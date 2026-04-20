20.04.2026 | 17:28
Πήλιο: Φωτιά σε πευκοδάσος στο Νεοχώρι
Ξεκίνα book club με την παρέα: 8 βιβλία που θα σας βάλουν αμέσως στο κλίμα
Plus 20 Απριλίου 2026, 13:12

Ξεκίνα book club με την παρέα: 8 βιβλία που θα σας βάλουν αμέσως στο κλίμα

Από μυστήριο και χιούμορ μέχρι βαθιά συναισθηματικές ιστορίες, η τέλεια λίστα για να ξεκινήσετε το δικό σας book club.

Αν εδώ και καιρό σκέφτεστε να ξεκινήσετε ένα book club με την παρέα, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Λίγη οργάνωση, μια σταθερή μέρα συνάντησης, μερικά σνακ και φυσικά, τα σωστά βιβλία. Η πρώτη λίστα τίτλων είναι αυτή που θα καθορίσει τον τόνο: θέλετε κάτι ανάλαφρο; Κάτι που θα ανοίξει συζητήσεις; Μυστήριο; Ρομαντισμό; Ή μήπως ένα βιβλίο που όλοι θα διαβάσετε… μονορούφι;

Συγκεντρώσαμε οκτώ εξαιρετικές επιλογές που καλύπτουν όλα τα γούστα και υπόσχονται να κάνουν τις συναντήσεις σας πιο ζωντανές, πιο ενδιαφέρουσες και κυρίως πιο διασκεδαστικές. Θα τα βρείτε όλα, σε εξαιρετικά συμφέρουσα τιμή, μέσα από την ατελείωτη ποικιλία του SHOPFLIX.GR σε βιβλία ενώ θα τα παραλάβετε εύκολα, στην πόρτα σας, στην ώρα τους όπου κι αν βρίσκεστε, αλλά και σε μία μόνο παράδοση χάρη στην καινοτόμα υπηρεσία SHOPFLIX ME TH MIA.

«Όχι πια άνθρωπος»

Ένα από τα πιο συζητημένα βιβλία των τελευταίων χρόνων, βαθιά υπαρξιακό και συγκινητικό. Ιδανικό για book club που θέλει να ανοίξει μεγάλες κουβέντες για την ταυτότητα, την κοινωνική πίεση και την ανθρώπινη μοναξιά. Δεν είναι ένα αισιόδοξο βιβλίο, αλλά ούτε αφήνει την επίγευση μιας απαισιοδοξίας. Είναι ένα μυθιστόρημα βαθιά συγκινητικό, ακόμα και εμψυχωτικό.

Η Θεωρία (Σχεδόν) των Πάντων

Η Mimi Brotherton περιγράφει τον εαυτό της ως εξής: «Αδελφή μιας μαθηματικής ιδιοφυΐας. Ορφανή». Μετά την απώλεια των γονιών της, συγκατοικεί με τον αγαπημένο αλλά κτητικό αδερφός της, τον Art, ο οποίος αποφασίζει να τη βοηθήσει να βρει τον έρωτα – αρκεί να ακολουθήσει το μαθηματικό του σχέδιο. Τότε, η Mimi γνωρίζει τον Frank και όλα ανατρέπονται: μπορεί να παραβλέψει τους νόμους των μαθηματικών και να εμπιστευτεί επιτέλους την καρδιά της;

Ένα βιβλίο που συνδυάζει μαθηματικά, φιλοσοφία και χιούμορ. Τέλειο για παρέες που αγαπούν τις συζητήσεις που ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα και ωθούν σε νέους τρόπους σκέψης.

Η Λέσχη Φόνων της Πέμπτης

Σε έναν γαλήνιο οικισμό ευγηρίας στη βρετανική ύπαιθρο, μια ετερόκλητη παρέα μαζεύεται κάθε Πέμπτη και ασχολείται με παλιούς φακέλους ανεξιχνίαστων φόνων. Όταν όμως μια άγρια δολοφονία συμβαίνει σε απόσταση αναπνοής, η Λέσχη Φόνων της Πέμπτης έχει ν’ αντιμετωπίσει μια πραγματική υπόθεση. Όχι απλώς κιτρινισμένες, μουντζουρωμένες σελίδες γραφομηχανής μιας άλλης εποχής· μια αληθινή υπόθεση, ένα αληθινό πτώμα, και, κάπου στον έξω κόσμο, έναν αληθινό δολοφόνο. Η Ελίζαμπεθ, η Τζόις, ο Ιμπραΐμ και ο Ρον μπορεί να κοντεύουν τα ογδόντα, αλλά ακόμη το λέει η καρδιά τους. Θα καταφέρει αυτή η ανορθόδοξη αλλά ευφυέστατη συμμορία να συλλάβει τον δολοφόνο προτού να είναι πολύ αργά;

Αν θέλετε κάτι πιο ανάλαφρο αλλά άκρως εθιστικό, αυτό το cozy mystery είναι ό,τι πρέπει. Έξυπνο, αστείο και γεμάτο ανατροπές θα σας κάνει να ανυπομονείτε για την επόμενη συνάντηση.

«Κρέας για τους λύκους»

Αυτή η υποτροφία στο Βερολίνο είναι η ευκαιρία του: έχει τρεις μήνες για να γράψει το βιβλίο του, να διαχειριστεί τις αγωνίες του και να αντιμετωπίσει την αίσθηση ανεπάρκειας που τον βασανίζει. Ύστερα θα γυρίσει στη Νέα Υόρκη, ώριμος, κατασταλαγμένος, ένας υπεύθυνος πατέρας και σύζυγος. Αλλά αντί να στρωθεί στη δουλειά, χαζο­λογάει στο ίντερνετ και βλέπει αστυνομικές σειρές. Μία απ’ αυτές, το Blue Lives, τον αιχμαλωτίζει: μόνη αλήθεια είναι η ισχύς· ουσία του κόσμου είναι η βία· και το μόνο πραγματικό δίλημμα είναι αν θα είσαι με τα αρνιά ή αν θα είσαι με τους λύκους. Μια τυχαία συνάντηση με τον δημιουργό της σειράς θα τον σπρώξει μέσα στην κουνελότρυπα.

Ένα δυνατό, σκοτεινό θρίλερ με ατμόσφαιρα και ένταση. Για book clubs που αγαπούν τις ιστορίες με βάθος, χαρακτήρες που σε ακολουθούν για καιρό και συζητήσεις που πάνε… λίγο πιο βαθιά.

Όλα Όσα Ξέρω για την Αγάπη

Πώς είναι να μεγαλώνεις, να ενηλικιώνεσαι και στην πορεία να μαθαίνεις πώς να διαχειρίζεσαι τη φιλία, τη δουλειά, την απώλεια και την αγάπη; Όταν πρόκειται για τις δοκιμασίες και τους θριάμβους της ενηλικίωσης, η δημοσιογράφος και πρώην αρθρογράφος των Sunday Times τα έχει δει και τα έχει δοκιμάσει όλα. Στην αυτοβιογραφία της αφηγείται γλαφυρά το πώς ερωτεύτηκε, πώς βρήκε δουλειά, πώς μέθυσε, πώς την παράτησαν, πώς συνειδητοποίησε ότι ο Ιβάν από το ψιλικατζίδικο στη γωνία μπορεί να είναι ο μόνος αξιόπιστος άντρας στη ζωή της και ότι κανείς, σε τελική ανάλυση, δεν μπορεί να συγκριθεί με τις καλύτερες φίλες της. Το Όλα Όσα Ξέρω για την Αγάπη μιλά για τα κακά ραντεβού, τις καλές φίλες και κυρίως για τη συνειδητοποίηση πως είσαι αρκετή.

Ένα βιβλίο που μιλάει για φιλίες, σχέσεις, ενηλικίωση και όλα όσα μας διαμορφώνουν. Ζεστό, αληθινό και ιδανικό για παρέες που θέλουν να μοιραστούν προσωπικές ιστορίες και εμπειρίες

Κρυμμένες Ζωγραφιές

Η Μάλορι Κουίν μόλις έχει βγει από την απεξάρτηση όταν πιάνει δουλειά ως μπέιμπι σίτερ του πεντάχρονου Τέντι. Ενθουσιάζεται με τη νέα της δουλειά. Έχει δικό της δωμάτιο, καθώς και τη σταθερότητα που τόσο λαχταρά. Δένεται γρήγορα με τον Tέντι, ένα γλυκό, ντροπαλό αγόρι που έχει μονίμως μαζί του το μπλοκ ζωγραφικής και το μολύβι του. Οι ζωγραφιές του είναι συνηθισμένες: δεντράκια, λαγουδάκια, λουλουδάκια. Μια μέρα όμως ζωγραφίζει κάτι διαφορετικό: έναν άντρα σ’ ένα δάσος να σέρνει το άψυχο σώμα μιας γυναίκας. Οι δημιουργίες του Τέντι γίνονται όλο και πιο σκοτεινές, και τα ανθρωπάκια του γρήγορα μετατρέπονται σε ρεαλιστικά σκίτσα που υπερβαίνουν κατά πολύ τις ικανότητες ενός πεντάχρονου. Η Μάλορι αρχίζει να αναρωτιέται μήπως πρόκειται για κλεφτές ματιές σε έναν ανεξιχνίαστο φόνο, που ίσως τις στέλνει μια υπερφυσική δύναμη. Παρότι καταλαβαίνει πόσο παράλογη μοιάζει αυτή η σκέψη, η Μάλορι προσπαθεί να αποκρυπτογραφήσει τις ζωγραφιές και να σώσει τον Τέντι πριν να είναι πολύ αργά.

Ένα horror βιβλίο που συνδυάζει μυστήριο και ένταση.

«Το πράσινο σημειωματάριο»

Όλοι λένε ψέματα για τη ζωή τους. Τι θα γινόταν όμως αν μοιραζόσουν την αλήθεια; Αυτή είναι η ερώτηση που γράφει σ’ ένα ανοιχτοπράσινο σημειωματάριο με την επιγραφή «Το πείραμα της αυθεντικότητας» ο Τζούλιαν Τζεσόπ, ένας εκκεντρικός ζωγράφος εβδομήντα εννέα ετών. Αφήνει το τετράδιο στο καφέ της Μόνικα στην Οδό Φούλαμ πυροδοτώντας έτσι μια αλυσίδα γεγονότων που θα αλλάξει τις ζωές των έξι πρωταγωνιστών. Στο σημειωματάριο αυτό ο καθένας τους θα αποκαλύψει τις ενδόμυχες αλήθειες και επιθυμίες του και μέσα από την αλληλεπίδρασή τους θα ανακαλύψουν όλοι τη δύναμη αλλά και τον κίνδυνο της ειλικρίνειας.

Ένα feel-good σύγχρονο μυθιστόρημα με ξεχωριστούς χαρακτήρες, συγκίνηση και χιούμορ, άρωμα Λονδίνου και έντονο κινηματογραφικό αέρα.

Μικρά Πράγματα Σαν Κι Αυτά

Είναι 1985, και βρισκόμαστε σε μια πόλη της Ιρλανδίας. Πλησιάζουν Χριστούγεννα, εποχή πολυάσχολη για τον Μπιλ Φέρλονγκ, προμηθευτή ξυλείας και κάρβουνου. Νωρίς ένα πρωί, παραδίδει μια παραγγελία στο τοπικό μοναστήρι – κι έρχεται αντιμέτωπος με τη σκοτεινιά και τη συνένοχη σιωπή μιας πόλης που βρίσκεται υπό τον έλεγχο της εκκλησίας.

