρουση» τώρα ξεκινά.
Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Καπουράνης, Ελίζα Σκολίδη, Μαρία Ναυπλιώτου, Νίκος Ψαρράς, Κάτια Γκουλιώνη, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Ευαγγελία Συριοπούλου, Λεωνίδας Κακούρης, Ναταλία Σουίφτ, Άγγελος Ανδριόπουλος, Κώστας Φιλίππογλου, Αλέξανδρος Βάρθης, Άρης Νινίκας, Χριστίνα Μαθιουλάκη, Τάσος Τσούκαλης, Ελένη Στεργίου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Ζαχαρίας Γουέλα, Θοδωρής Προκοπίου, Διαμαντής Αδαμαντίδης, Πύρρος Θεοφανόπουλος, Κωνσταντίνος Σειριδάκης, Χριστίνα Χριστοδούλου, Μάρθα Τομπουλίδου, Βαγγέλης Τσαρκοβίτσας, Δημήτρης Πασσάς, Κωνσταντίνα Μεσσίνη.
Σενάριο: Μελίνα Τσαμπάνη-Πέτρος Καλκόβαλης
Σκηνοθεσία: Αλέκος Κυράνης
Διεύθυνση Φωτογραφίας: Ελτον Μπίσφα
Ενδυματολόγος: Κατερίνα Τσακότα
Σκηνογράφος: Κων/νος Ζαμάνης
Οργάνωση Παραγωγής: Θοδωρής Κόντος
ΕΚΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: JK PRODUCTIONS ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ALTER EGO MEDIA – MEGA
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις