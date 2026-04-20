Ο Αθανάσιος Καββαδάς νέος υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανακοίνωσε ότι νέος υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης στη θέση του Μακάριου Λαζαρίδη αναλαμβάνει ο Αθανάσιος Καββαδάς.

Ο Αθανάσιος Καββαδάς, βουλευτής Λευκάδας, έθεσε για πρώτη φορά υποψηφιότητα στις εθνικές εκλογές του Ιανουαρίου 2015. Τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής.

Όπως αναφέρει το βιογραφικό του στην ιστοσελίδα της Βουλής:

«Από τον Ιανουάριο 2016 μέχρι τον Ιούλιο 2019 κατείχε τη θέση του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος. Σε αυτήν την πρώτη του θητεία 2015- 2019 συμμετείχε ως μέλος στη:

– Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων.

– Διαρκή Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων.

– Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας.

– Ειδική Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων.

Συμμετείχε στις ομάδες Κοινοβουλευτικής Φιλίας με τη Κούβα και την Σερβία.

Τον Ιούλιο του 2019 επανεξελέγη Βουλευτής, διπλασιάζοντας τους σταυρούς προτίμησης (4.366) σε σχέση με τις εκλογές του Ιανουαρίου 2015.

Στην δεύτερη θητεία του, την περίοδο 2019-2023, διετέλεσε Αντιπρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων, ενώ συμμετείχε ως μέλος στη:

– Διαρκή Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων.

– Ειδική Διαρκή Επιτροπή του απολογισμού και του γενικού ισολογισμού του Κράτους.

– Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Περιφερειών.

– Υποεπιτροπή Νησιωτικών και Ορεινών Περιοχών.

Ήταν Αντιπρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας με τη Δανία και μέλος στις Ομάδες Φιλίας με την Αυστραλία, τις ΗΠΑ, τη Ρωσία, το Αζερμπαϊτζάν, την Ιταλία.

Επανεξελέγη Βουλευτής στις εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου 2023, καθιστώντας τον μοναδικό Βουλευτή Λευκάδας που έχει κερδίσει 4 συνεχόμενες φορές την μονοεδρική, ενώ κατέχει τη μακροβιότερη θητεία στην πολιτική ιστορία του νησιού από τη μεταπολίτευση και μετά.

Κατά την τρέχουσα, 3η κοινοβουλευτική του θητεία:

– Εξελέγη Πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων.

– Εξελέγη Αντιπρόεδρος της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων.

Ως μέλος, συμμετέχει στη:

– Διαρκή Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων.

– Ειδική Διαρκή Επιτροπή Απολογισμού και Γενικού Ισολογισμού του Κράτους και ελέγχου εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Κράτους.

– Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Περιφερειών.

– Ειδική μόνιμη επιτροπή σωφρονιστικού συστήματος.

– Επιτροπή δημοσίων επιχειρήσεων, τραπεζών, οργανισμών κοινής ωφελείας.

– Υποπεπιτροπή Νησιωτικών Περιοχών.

– Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής».

Επαγγελματική δραστηριότητα και σπουδές

Γεννήθηκε στο Κατωχώρι Λευκάδας στις 7 Φεβρουαρίου 1962 και είναι πατέρας δύο παιδιών.

Από το 1983 υπηρέτησε σε θέσεις ευθύνης σε μονάδες της Πολεμικής Αεροπορίας έως το 2006 οπότε και αποστρατεύτηκε ως ανώτερος αξιωματικός. Το 2016 ανακηρύχθηκε Τακτικό Μέλος της Αεροπορικής Ακαδημίας Ελλάδος.

Το 1987 δημιούργησε την επιχείρηση «Εμπόριο Ποτών Καββαδάς», μία από τις μεγαλύτερες της περιοχής, που δραστηριοποιείται στον Ν. Λευκάδας, αλλά και στους γειτονικούς νομούς.

Το 1980 αποφοίτησε από το Λύκειο Λευκάδας και την επόμενη χρονιά εισήχθη στην Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (Σ.Τ.Υ.Α).

Από το 2020 είναι κάτοχος τίτλου Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Φιλοσοφία και Διοίκηση-Μάνατζμεντ από το Τμήμα Φιλοσοφίας και το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.