Τα όσα ανακαλύπτει ο Μπιλ εκεί, και η δύσκολη απόφαση στην οποία τον οδηγούν, τα αφηγείται η συγγραφέας με τόσο συγκρατημένη χάρη, που αυτό το όμορφο κείμενο γίνεται ταυτόχρονα αινιγματικό και συνταρακτικό.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με βουτιά 2% άρχισε η εβδομάδα

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με βουτιά 2% άρχισε η εβδομάδα

Νάρκισσοι: Υπάρχει τρόπος να τους «ξεσκεπάσουμε» από την αρχή;

Νάρκισσοι: Υπάρχει τρόπος να τους «ξεσκεπάσουμε» από την αρχή;

Τραμπ: Εξαιρετικά απίθανο να παραταθεί η εκεχειρία, αν δεν υπάρξει συμφωνία – Δεν θα υποκύψουμε στη βία, λέει το Ιράν

Τραμπ: Εξαιρετικά απίθανο να παραταθεί η εκεχειρία, αν δεν υπάρξει συμφωνία – Δεν θα υποκύψουμε στη βία, λέει το Ιράν

Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο»
Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο» - Ένα μουσικό ταξίδι 20 χρόνων στο Κύτταρο

Η Γεωργία Νταγάκη μας προσκαλεί την Παρασκευή 24 Απριλίου σε ένα μουσικό ταξίδι που συμπυκνώνει 20 χρόνια δημιουργικής πορείας, αναζήτησης και εξέλιξης.

Η Δρ Όλγα Πολυχρονοπούλου μάς ξεναγεί στην έκθεση «Modern ARTεμις»
Η Δρ Όλγα Πολυχρονοπούλου μάς ξεναγεί στην έκθεση «Modern ARTεμις»

Η έκθεση ανοίγει για το κοινό το Σάββατο 18 Απριλίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Στη συνέχεια θα μεταφερθεί στη Δημοτική Πινακοθήκη Χαλκίδας και στόχος είναι να ολοκληρώσει την διαδρομή της στην Ελβετία

Η Aν Χάθαγουεϊ αφήνει πίσω της την ιδέα της τελειότητας – Πιο ζωντανή, πιο σίγουρη, πιο περιζήτητη
Η Aν Χάθαγουεϊ αφήνει πίσω της την ιδέα της τελειότητας - Πιο ζωντανή, πιο σίγουρη, πιο περιζήτητη

Μετά από χρόνια που ήταν η πιο αυστηρή κριτής του εαυτού της, η πρωταγωνίστρια του «Ο Διάβολος φοράει Prada 2» είναι -και φαίνεται- στα καλύτερά της. Η Αν Χάθαγουεϊ έπιασε το νόημα.

Κυβέρνηση – ΠΑΣΟΚ: Ο «αδικαιολόγητος εκνευρισμός» και η «’υπόγα’ του Μαξίμου» – Χτυπάει «κόκκινο» η πολιτική αντιπαράθεση
Ο «αδικαιολόγητος εκνευρισμός» και η «'υπόγα' του Μαξίμου» - Χτυπάει «κόκκινο» η πολιτική αντιπαράθεση

Κυβερνητικές πηγές απάντησαν στο ΠΑΣΟΚ για το βιογραφικό του νέου υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης λαμβάνοντας άμεσα απάντηση σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους.

