Σημαντική είδηση:
20.04.2026 | 09:42
Γυναίκα έπεσε από τον δεύτερο όροφο του υπουργείου Τουρισμού και σκοτώθηκε
Βουλή: Ξεκινά η κοινοβουλευτική διαβολοβδομάδα της Νέας Δημοκρατίας
Πολιτική Γραμματεία 20 Απριλίου 2026

Η συνεδρίαση της επιτροπής Δεοντολογίας και η ψηφοφορία στην Ολομέλεια για την άρση ασυλίας των στελεχών της ΝΔ - Τι λένε οι διαφωνούντες και η ανησυχία για την επόμενη μέρα

Με τη συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας της Βουλής που θα κληθεί να εισηγηθεί στην Ολομέλεια την άρση ή μη της ασυλίας των δύο εναπομείναντων βουλευτών της ΝΔ που περιλαμβάνονται στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τις παράνομες κοινοτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, συνεχίζεται το κοινοβουλευτικό δράμα της κυβερνητικής πλειοψηφίας.

Λίγο μετά τις 10 το πρωί της Δευτέρας, η επιτροπή θα κρίνει τις υποθέσεις του Χαράλαμπου Αθανασίου και Τάσου Χατζηβασιλείου, χωρίς να είναι ακόμα ξεκάθαρο αν και οι δύο βουλευτές θα ζητήσουν οι ίδιοι την άρση της κοινοβουλευτικής τους ασυλίας. Σύμφωνα με πληροοφρίες ο κ. Αθανασίου μέχρι και το βράδυ της Κυριακής δεν είχε αποφασίσει τι θα κάνει, καθώς από τη μια πλευρά θεωρεί πως δεν υφίσταται αδίκημα (ηθικής αυτουργίας στην φυσική αυτουργία του προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ), από την άλλη όμως δεν επιθυμεί να μείνει η αίσθηση πως φοβήθηκε την κρίση της δικαιοσύνης.

Ανεξαρτήτως πάντως από την εισήγηση της επιτροπής, το βέβαιο είναι πως η Βουλή την Τετάρτη θα ανάψει το πράσινο φως για την παραπομπή των «13» (11+2) στην τακτική δικαιοσύνη για τις υποθέσεις που τους αφορούν.

Ωστόσο, το γεγονός αυτό δεν σημαίνει πως η όλη διαδικασία θα κυλίσει ομαλά και κυρίως αναίμακτα για τη ΝΔ η οποία αντιμετωπίζει σοβαρούς κλυδωνισμούς που δύσκολα πλέον μπορούν να περάσουν απαρατήρητοι μέσα στο θολό εσωκομματικό τοπίο που έχει διαμορφωθεί. Και αυτό γιατί ήδη πριν από τις διακοπές του Πάσχα έχει σχηματιστεί μια ισχυρή ομάδα βουλευτών που ενοχλείται βαθύτατα από την κυβερνητική στάση στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Θεωρεί δηλαδή πως η αδυναμία της κυβέρνησης να διατηρήσει την αρχική της στάση περί κατά περίπτωση κρίση των υποθέσεων των «13» καθιστά την κοινοβουλευτική ομάδα όμηρο των διαθέσεων της αντιπολίτευσης και απολογούμενη στα μάτια της κοινής γνώμης.

Το σκεπτικό αυτό, που περιλαμβάνει ως αναπόσπαστο τμήμα του και την ξεκάθαρη έλλειψη εμπιστοσύνης και στοχοποίηση της ευρωπαϊκής εισαγγελίας εκφράστηκε δημόσια από τον Άδωνη Γεωργιάδη, αλλά και κατ’ ιδίαν στα κοινοβουλευτικά πηγαδάκια στο περιθώριο της προημερησίας διατάξεως συζήτηση για το κράτος δικαίου και τους θεσμούς (οι φωνές του στο εντευκτήριο ακούγονταν ακόμα και στους διαδρόμους).

Αντίστοιχο σκεπτικό- και με ανάλογο πνεύμα- εξέφρασε μέσω του repost που έκανε στο Χ ο παραιτηθείς Μακάριος Λαζρίδης δίνοντας μορφή σε αυτό που εδώ και καιρό συζητύν πολλοί στα δεξιά έδρανα της Ολομέλειας.

Η κρίση της ονομαστικής ψηφοφορίας

Όλα τα παραπάνω αναμένεται να ξεδιπλωθούν στη συζήτηση για τις άρσεις της ασυλίας της Τετάρτης και την ονομαστική ψηφοφορία που θα ακολουθήσει στη συνέχεια. Πρόκειται για ειδική ημερήσια διάταξη που δικαίωμα λόγου έχουν τόσο οι «13» αναφερόμενοι όσο και οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι των κομμάτων ή και αρχηγοί κοινοβουλευτικών ομάδων γεγονός που διαμορφώνει από μόνο του ένα εκρηκτικό μείγμα.

Η διαφοροποίηση μπορεί να εκφραστεί είτε ήπια, με την αποχή από τη διαδικασία, είτε με απόλυτο τρόπο μέσω της καταψήφισης. Αυτός είναι προφανώς και ο λόγος που η κυβέρνηση εμμένει στην λογική της ψήφου κατά συνείδηση (βασική Συνταγματική και Κοινοβουλευτική αρχή σε τέτοιες ψηφοφορίες), κάνοντας την ανάγκη φιλοτιμία, καθώς ένα μήνυμα έμμεσης κομματικής πειθαρχίας, θα μπορούσε να αποδειχθεί καταστροφικό και να αμφισβητήσει μεσοπρόθεσμα ακόμα και τη δεδηλωμένη εμπιστοσύνη της Βουλής στην κυβέρνηση.

Οι διαφωνούντες, εγείρουν ζήτημα ακόμα και για την υπόθεση της Κατερίνας Παπακώστα-Παλιούρα που εγκαλείται για κακούργημα, καθώς, όπως λένε, η εισαγγελία της «φορτώνει» τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ όχι μόνο για το 2021 -χρονιά για την οποία έγινε η παρέμβαση- αλλά και για τις επόμενες προκειμένου το συνολικό ποσό της παράνομης επιδότησης να ξεπεράσει το όριο του πλημμελήματος (120.000 ευρώ) και να αναβαθμιστεί σε κακούργημα.

Σε όλα τα παραπάνω υπάρχει πάντα και η εκκρεμότητα της συνεδρίασης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας – φαίνεται πως οι σκέψεις να ασκηθεί πίεση για τη σύγκλισή της πριν από τη ψηφοφορία για τις άρσεις δεν ευδοκίμησε- που στόχο έχει να ειπωθούν «αλήθειες» και αναμένεται να πραγματοποιηθεί στα τέλη του μήνα.

Θα πρέπει να σημειωθεί πως έμπειροι κοινοβουλευτικοί παρατηρητές εστιάζουν την προσοχή τους όχι τόσο στη διαμόρφωση ενός οργανωμένου αντιδρώντος τμήματος στο εσωτερικό της κοινοβουλευτικής ομάδας, αλλά στην έκφραση της αγωνίας των βουλευτών για τη συμμετοχή των εμπλεκόμενων (νυν και δυνητικών) προσώπων στα ψηφοδέλτια των ερχόμενων εκλογών, εφόσον οι υποθέσεις τους δεν έχουν κριθεί οριστικά από τη Δικαιοσύνη.

Με τον τρόπο αυτό εξηγούν και το αίτημα που εκφράστηκε από τον πρωθυπουργό στην τοποθέτησή του από το βήμα της Ολομέλειας ( αλλά και εν μέρει στο κυριακάτικο σημείωμά του στο Facebook) προς την ευρωπαϊκή εισαγγελία για την όσο το δυνατόν ταχύτερη ολοκλήρωση της έρευνας.

Σε κάθε περίπτωση η εξέλιξη των υποθέσεων αυτών σε συνδυασμό με το ενδεχόμενο να έρθουν νέες δικογραφίες με καινούργια ονόματα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αναμένεται να καθορίσει και τη στάση που θα ακολουθήσει η κοινοβουλευτική ομάδα στις επόμενες, δυσκολότερες ψηφοφορίες για την παραπομπή των πρώην υπουργών Σπ. Λιβανού και Φ. Αραμπατζή στο Ειδικό δικαστήριο βάσει του άρθρου 86 του Συντάγματος.

Οι εν λόγω ψηφοφορίες είναι μυστικές και σε περίπτωση που η Βουλή δεν επιχειρήσει και πάλι τη λαθροχειρία του καλοκαιριού, να επιτρέψει δηλαδή την επιστολική ψήφο, οι βουλευτές θα είναι απολύτως ελεύθεροι να βάλουν στην κάλπη ό,τι πραγματικά επιθυμούν χωρίς να ανησυχούν πως η επιλογή τους αυτή θα γνωστοποιηθεί…

Μέτρα στήριξης: Προς παράταση η επιδότηση σε Diesel και λιπάσματα – Στο… βάθος το Fuel Pass

Λαζαρίδης: Συνεχίζεται η αντιπαράθεση κυβέρνησης – αντιπολίτευσης – «Ο πρωθυπουργός είχε ευθύνη»
Πολιτική Γραμματεία 20.04.26

Η αντιπολίτευση συνεχίζει να εξαπολύει πυρά στην κυβέρνηση αφού ο Μακάριος Λαζαρίδης παραιτήθηκε από υφυπουργός - Η κυβέρνηση τον κάλυπτε

ΠΑΣΟΚ: Καν’ το όπως ο Σάντσεθ;
Πολιτική 20.04.26

Με selfies, συναντήσεις και αρκετές χειραψίες, αλλά πρωτίστως με έναν ισπανικό προοδευτικό αέρα, επιστρέφει από τη Βαρκελώνη ο Νίκος Ανδρουλάκης, με το ΠΑΣΟΚ να δίνει έμφαση στα κοινωνικά θέματα και να καταθέτει εντός της εβδομάδας τροπολογία για τις τράπεζες.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Παραίτηση δεν σημαίνει παραγραφή ευθυνών… Μακάριοι οι πτωχοί τω πνεύματι που ποντάρουν στη λήθη των πολιτών
in Confidential 20.04.26

Όταν παίρνει φόρα στη θεσμική κατηφόρα, ούτε μπροστά στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σταμάτα και ο Αδωνις φέρνει τις πρακτικές του Ορμπαν μπροστά.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Κυβέρνηση vs Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας: Όταν οι θεσμοί γίνονται «επικίνδυνοι» για την εξουσία
Πολιτική 20.04.26

Οι συστηματικές επιθέσεις και η αμφισβήτηση από την κυβέρνηση προς τον θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αποδεικνύουν ότι ο σεβασμός της πρώτης απέναντι στη Δικαιοσύνη είναι μάλλον α λα καρτ.

Δημήτρης Τερζής
Φάμελλος: Αρχιερέας της τοξικότητας ο Μητσοτάκης – Ο πρωθυπουργός καλύπτει τον Γεωργιάδη
ΣΥΡΙΖΑ 19.04.26

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, τόνισε ότι ο πρωθυπουργός είναι «ίδιος και χειρότερος» από τον Άδωνι Γεωργιάδη που επιτίθεται στην ευρωπαϊκή εισαγγελία

Νέα σύγκρουση ΠΑΣΟΚ με Γεωργιάδη για την ευρωπαϊκή εισαγγελία – «Προσπαθεί να μαζέψει τα ασυμμάζευτα»
Κόντρα 19.04.26

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς απαντά στον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, που επιτέθηκε εκ νέου στην ευρωπαϊκή εισαγγελία και την Π. Παπανδρέου. Τον κατηγορεί για διγλωσσία και αντιφατικά μηνύματα

Βουλή: Σε νέο κύκλο εσωστρέφειας η κυβέρνηση – Οι μεγάλες υποθέσεις που πολιορκούν το Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 19.04.26

Μετά από δύο εβδομάδες παλινωδιών ο Μακάριος Λαζαρίδης βρέθηκε εκτός κυβερνητικού σχήματος αλλά η ηρεμία δεν επέστρεψε στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Το βαρύ πρόγραμμα για τη Νέα Δημοκρατία στη Βουλή και οι άρσεις ασυλίας όσων αναφέρονται στη δεύτερη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στράτος Ιωακείμ
Κικίλιας από Χανιά: Ενίσχυση του Λιμενικού στην Κρήτη με επιπλέον εναέρια μέσα, Heron drones και νέα στελέχη
Κρήτη 19.04.26

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας πραγματοποίησε περιοδεία στην Κρήτη - Οι συναντήσεις και οι συσκέψεις που πραγματοποίησε

Υπόθεση Λαζαρίδη: Ανοιχτή πληγή για το Μαξίμου, παρά την (όψιμη) παραίτηση – Γιατί η αποχώρηση από την κυβέρνηση έγινε μονόδρομος
Πολιτική Γραμματεία 19.04.26

Η καθυστερημένη παραίτηση Λαζαρίδη, μετά από μέρες πολιτικής κάλυψης από το Μαξίμου -και μετά την καταλυτική παρέμβαση της Ντ. Μπακογιάννη- δεν φαίνεται αρκετή για να σβήσει τις φωτιές που άναψε η υπόθεση στην κυβέρνηση. Οι λόγοι της αρχικής στήριξης Μητσοτάκη σε Λαζαρίδη και οι αιτίες που κατέστησαν την παραίτηση υποχρεωτική.

Γιάννης Μπασκάκης
Η selfie του Ανδρουλάκη με Σάντσεθ και Λούλα
Πολιτική 19.04.26

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συμμετέχει στο συνέδριο της Παγκόσμιας Προοδευτικής Κινητοποίησης, που διεξάγεται με πρωτοβουλία του Πέδρο Σάντσεθ και του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος

Τσουκαλάς: Σεξιστική επίθεση με στοιχεία ηλικιακού ρατσισμού η επίθεση Λαζαρίδη στη Ντόρα Μπακογιάννη
ΠΑΣΟΚ 19.04.26

«Ο κ. Λαζαρίδης είναι το πραγματικό πρόσωπο του κ. Μητσοτάκη, είναι ο κολλητός του και η διαχρονική επιλογή του», υπογράμμισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

«Πρόεδρε are you in pain?» Το Tik Tok βίντεο του Ανδρουλάκη από την Παγκόσμια Προοδευτική Κινητοποίηση
Στη Βαρκελώνη 19.04.26

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης βρίσκεται στη Βαρκελώνη και δημοσίευσε στιγμιότυπα από την εναρκτήρια συνεδρίαση της Παγκόσμιας Προοδευτικής Κινητοποίησης

Τσουκαλάς για Μητσοτάκη: «Υπονομεύει ο ίδιος με “λαγό” τον κ. Γεωργιάδη, την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης»
Επικαιρότητα 19.04.26

Ο κ. Τσουκαλάς κάνει λόγο για αντιφάσεις, αλαζονεία και υπονόμευση των θεσμών, με αφορμή την υπόθεση Λαζαρίδη και ζητήματα που αφορούν το κράτος δικαίου και τη λειτουργία της Δικαιοσύνης

Επίθεση Μητσοτάκη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – Αναμασά το αφήγημα της «τοξικότητας» για τα σκάνδαλα
Πολιτική Γραμματεία 19.04.26

Αμφισβητεί την «αντικειμενικότητα» της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και υποδεικνύει ταυτόχρονα πως να ασκεί τα καθήκοντα της ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Ο πρωθυπουργός δεν κάνει καμία αναφορά στην παραίτηση Λαζαρίδη ενώ παράλληλα αναμασά τα περί τοξικότητας. Στέλνει έμμεσο μήνυμα προς τους βουλευτές της ΝΔ ότι παραμένει σταθερός στο θέμα της άρσης της ασυλίας

Στην Αθήνα στις 24 και 25 Απριλίου ο Μακρόν – Νέα αμυντική συμφωνία Ελλάδας – Γαλλίας
Διπλωματία 19.04.26

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης αναμένεται μεταξύ άλλων, να συμφωνηθεί η ανανέωση της Ελληνο-Γαλλικής Συμφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης για τη Συνεργασία στην 'Αμυνα και την Ασφάλεια.

Δεν κλείνει η πληγή στην κυβέρνηση Μητσοτάκη με την παραίτηση Λαζαρίδη, στο στόχαστρο ο «αντιθεσμικός» Γεωργιάδης
Πολιτική Γραμματεία 19.04.26

Σφοδρά πυρά από τα κόμματα της αντιπολίτευσης τόσο για την υπόθεση Λαζαρίδη όσο και για τις ανοίκειες επιθέσεις Γεωργιάδη στην ευρωπαϊκή εισαγγελία. Κυβέρνηση και Μητσοτάκης παραμένουν εκτεθειμένοι λόγω της σημαντικής καθυστέρησης στην παραίτηση του βουλευτή Καβάλας

Οι γαλάζιοι αντάρτες ξαναχτυπούν
Πολιτική 19.04.26

Μια ομάδα 10-15 βουλευτών ετοιμάζεται να βγει στο αντάρτικο και να μην ψηφίσει την άρση ασυλίας για τουλάχιστον 8 από τους 11 εμπλεκόμενους στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ βουλευτές

CIA, Γάζα και Ιράν – Το εντυπωσιακό κλείσιμο των Strokes στο Coachella
Oblivius 20.04.26

Τι κι αν δεν ήταν το μεγάλο όνομα στο φετινό Coachella; Οι Strokes κατάφεραν να στρέψουν τα φώτα πάνω τους, με το πολιτικό και αντιπολεμικό κλείσιμό τους στο φεστιβάλ

