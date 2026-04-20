newspaper
Δευτέρα 20 Απριλίου 2026
weather-icon 22o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
20.04.2026 | 09:42
Γυναίκα έπεσε από τον δεύτερο όροφο του υπουργείου Τουρισμού και σκοτώθηκε
# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Τσουκαλάς: Απευθυνόμαστε στο 70% που θέλει πολιτική αλλαγή – Καθαρές λύσεις με το ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 20 Απριλίου 2026, 13:00

Σε συνέντευξή του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, δήλωσε ότι το αίτημα για εκλογές παραμένει στο τραπέζι ενώ έκανε λόγο για την «εικόνα μίας κυβέρνησης σε αποδρομή»

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ευημερία: Ποια είναι η… αόρατη θηλιά που μας πνίγει σήμερα;

Spotlight

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση που όπως είπε «βρίσκεται σε αποδρομή» ενώ εκτίμησε ότι το κόμμα του έχει τη δυνατότητα να εκφράσει το πλειοψηφικό ρεύμα της κοινωνίας που ζητά «πολιτική αλλαγή».

Αναφερόμενος, σε συνέντευξή στο Real FM, στο αίτημα του ΠΑΣΟΚ για εκλογές, ο κ. Τσουκαλάς δήλωσε πως «προφανώς και παραμένει στο τραπέζι, διότι κάθε μέρα βλέπουμε μία κυβέρνηση που δεν μπορεί να διαχειριστεί την κατάσταση ούτε στην οικονομία, ούτε στην κοινωνία, ούτε στο θέμα των σκανδάλων. Πρόκειται για μια κυβέρνηση, η οποία απέπεμψε τρεις υπουργούς για να τους αντικαταστήσει με άλλους, ένας εκ των οποίων αποπέμφθηκε στη συνέχεια και ενώ επί δύο εβδομάδες παρουσίαζαν την εικόνα πως όλα είναι μια χαρά. Τελικά, αποδεικνύεται ότι δεν είναι. Ταυτόχρονα, οι συνεχείς επιθέσεις κατά της Ευρωπαϊκής Δικαιοσύνης και των θεσμών συμπληρώνουν την εικόνα μίας κυβέρνησης σε αποδρομή».

Σε ερώτηση αν το ΠΑΣΟΚ ζητά εκλογές για «συμβολικούς λόγους» δεδομένης της δημοσκοπικής διαφοράς, ο κ. Τσουκαλάς θύμισε ότι «έχουμε να δούμε δημοσκόπηση εδώ και δυόμισι εβδομάδες. Στην τελευταία δημοσκόπηση, μετά το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, είχαμε ανέβει μιάμιση μονάδα. Η εκτίμησή μας είναι ότι αυτή τη στιγμή, όταν υπάρχει ένα 70% που συστηματικά δηλώνει ότι θέλει να γίνει πράξη η πολιτική αλλαγή, υπάρχει αυτή η δεξαμενή, αυτό το πλειοψηφικό ακροατήριο στο οποίο απευθυνόμαστε ως ηγετική δύναμη της αντιπολίτευσης, ζητώντας του με καθαρές λύσεις να συμπαραταχθεί με το πολιτικό μας σχέδιο για να γίνει πράξη η πολιτική αλλαγή».

Πυκνός πολιτικός χρόνος

Κατόπιν, συμπλήρωσε ότι «ο πολιτικός χρόνος είναι πυκνός. Όταν η κατάλληλη προεργασία, η αξιοπιστία, το πολιτικό σχέδιο γίνονται ταυτότητα της πολιτικής σου, ο κόσμος πολύ γρήγορα το αντιλαμβάνεται και έρχεται κοντά σου. Πιστεύουμε ότι ο κόσμος θα στηρίξει το ΠΑΣΟΚ και το πρόγραμμά μας, γιατί είναι το μόνο πρόγραμμα που μπορεί να βγάλει τη χώρα από την πολυεπίπεδη κρίση που βιώνει επί των ημερών της Νέας Δημοκρατίας. Συνεπώς, υπάρχει η κοινωνική βάση και οι διεργασίες στο κοινωνικό υπόστρωμα οι οποίες καθιστούν απόλυτα εφικτό τον στόχο της πρωτιάς».

Για το ζήτημα των συνεργασιών, ο κ. Τσουκαλάς ήταν κατηγορηματικός σημειώνοντας πως «είναι άκυρη, ανεπίκαιρη και ανέφικτη η στάση της Νέας Δημοκρατίας ότι δήθεν θα συνεργαστεί μαζί μας, τη στιγμή που εμείς έχουμε διακηρύξει σε όλους τους τόνους ότι δεν θα συνεργαστούμε μαζί της. Στη Βουλή είδαμε τη χείρα βοηθείας που έσπευσε να δώσει ο κ. Βελόπουλος στην κυβέρνηση. Αυτό είναι αποκαλυπτικό και επιβεβαιώνει τον ισχυρισμό μας ότι: το δίλημμα των επόμενων εκλογών είναι “Νέα Δημοκρατία με Κυριάκο Βελόπουλο” ή “ΠΑΣΟΚ”».

Ο Εκπρόσωπος Τύπου υπογράμμισε ότι «τον κόσμο τον ενδιαφέρει πώς θα βελτιωθεί η ζωή του. Και ακριβώς επειδή υπάρχει ρευστοποίηση στον ευρύτερο δημοκρατικό χώρο, λέμε στους πολίτες που θέλουν την πολιτική αλλαγή να μην πειραματιστούν, να έρθουν στην καθαρή λύση που υπάρχει και είναι το ΠΑΣΟΚ. Το ερώτημα “με ποιόν θα κυβερνήσεις” είναι μία ελληνική πατέντα. Στην Ευρώπη, τα κόμματα έχουν το πρόγραμμά τους, διεκδικούν την ψήφο και αφού οι εκλογές τελειώσουν και ο κυρίαρχος λαός μιλήσει, τότε λαμβάνονται οι αποφάσεις, πάντα βέβαια με βάση τους άξονες που έχουν θέσει τα κόμματα. Εμείς έχουμε πει ότι θέλουμε μια προοδευτική, δημοκρατική κυβέρνηση. Σε αυτήν δεν χωρά επ’ ουδενί η Νέα Δημοκρατία».

Έντονα στοιχεία καθεστωτισμού στη σημερινή κυβέρνηση της ΝΔ

Συνεχίζοντας την κριτική του προς την κυβέρνηση, ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε πως «η σημερινή Νέα Δημοκρατία δεν είναι μία τυπική κεντροδεξιά κυβέρνηση. Έχει έντονα στοιχεία καθεστωτισμού. Βλέπουμε συνεχείς επιθέσεις στους θεσμούς, μία νεοφιλελεύθερη ιδεοληψία που διακατέχει το σύνολο της πολιτικής της, με αύξηση των ανισοτήτων, αδράνεια στις απαραίτητες αλλαγές του παραγωγικού μοντέλου και ανοχή στην καταστροφή του πρωτογενούς τομέα. Για να αλλάξουν όλα αυτά δεν αρκούν συνθήματα, χρειάζεται πολιτικό σχέδιο. Εμείς το έχουμε καταθέσει. Από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και μετά, κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν υπάρχει εναλλακτική πρόταση εξουσίας.

Υπάρχει, είναι κατατεθειμένη, ρεαλιστικά εφαρμόσιμη, κοστολογημένη και εμπροσθοβαρής».

Τέλος, σχετικά με τη συζήτηση γύρω από τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ο κ. Τσουκαλάς εξήγησε ότι «έχει συσταθεί με κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν καταργείται με νόμο εθνικού κοινοβουλίου, όπως ισχυρίζεται ο κ. Γεωργιάδης. Ο πρωθυπουργός στα λόγια στηρίζει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αλλά από κάτω βλέπουμε αναρτήσεις -όπως του κ. Λαζαρίδη- που τη χαρακτηρίζουν “συμμορία Κοβέσι” και τον κ. Γεωργιάδη να δηλώνει ότι μπορούμε να καταργήσουμε τον θεσμό. Γι’ αυτό λέμε ότι αυτή η κυβέρνηση είναι ακατάλληλη. Είναι μια κυβέρνηση που δεν ταιριάζει σε ευρωπαϊκή χώρα και αποτελεί αντιπαράδειγμα σε σχέση με την Ευρώπη. Εμείς θέλουμε η Ελλάδα να είναι μια σοβαρή ευρωπαϊκή χώρα με θεσμούς».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Ενεργειακή κρίση: Πώς αλλάζει τις επενδυτικές αποφάσεις 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ευημερία: Ποια είναι η… αόρατη θηλιά που μας πνίγει σήμερα;

Κόσμος
Το Ιράν θα απουσιάσει από τις συνομιλίες στο Πακιστάν

inWellness
inTown
Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο»
inTickets 19.04.26

Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο» - Ένα μουσικό ταξίδι 20 χρόνων στο Κύτταρο

Η Γεωργία Νταγάκη μας προσκαλεί την Παρασκευή 24 Απριλίου σε ένα μουσικό ταξίδι που συμπυκνώνει 20 χρόνια δημιουργικής πορείας, αναζήτησης και εξέλιξης.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Σακελλαρίδης: Ο Μητσοτάκης να συνταχθεί με το αίτημα Σάντσεθ για αναστολή της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ – Ισραήλ
Πολιτική Γραμματεία 20.04.26

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης ζητά από την κυβέρνηση αλλά και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης να συνταχθούν με το αίτημα για αναστολή της εμπορικής συμφωνίας της ΕΕ με το Ισραήλ

Σύνταξη
Εσωκομματικά πυρά Στυλιανίδη για τις ενισχύσεις των αγροτών της Ροδόπης – Ερώτηση με αιχμές
Πολιτική 20.04.26

Το θέμα αφορά στην εμφάνιση του τεχνικού κωδικού 54350 στο σύστημα πληρωμών, ο οποίος - όπως αναφέρει ο βουλευτής της ΝΔ Ευριπίδης Στυλιανίδης- μπλοκάρει τις ενισχύσεις για εκτάσεις που εμφανίζονται στο Κτηματολόγιο με κύριο φορέα το Ελληνικό Δημόσιο

Σύνταξη
Έκτακτη εισφορά στα κέρδη και κατάργηση χρεώσεων – Παρεμβάσεις για τις τράπεζες προαναγγέλλει ο Ανδρουλάκης
Πολιτική 20.04.26

Τρεις στοχευμένες παρεμβάσεις που αφορούν μεταξύ άλλων  την επιβολή έκτακτης εισφοράς στα τραπεζικά κέρδη για τα έτη 2025 και 2026,  την επιτάχυνση της απόσβεσης του αναβαλλόμενου φόρου και την κατάργηση των χρεώσεων για τη διατήρηση καταθετικών λογαριασμών φέρνει το ΠΑΣΟΚ όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Λαζαρίδης: Συνεχίζεται η αντιπαράθεση κυβέρνησης – αντιπολίτευσης – «Ο πρωθυπουργός είχε ευθύνη»
Πολιτική Γραμματεία 20.04.26

Η αντιπολίτευση συνεχίζει να εξαπολύει πυρά στην κυβέρνηση αφού ο Μακάριος Λαζαρίδης παραιτήθηκε από υφυπουργός - Η κυβέρνηση τον κάλυπτε

Σύνταξη
Βουλή: Ξεκινά η κοινοβουλευτική διαβολοβδομάδα της Νέας Δημοκρατίας
Πολιτική Γραμματεία 20.04.26

Η συνεδρίαση της επιτροπής Δεοντολογίας και η ψηφοφορία στην Ολομέλεια για την άρση ασυλίας των στελεχών της ΝΔ - Τι λένε οι διαφωνούντες και η ανησυχία για την επόμενη μέρα

ΠΑΣΟΚ: Καν’ το όπως ο Σάντσεθ;
Πολιτική 20.04.26

Με selfies, συναντήσεις και αρκετές χειραψίες, αλλά πρωτίστως με έναν ισπανικό προοδευτικό αέρα, επιστρέφει από τη Βαρκελώνη ο Νίκος Ανδρουλάκης, με το ΠΑΣΟΚ να δίνει έμφαση στα κοινωνικά θέματα και να καταθέτει εντός της εβδομάδας τροπολογία για τις τράπεζες.

Παραίτηση δεν σημαίνει παραγραφή ευθυνών… Μακάριοι οι πτωχοί τω πνεύματι που ποντάρουν στη λήθη των πολιτών
in Confidential 20.04.26

Όταν παίρνει φόρα στη θεσμική κατηφόρα, ούτε μπροστά στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σταμάτα και ο Αδωνις φέρνει τις πρακτικές του Ορμπαν μπροστά.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Κυβέρνηση vs Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας: Όταν οι θεσμοί γίνονται «επικίνδυνοι» για την εξουσία
Πολιτική 20.04.26

Οι συστηματικές επιθέσεις και η αμφισβήτηση από την κυβέρνηση προς τον θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αποδεικνύουν ότι ο σεβασμός της πρώτης απέναντι στη Δικαιοσύνη είναι μάλλον α λα καρτ.

Φάμελλος: Αρχιερέας της τοξικότητας ο Μητσοτάκης – Ο πρωθυπουργός καλύπτει τον Γεωργιάδη
ΣΥΡΙΖΑ 19.04.26

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, τόνισε ότι ο πρωθυπουργός είναι «ίδιος και χειρότερος» από τον Άδωνι Γεωργιάδη που επιτίθεται στην ευρωπαϊκή εισαγγελία

Σύνταξη
Νέα σύγκρουση ΠΑΣΟΚ με Γεωργιάδη για την ευρωπαϊκή εισαγγελία – «Προσπαθεί να μαζέψει τα ασυμμάζευτα»
Κόντρα 19.04.26

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς απαντά στον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, που επιτέθηκε εκ νέου στην ευρωπαϊκή εισαγγελία και την Π. Παπανδρέου. Τον κατηγορεί για διγλωσσία και αντιφατικά μηνύματα

Σύνταξη
Βουλή: Σε νέο κύκλο εσωστρέφειας η κυβέρνηση – Οι μεγάλες υποθέσεις που πολιορκούν το Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 19.04.26

Μετά από δύο εβδομάδες παλινωδιών ο Μακάριος Λαζαρίδης βρέθηκε εκτός κυβερνητικού σχήματος αλλά η ηρεμία δεν επέστρεψε στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Το βαρύ πρόγραμμα για τη Νέα Δημοκρατία στη Βουλή και οι άρσεις ασυλίας όσων αναφέρονται στη δεύτερη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Κικίλιας από Χανιά: Ενίσχυση του Λιμενικού στην Κρήτη με επιπλέον εναέρια μέσα, Heron drones και νέα στελέχη
Κρήτη 19.04.26

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας πραγματοποίησε περιοδεία στην Κρήτη - Οι συναντήσεις και οι συσκέψεις που πραγματοποίησε

Σύνταξη
Υπόθεση Λαζαρίδη: Ανοιχτή πληγή για το Μαξίμου, παρά την (όψιμη) παραίτηση – Γιατί η αποχώρηση από την κυβέρνηση έγινε μονόδρομος
Πολιτική Γραμματεία 19.04.26

Η καθυστερημένη παραίτηση Λαζαρίδη, μετά από μέρες πολιτικής κάλυψης από το Μαξίμου -και μετά την καταλυτική παρέμβαση της Ντ. Μπακογιάννη- δεν φαίνεται αρκετή για να σβήσει τις φωτιές που άναψε η υπόθεση στην κυβέρνηση. Οι λόγοι της αρχικής στήριξης Μητσοτάκη σε Λαζαρίδη και οι αιτίες που κατέστησαν την παραίτηση υποχρεωτική.

Η selfie του Ανδρουλάκη με Σάντσεθ και Λούλα
Πολιτική 19.04.26

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συμμετέχει στο συνέδριο της Παγκόσμιας Προοδευτικής Κινητοποίησης, που διεξάγεται με πρωτοβουλία του Πέδρο Σάντσεθ και του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Σεξιστική επίθεση με στοιχεία ηλικιακού ρατσισμού η επίθεση Λαζαρίδη στη Ντόρα Μπακογιάννη
ΠΑΣΟΚ 19.04.26

«Ο κ. Λαζαρίδης είναι το πραγματικό πρόσωπο του κ. Μητσοτάκη, είναι ο κολλητός του και η διαχρονική επιλογή του», υπογράμμισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
«Πρόεδρε are you in pain?» Το Tik Tok βίντεο του Ανδρουλάκη από την Παγκόσμια Προοδευτική Κινητοποίηση
Στη Βαρκελώνη 19.04.26

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης βρίσκεται στη Βαρκελώνη και δημοσίευσε στιγμιότυπα από την εναρκτήρια συνεδρίαση της Παγκόσμιας Προοδευτικής Κινητοποίησης

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Το μπαρ της ταινίας «Πέρα από την Αφρική» εξακολουθεί να απαγορεύει την είσοδο στις γυναίκες
Πόρτα 20.04.26

Το μπαρ της ταινίας «Πέρα από την Αφρική» εξακολουθεί να απαγορεύει την είσοδο στις γυναίκες

Το Muthaiga Country Club του Ναϊρόμπι, που άνοιξε το 1913 για την βρετανική ελίτ, έχει εμπλακεί σε μια έντονη συζήτηση σχετικά με το αν πρέπει να επιτρέψει την είσοδο γυναικών στο Member’s Bar του.

Σακελλαρίδης: Ο Μητσοτάκης να συνταχθεί με το αίτημα Σάντσεθ για αναστολή της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ – Ισραήλ
Πολιτική Γραμματεία 20.04.26

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης ζητά από την κυβέρνηση αλλά και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης να συνταχθούν με το αίτημα για αναστολή της εμπορικής συμφωνίας της ΕΕ με το Ισραήλ

Σύνταξη
Φοβερά επεισόδια σε ντέρμπι της Παραγουάης: Οπαδοί έκλεψαν ασπίδα αστυνομικού και έπεσαν σφαίρες καουτσούκ (vids)
Ποδόσφαιρο 20.04.26

Αγριο ξύλο στο μεγάλο ντέρμπι της Παραγουάης με οπαδούς να συγκρούονται με την Αστυνομία, η οποία χρησιμοποίησε και πλαστικές σφαίρες.

Σύνταξη
Εσωκομματικά πυρά Στυλιανίδη για τις ενισχύσεις των αγροτών της Ροδόπης – Ερώτηση με αιχμές
Πολιτική 20.04.26

Το θέμα αφορά στην εμφάνιση του τεχνικού κωδικού 54350 στο σύστημα πληρωμών, ο οποίος - όπως αναφέρει ο βουλευτής της ΝΔ Ευριπίδης Στυλιανίδης- μπλοκάρει τις ενισχύσεις για εκτάσεις που εμφανίζονται στο Κτηματολόγιο με κύριο φορέα το Ελληνικό Δημόσιο

Σύνταξη
Η Ζακλίν Σμιθ δεν ήθελε να γίνει το κορίτσι του Τζέιμς Μποντ
Παιδί του Τέξας 20.04.26

Η ηθοποιός της σειράς «Άγγελοι του Τσάρλι» Ζακλίν Σμιθ απέρριψε την πρόταση να γίνει το κορίτσι του Τζέιμς Μποντ, στο πλευρό του Ρότζερ Μουρ, στα τέλη της δεκαετίας του '70

Οι οπαδοί της Σάντος «έκραξαν» τον Νεϊμάρ
Ποδόσφαιρο 20.04.26

Ο Νεϊμάρ βρέθηκε ξανά στο στόχαστρο των οπαδών της Σάντος μετά την ήττα από τη Φλουμινένσε, απαντώντας με έντονο τρόπο στις επικρίσεις στα social media.

Σύνταξη
Συλλυπητήρια ανακοίνωση του υπουργείου Τουρισμού για την τραγική απώλεια της υπαλλήλου
Ελλάδα 20.04.26

Το υπουργείο Τουρισμού σε ανακοίνωσή του εκφράζει τα συλλυπητήρια της πολιτικής ηγεσίας στην οικογένεια της υπαλλήλου και αναφέρει ότι η αστυνομία ερευνά τα αίτια του τραγικού περιστατικού

Σύνταξη
Τραμπ: Δασμοί, Βενεζουέλα, Ιράν – Τα ύποπτα στοιχήματα στις αγορές πριν από κρίσιμες ανακοινώσεις
Τα 5 παραδείγματα 20.04.26

Οι υποψίες για εσωτερική πληροφόρηση «επενδυτών» που βαραίνουν την προεδρία Τραμπ - Ύποπτα στοιχήματα που αποφέρουν μεγάλα κέρδη πριν από «ανατρεπτικές» δηλώσεις Τραμπ - Πέντε παραδείγματα

Τηλεργασία μία ημέρα την εβδομάδα
Επιμένει η ΕΕ 20.04.26

Δουλειά από το σπίτι, φθηνότερες μετακινήσεις και «λουκέτο» σε δημόσια κτίρια: το νέο σχέδιο της Ευρώπης για την ενεργειακή κρίση

Γεώργιος Μαζιάς
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Cookies