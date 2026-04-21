21.04.2026 | 14:48
Φωτιά σε δασική έκταση στο Λέπρεο Ηλείας – Επιχειρεί ένα αεροσκάφος
Η «Σύγκρουση» τώρα ξεκινά – Backstage φωτογραφίες από τη νέα σειρά του MEGA
Media 21 Απριλίου 2026, 15:07

Μια ματιά στα γυρίσματα του νέου ερωτικού δικαστικού θρίλερ «Σύγκρουση» που έρχεται στο MEGA

Τροφές που υποτιμάμε αλλά είναι διατροφικοί θησαυροί

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται τα γυρίσματα της νέας σειράς του MEGA, «Σύγκρουση». Στα 8 επεισόδια του ερωτικού δικαστικού θρίλερ του MEGA, σε σενάριο Μελίνας Τσαμπάνη και Πέτρου Καλκόβαλη και σκηνοθεσία Αλέκου Κυράνη, αποκαλύπτεται ένας κόσμος, όπου τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται.

Η «Σύγκρουση» αφορά στις εύθραυστες ισορροπίες των ανθρώπινων σχέσεων και τη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην πραγματικότητα και την υποκειμενική εκδοχή των ηρώων. Είναι μία ιστορία γεμάτη αντιφάσεις και ηθικά διλήμματα.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο νεαρός μουσικός Φίλιππος Ράπτης (Δημήτρης Καπουράνης), ο οποίος κατηγορείται για τον θάνατο της συντρόφου του, σε ένα τροχαίο, που συνέβη υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες και γεννά αμφιβολίες και ερωτήματα. Η Άννα Καλογήρου (Ελίζα Σκολίδη) είναι η νεαρή δικηγόρος που αναλαμβάνει την υπεράσπισή του και παρασύρεται σε μια διαδρομή, όπου τα όρια ανάμεσα στο καθήκον και το συναίσθημα αρχίζουν να θολώνουν επικίνδυνα. Κι όσο η δίκη προχωρά, τόσο η υπόθεση μετατρέπεται σε μια βαθιά προσωπική δοκιμασία.

Βλέμματα γεμάτα ένταση και χαρακτήρες που κινούνται ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι, αποτυπώνονται στον φωτογραφικό φακό και κάθε εικόνα αποτελεί ένα μικρό κομμάτι του παζλ, μιας ιστορίας που εξελίσσεται διαρκώς και απρόβλεπτα.

Δείτε το backstage φωτογραφίες από τη σειρά του MEGA

Η «Σύγκρουση» τώρα ξεκινά.

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Καπουράνης, Ελίζα Σκολίδη, Μαρία Ναυπλιώτου, Νίκος Ψαρράς, Κάτια Γκουλιώνη, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Ευαγγελία Συριοπούλου, Λεωνίδας Κακούρης, Ναταλία Σουίφτ, Άγγελος Ανδριόπουλος, Κώστας Φιλίππογλου, Αλέξανδρος Βάρθης, Άρης Νινίκας, Χριστίνα Μαθιουλάκη, Τάσος Τσούκαλης, Ελένη Στεργίου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Ζαχαρίας Γουέλα, Θοδωρής Προκοπίου, Διαμαντής Αδαμαντίδης, Πύρρος Θεοφανόπουλος, Κωνσταντίνος  Σειριδάκης, Χριστίνα Χριστοδούλου, Μάρθα Τομπουλίδου, Βαγγέλης Τσαρκοβίτσας, Δημήτρης Πασσάς, Κωνσταντίνα Μεσσίνη.

Σενάριο: Μελίνα Τσαμπάνη-Πέτρος Καλκόβαλης
Σκηνοθεσία: Αλέκος Κυράνης
Διεύθυνση Φωτογραφίας: Ελτον Μπίσφα
Ενδυματολόγος: Κατερίνα Τσακότα
Σκηνογράφος: Κων/νος Ζαμάνης
Οργάνωση Παραγωγής: Θοδωρής Κόντος

ΕΚΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: JK PRODUCTIONS ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ALTER EGO MEDIA – MEGA

Economy
Μέτρα στήριξης: Στο τραπέζι η επέκταση επιδότησης σε diesel και λιπάσματα

Τροφές που υποτιμάμε αλλά είναι διατροφικοί θησαυροί

Κόσμος
Ασαφές αν τελικά γίνουν συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν

Έχει σωστό timing ο διαλογισμός;
Έχει σωστό timing ο διαλογισμός;

Για πολλούς ο διαλογισμός είναι ο καλύτερος τρόπος να χαλαρώσουν μετά από μια δύσκολη μέρα. Ωστόσο ποια είναι η καλύτερη ώρα;

inStream - Ροή Ειδήσεων
Φάμελλος: Η κυβέρνηση οφείλει να συνταχθεί με το αίτημα Σάντσεθ για αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ
Πολιτική Γραμματεία 21.04.26

«Ο Έλληνας πρωθυπουργός οφείλει επιτέλους να πάψει να καλύπτει και να αποδέχεται τα εγκλήματα πολέμου που διαπράττει ο Νετανιάχου και η ακροδεξιά κυβέρνησή του», τονίζει ο Σωκράτης Φάμελλος

Υπέροχο βίντεο: Η στιγμή που μικρός φίλος του ΟΦΗ μαθαίνει ότι θα δει από κοντά τον τελικό Κυπέλλου! (vid)
Ποδόσφαιρο 21.04.26

Ένα συγκινητικό βίντεο που δημοσίευσε η ΠΑΕ ΟΦΗ κάνει τον γύρο του διαδικτύου, με νεαρό φίλο των Κρητικών να... λυγίζει όταν μαθαίνει από τον πατέρα του ότι θα δει από κοντά τον τελικό Κυπέλλου Ελλάδας!

Πέτσας: Διαφωνεί με τις άρσεις ασυλίας – Ανακοίνωσε ότι θα απέχει από την ψηφοφορία
Πολιτική Γραμματεία 21.04.26

Ο Στέλιος Πέτσας είχε δηλώσει αρχικά ότι δεν θα ψηφίσει κάποιες από τις άρσεις ασυλίας - Τώρα ανακοίνωσε ότι θα απέχει από την αυριανή ψηφοφορία

ΠΑΣΟΚ σε Γεωργιάδη: Φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης – Φοβάται κάτι και εξανίσταται; 
Επικαιρότητα 21.04.26

«Οι χαρακτηρισμοί περί 'φαρισαίου, υποκριτή' προς τον Νίκο Ανδρουλάκη, του επιστρέφονται. Το είπαμε και στον κ. Μαρινάκη: όταν μιλούν δημόσια για ξένους ηγέτες, μιλούν ως ελληνική κυβέρνηση και όχι ως καθοδηγητές της Ομάδας Αλήθειας», τονίζει το ΠΑΣΟΚ.

Τσουκαλάς: Όμηρος της ακροδεξιάς η καθεστωτική κυβέρνηση Μητσοτάκη – Εκφοβίζει δικαστικούς λειτουργούς
Πολιτική Γραμματεία 21.04.26

«Δεν είμαστε εμείς που λέμε 'ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά', αυτή η κυβέρνηση θυμίζει τις πιο μαύρες περιόδους», τονίζει ο Κώστας Τσουκαλάς

Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου στην Πάρο
Αθλητικές υποδομές 21.04.26

Προκηρύχθηκε ανοιχτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός, για την ανάθεση του έργου «Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου στην Πάρο, στη θέση Ζευλάκι Παροικίας».

Τραμπ: Η πνευματική διαύγεια του προέδρου υπό αμφισβήτηση – Τι δείχνει δημοσκόπηση στις ΗΠΑ
Γραφήματα 21.04.26

Η δημοτικότητα του Τραμπ βρίσκεται στα χαμηλότερο επίπεδο της θητείας του - Μόνο το 26% των Αμερικανών τον θεωρεί συγκρατημένο ενώ μόνο ένα 25% θεωρεί ότι ο πόλεμος στο Ιράν κάνει τις ΗΠΑ πιο ασφαλείς

Την αναστολή της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ ζητούν Ισπανία, Σλοβενία και Ιρλανδία – «Βέτο» από την Γερμανία
Κόσμος 21.04.26

Η άρνηση της Γερμανίας σημαίνει ότι δεν μπορεί να ανασταλεί η συμφωνία ΕΕ - Ισραήλ, καθώς για να γίνει κάτι τέτοιο χρειάζεται η ομόφωνη απόφαση και των 27 χωρών μελών της

Οικονόμου κατά Σκέρτσου: Δεν έχει επαρκή επαφή με την πραγματικότητα
Πολιτική Γραμματεία 21.04.26

Ο βουλευτής της ΝΔ Γιάννης Οικονόμου άφησε αιχμές για τον Άκη Σκέρτσο και τον ισχυρισμό του ότι οι πελατειακές σχέσεις είναι από συστάσεως του ελληνικού κράτους ο βασικός πυρήνας του εθνικού μας προβλήματος

Γενικολογίες από Μαρινάκη για νέα μέτρα στήριξης
Πολιτική 21.04.26

Την ώρα που η ακρίβεια έχει γονατίσει τα νοικοκυριά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εμφανίστηκε αισιόδοξος για το πλεόνασμα που αναμένεται να ανακοινωθεί αύριο και προανήγγειλε μέτρα στήριξης από τον πρωθυπουργό

Συνεργασία Αποκεντρωμένης Διοίκησης και Δήμων για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας τους
Αυτοδιοίκηση 21.04.26

Η στεγαστική αποκατάσταση αλλά και η εξασφάλιση χώρων εργασίας στο επίκεντρο της προσοχής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης και Δήμων.

