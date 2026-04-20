Ο Τζέραρντ πανηγυρίζει σε μπιλιαρδάδικο, το 2-1 της Λίβερπουλ επί της Έβερτον (vid)
Ο Στίβεν Τζέραρντ παρακολούθησε το ντέρμπι του Μέρσεϊσαϊντ με φίλους σε μαγαζί με μπιλιάρδα. Η αντίδραση του θρύλου της Λίβερπουλ στο νικητήριο γκολ του Φαν Ντάικ στο 100ο λεπτό είναι χαρακτηριστική.
Ο Στίβεν Τζέραρντ δεν έδωσε το «παρών» στο Hill Dickinson Stadium, έδρα της Έβερτον, ωστόσο δεν μπορούσε να μην παρακολουθήσει, έστω τηλεοπτικά το κλασικό ντέρμπι του Λίβερπουλ με τους «κόκκινους» για την 33η αγωνιστική της Premier League.
Ο 45χρονος νυν προπονητής (τελευταία του ομάδα η Αλ Ετιφάκ της Σαουδικής Αραβίας) επέλεξε ένα μαγαζί με μπιλιάρδα όπου με μια παρέα φίλων του έζησαν το παιχνίδι από την τηλεόραση. Οπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, στο γκολ του Φαν Ντάικ στο 10ο λεπτό των καθυστερήσεων για 2-1 των «κόκκινων» έγινε χαμός!
Ο Τζέραρντ και οι φίλοι ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς, τρέχοντας εδώ κι εκεί μέσα στο μαγαζί, με το όλο σκηνικό να καταγράφεται από τις κάμερες του χώρου και στη συνέχεια να γίνεται viral στο διαδίκτυο.
Δείτε το παρακάτω
Steven Gerrard in McNamara’s celebrating the winner 👏🏼😂 pic.twitter.com/2lJw9b1tcj
— Arne’s Reds (@ArneysReds) April 19, 2026
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις