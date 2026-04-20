O Ναν έχρισε MVP της φετινής Euroleague τον Βεζένκοφ!
O Κέντρικ Ναν ψήφισε τον Σάσα Βεζένκοφ για MVP της σεζόν, ενώ επέλεξε στην κορυφαία πεντάδα και τον Νίκολα Μιλουτίνοφ.
- Τάσος Λειβαδίτης: Πασχίζοντας για το ασύλληπτο και το ανέκφραστο
- Σεισμός 7,5 Ρίχτερ στην Ιαπωνία - Τσουνάμι χτύπησε λιμάνι της επαρχίας Ιγουάτε
- Έκτακτη εισφορά στα κέρδη και κατάργηση χρεώσεων – Παρεμβάσεις για τις τράπεζες προαναγγέλλει ο Ανδρουλάκης
- Β. Κικίλιας: «Θα υπερασπιστούμε την Κρήτη από τους σύγχρονους λαθρέμπορους»
H Euroleague ζήτησε από τον Κέντρικ Ναν να ψηφίσει τον παίκτη που θα διάλεγε για MVP της σεζόν, αλλά και ποιους θα τοποθετούσε στην κορυφαία πεντάδα και δεν γινόταν να μην πει τον Σάσα Βεζένκοφ
Ο σούπερ σταρ των Πράσινων λοιπόν, επέλεξε τον Βούλγαρο φόργουορντ του Ολυμπιακού για MVP της χρονιάς, ενώ τοποθέτησε και τον Νίκολα Μιλουτίνοφ στην κορυφαία πεντάδα της σεζόν.
Ο Βεζένκοφ και οι υπόλοιπες επιλογές του Κέντρικ Ναν
Ο Ναν επέλεξε τον Βεζένκοφ ως MVP και μαζί με εκείνον, ψήφισε τους Σιλβέν Φρανσίσκο (Ζαλγκίρις), Ελάιζα Μπράιαντ (Χάποελ Τελ Αβίβ) και Νίκολα Μιλουτίνοφ (Ολυμπιακός).
Υπενθυμίζεται ότι ο Κέντρικ Ναν ήταν ο παίκτης που είχε αναδειχθεί MVP τη σεζόν 2024-2025.
- Ο Ευαγγέλου σφυρίζει στον τελικό ΠΑΟΚ-ΟΦΗ του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson
- Φοβερά επεισόδια σε ντέρμπι της Παραγουάης: Οπαδοί έκλεψαν ασπίδα αστυνομικού και έπεσαν σφαίρες καουτσούκ (vids)
- Οι οπαδοί της Σάντος «έκραξαν» τον Νεϊμάρ
- Οι διαιτητές που θα σφυρίξουν το Παναθηναϊκός – Μονακό στα Play in της Euroleague
- Τσιτσιπάς: Η «κατηφόρα» συνεχίζεται στην παγκόσμια κατάταξη
- «Τι συμβόλαιο θα έχει ο Δώνης με τη Σαουδική Αραβία»
- Είναι πολύ μπροστά στην Ιαπωνία: Η ξιφασκία γίνεται ένα απίθανο οπτικό υπερθέαμα (vid)
