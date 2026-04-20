O Ναν έχρισε MVP της φετινής Euroleague τον Βεζένκοφ!

H Euroleague ζήτησε από τον Κέντρικ Ναν να ψηφίσει τον παίκτη που θα διάλεγε για MVP της σεζόν, αλλά και ποιους θα τοποθετούσε στην κορυφαία πεντάδα και δεν γινόταν να μην πει τον Σάσα Βεζένκοφ

Ο σούπερ σταρ των Πράσινων λοιπόν, επέλεξε τον Βούλγαρο φόργουορντ του Ολυμπιακού για MVP της χρονιάς, ενώ τοποθέτησε και τον Νίκολα Μιλουτίνοφ στην κορυφαία πεντάδα της σεζόν.

Ο Βεζένκοφ και οι υπόλοιπες επιλογές του Κέντρικ Ναν

Ο Ναν επέλεξε τον Βεζένκοφ ως MVP και μαζί με εκείνον, ψήφισε τους Σιλβέν Φρανσίσκο (Ζαλγκίρις), Ελάιζα Μπράιαντ (Χάποελ Τελ Αβίβ) και Νίκολα Μιλουτίνοφ (Ολυμπιακός).

Υπενθυμίζεται ότι ο Κέντρικ Ναν ήταν ο παίκτης που είχε αναδειχθεί MVP τη σεζόν 2024-2025.