Φωτιά σε ΙΧ πραγματογνώμονα των Τεμπών στου Ζωγράφου – Ερευνάται το ενδεχόμενο εμπρησμού
Φωτιά σε ΙΧ πραγματογνώμονα των Τεμπών στου Ζωγράφου – Ερευνάται το ενδεχόμενο εμπρησμού

Η φωτιά εκδηλώθηκε νωρίς το απόγευμα κοντά στην Λέσχη της Πανεπιστημιούπολης στου Ζωγράφου και όπως διαπιστώθηκε το αυτοκίνητο ανήκει στον καθηγητή ΕΜΠ Δημήτρη Καρώνη

Special… Κίβου: Η ευκαιρία, το επικό «δεν είμαι ηλίθιος» και το στοιχειωμένο ρεκόρ 88 ετών (vids+pics)
Special… Κίβου: Η ευκαιρία, το επικό «δεν είμαι ηλίθιος» και το στοιχειωμένο ρεκόρ 88 ετών (vids+pics)

Δέκα μήνες μετά την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Ίντερ, ο Κριστιάν Κίβου είναι έτοιμος να καταρρίψει το στοιχειωμένο ρεκόρ του Αρμάντο Καστελάτσι – Η ατάκα α λα Μουρίνιο που τον έκανε… Special Κίβου.

Τροχαίο στη Λιοσίων: Μέλος συμμορίας που διακινούσε ναρκωτικά σε σχολείο στην Κυψέλη ο 16χρονος οδηγός της μηχανής
Τροχαίο στη Λιοσίων: Μέλος συμμορίας που διακινούσε ναρκωτικά σε σχολείο στην Κυψέλη ο 16χρονος οδηγός της μηχανής

Ο ανήλικος με καταγωγή από το Σουδάν είχε συλληφθεί τον Δεκέμβριο του 2014 με δεκάδες δόσεις ναρκωτικών που είχε ετοιμάσει προς διακίνησης για την πενταήμερη εκδρομή του σχολείου στην Κυψέλη

Κεφαλονιά: Τα μηνύματα του 66χρονου με την 19χρονη Μυρτώ το μοιραίο βράδυ
Τα μηνύματα και η τελευταία βιντεοκλήση του 66χρονου με την 19χρονη Μυρτώ το μοιραίο βράδυ

Περισσότερο από 4 ώρες διήρκησε η κατάθεση του 66χρονου άνδρα που το μοιραίο βράδυ είχε επικοινωνία με τη Μυρτώ, που βρέθηκε νεκρή σε ξενοδοχείο στη Κεφαλονιά ενώ στη συμπληρωματική κατάθεση που κλήθηκε να δώσει παρέδωσε στις αρχές και το κινητό του τηλέφωνο,

Ο Τζέραρντ πανηγυρίζει σε μπιλιαρδάδικο, το 2-1 της Λίβερπουλ επί της Έβερτον (vid)
Ο Τζέραρντ πανηγυρίζει σε μπιλιαρδάδικο, το 2-1 της Λίβερπουλ επί της Έβερτον (vid)

Ο Στίβεν Τζέραρντ παρακολούθησε το ντέρμπι του Μέρσεϊσαϊντ με φίλους σε μαγαζί με μπιλιάρδα. Η αντίδραση του θρύλου της Λίβερπουλ στο νικητήριο γκολ του Φαν Ντάικ στο 100ο λεπτό είναι χαρακτηριστική.

Πάρκο που μοιάζει με απεριποίητο… μποστάνι – Κίνδυνος σε λεωφόρο για πεζούς και οδηγούς στο κέντρο του Ηρακλείου
Πάρκο που μοιάζει με απεριποίητο… μποστάνι – Κίνδυνος σε λεωφόρο για πεζούς και οδηγούς στο κέντρο του Ηρακλείου

Οι εικόνες από το πάρκο Γεωργιάδη παρουσιάζουν εικόνες «ζούγκλας» με το πράσινο όχι μόνο να μην είναι περιποιημένο αλλά να έχει πλέον μετατραπεί σε άγρια βλάστηση από την εγκατάλειψη

Σουηδία: Βάζει «φρένο» στις οθόνες – Επιστροφή των μαθητών στο «χαρτί και μολύβι»
«Φρένο» στις οθόνες βάζει η Σουηδία - Επιστρέφουν οι μαθητές στο «μολύβι και χαρτί»

Στροφή 180º κάνει η Σουηδία, προσπαθώντας να καταπολεμήσει την ψηφιακή διάσπαση των μαθητών - Η κυβέρνηση αποσύρει τα tablets από τις τάξεις και επενδύει εκατομμύρια στα έντυπα βιβλία.