Λαζαρίδης: Συνεχίζεται η αντιπαράθεση κυβέρνησης – αντιπολίτευσης – «Ο πρωθυπουργός είχε ευθύνη»
Πολιτική Γραμματεία 20.04.26

Η αντιπολίτευση συνεχίζει να εξαπολύει πυρά στην κυβέρνηση αφού ο Μακάριος Λαζαρίδης παραιτήθηκε από υφυπουργός - Η κυβέρνηση τον κάλυπτε

Αφθώδης πυρετός στη Λέσβο: Kλειστό λιμάνι, μπλόκα, άδεια ράφια στα super market και ο ιός να ταξιδεύει σε όλο το νησί
Εκρυθμη κατάσταση 20.04.26

Σε πλήρες αδιέξοδο έχει οδηγήσει τη Λέσβο ο αφθώδης πυρετός- «Απόβαση» 22 κτηνιάτρων την Δευτέρα και την Τρίτη για να αντιμετωπιστεί ο ιός- Ενημέρωση για την πορεία του ιού σήμερα στο ΥπΑΑΤ- Μιλούν στο in κτηνοτρόφοι και ειδικοί

Πετρέλαιο: Νέα άνοδος στις τιμές μετά το νέο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και την κλιμάκωση της έντασης
Διεθνής Οικονομία 20.04.26

Συνεχίζεται η αναστάτωση στις αγορές ενέργειας μετά την πτώση που σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα λόγω της αισιοδοξίας για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων

Καύσιμα: «Κανονικότητα» τα 2 ευρώ – Όνειρο απατηλό η επιστροφή στα προ πολέμου επίπεδα
Ανησυχία 20.04.26

Η εικόνα για τα καύσιμα στην Ελλάδα δείχνει μια παγιωμένη κατάσταση υψηλών τιμών, με τη μέση τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων να έχει σταθεροποιηθεί πάνω ή λίγο κάτω από το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ ανά λίτρο πανελλαδικά. Η «γεωγραφία» της ακρίβειας και οι δυστοπικές προβλέψεις.

Η «μάχη» στην Premier League: Το πρόγραμμα Σίτι και Άρσεναλ μέχρι το τέλος του… δρόμου (pic)
Ποδόσφαιρο 20.04.26

Η Σίτι νίκησε την Άρσεναλ με 2-1 και μείωσε τη διαφορά στο -3, έχοντας ένα ματς λιγότερο, ενώ πλέον έχει πάρει και την ισοβαθμία. Το πρόγραμμα των δύο μέχρι το φινάλε της Premier League.

Β. Κικίλιας: «Θα υπερασπιστούμε την Κρήτη από τους σύγχρονους λαθρέμπορους»
Ελλάδα 20.04.26

«Προσπαθούμε σε μια δύσκολη εποχή με πολέμους, εμφύλιο στο Σουδάν, με μεταναστευτικές ροές κ.λ.π., να οργανωθούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, έτσι ώστε το Λιμενικό Σώμα να κάνει τη δουλειά του» είπε ο Βασίλης Κικίλιας

ΠΑΣΟΚ: Καν’ το όπως ο Σάντσεθ;
Πολιτική 20.04.26

Με selfies, συναντήσεις και αρκετές χειραψίες, αλλά πρωτίστως με έναν ισπανικό προοδευτικό αέρα, επιστρέφει από τη Βαρκελώνη ο Νίκος Ανδρουλάκης, με το ΠΑΣΟΚ να δίνει έμφαση στα κοινωνικά θέματα και να καταθέτει εντός της εβδομάδας τροπολογία για τις τράπεζες.

Stoiximan GBL: Τα σενάρια για την αποφυγή του υποβιβασμού – Τι χρειάζονται Πανιώνιος και Μαρούσι
Μπάσκετ 20.04.26

Πανιώνιος, Μαρούσι κατά πρώτο λόγο, αλλά και οι Προμηθέας και Κολοσσός εμπλέκονται στα «σενάρια» αποφυγής του υποβιβασμού, η αλλιώς σενάρια παραμονής στη Stoiximan GBL. Δείτε ποια είναι.

Λιοσίων: Με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις η 16χρονη που παρασύρθηκε – Ξεσπά η μητέρα της
Ελλάδα 20.04.26

Διασωληνωμένη στη ΜΕΘ του ΚΑΤ η 16χρονη που παρασύρθηκε στη Λιοσίων - Ναρκωτικά σε σχολεία διακινούσε ο 16χρονος Σουδανός που την εγκατέλειψε.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