Έιμι Γουάινχαουζ: Δικαστικό «χαστούκι» στον πατέρα της – «Αναξιόπιστος, εμμονικός με το κέρδος»
Έιμι Γουάινχαουζ: Δικαστικό «χαστούκι» στον πατέρα της – «Αναξιόπιστος, εμμονικός με το κέρδος»

Ήττα για τον πατέρα της αδικοχαμένης Έιμι Γουάινχαουζ στο Ανώτατο Δικαστήριο και νίκη για δύο στενές φίλες της κόρης του με αφορμή μια δημοπρασία

Αιγάλεω: Ηλικιωμένη ξέχασε μέσα στο λεωφορείο την τσάντα της με 30.000 ευρώ, χρυσές λίρες και κοσμήματα
Αιγάλεω: Ηλικιωμένη ξέχασε μέσα στο λεωφορείο την τσάντα της με 30.000 ευρώ, χρυσές λίρες και κοσμήματα

Η ηλικιωμένη γυναίκα αντιλήφθηκε την απώλεια της τσάντας μόλις έφτασε στο σπίτι της στο Αιγάλεω και ενημέρωσε την κόρη της. Εκείνη επικοινώνησε άμεσα με την ΟΣΥ και τελικά η τσάντα επέστρεψε στην ιδιοκτήτρια με το πολύτιμο περιεχόμενο

Κτηνωδία στην Χαλκιδική: Μαζική δηλητηρίαση 21 σκύλων στον Βάβδο – Οργή και έρευνα για το αποτρόπαιο περιστατικό
Κτηνωδία στην Χαλκιδική: Μαζική δηλητηρίαση 21 σκύλων στον Βάβδο – Οργή και έρευνα για το αποτρόπαιο περιστατικό

Τα άτυχα ζώα, συνολικά 21 (14 ενήλικα και 7 κουτάβια), ανήκαν σε τοπικό κτηνοτρόφο και βρέθηκαν νεκρά, έχοντας καταναλώσει φόλες που είχαν τοποθετηθεί στην περιοχή.

Η Ράμα Ντουβάτζι στο στούντιό της – Πρότυπο της αριστερής Gen Ζ, «απειλή» των δεξιών μουσουλμάνων
Η Ράμα Ντουβάτζι στο στούντιό της - Πρότυπο της αριστερής Gen Ζ, «απειλή» των δεξιών μουσουλμάνων

Περιτριγυρισμένη από τα σχέδιά της και τα κεραμικά της, η Ράμα Ντουβάτζι, μιλάει στο Hyperallergic για την εξελισσόμενη καλλιτεχνική της πορεία και τη νέα της ζωή ως πρώτη κυρία της Νέας Υόρκης.

«Καρφιά» Βλάχου για υπόθεση Λαζαρίδη: «Κάτι δεν πάει καλά στο Μαξίμου»
«Καρφιά» Βλάχου για υπόθεση Λαζαρίδη: «Κάτι δεν πάει καλά στο Μαξίμου»

Έντονη κριτική προς τον πρωθυπουργό για τη διαχείριση της υπόθεσης Λαζαρίδη, άσκησε ο βουλευτής της ΝΔ, Γ. Βλάχος, καταλογίζοντας στο Μαξίμου απουσία συντονισμού. «Καρφιά» για απαξίωση του ρόλου των βουλευτών, πυρά σε Άδωνη για ευρωπαϊκή εισαγγελία, αιχμές για κυβερνητικούς χειρισμούς απέναντι σε Καραμανλή - Σαμαρά. Τι είπε για τις άρσεις ασυλίας.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

