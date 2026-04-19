«Ο Ποκουσέφσκι κινεί τις διαδικασίες για να πάρει ελληνικό διαβατήριο»

Ο Αλεξέι Ποκουσέφσκι μπορεί εδώ και δύο χρόνια να αγωνίζεται στη Σερβία και την Παρτιζάν, όμως σύμφωνα με όσα αναφέρουν στο εξωτερικό, προσπαθεί να πάρει το ελληνικό διαβατήριο και αυτόματα να έχει και ελληνική υπηκοότητα.

Ο 25χρονος γκαρντ που έχει παραμείνει στην Ελλάδα πάνω από πέντε χρόνια, αφού είχε υπογράψει με τον Ολυμπιακό, έχει τη δυνατότητα να πάρει στα χέρια του το διαβατήριο βάση νόμου και φέρεται να κινεί τις διαδικασίες για να πάρει και την ελληνική ιθαγένεια.

Εφόσον γίνει αυτό, ο Ποκουσέφσκι θα μπορεί να αγωνιστεί στο ελληνικό πρωτάθλημα ως γηγενής, κάτι που μπορεί φυσικά να αλλάξει τα δεδομένα τόσο για τον Ολυμπιακό όσο και για τον Παναθηναϊκό, που ψάχνουν το ελληνικό στοιχείο στο ρόστερ τους.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Ποκουσέφσκι υπέγραψε το καλοκαίρι του 2024 με την Παρτιζάν για 2+1 χρόνια και υπό προϋποθέσεις μπορεί να απασχολήσει το φετινό καλοκαίρι, όμως δεδομένα θα είναι ελεύθερος το 2027.

Δείτε το δημοσίευμα για τον Ποκουσέφσκι:

Υπενθυμίζεται ότι ο Ποκουσέφσκι το 2015, εντάχθηκε στις ακαδημίες του Ολυμπιακού, ενώ στις 19 Μαρτίου 2019, ο Ποκουσέφσκι έκανε το ντεμπούτο του στην Euroleague σε μια νίκη με 89-69 εναντίον της Μπάγερν Μονάχου, σημειώνοντας 1 πόντο, παίρνοντας 2 ριμπάουντ και δίνοντας 1 ασίστ σε ένα λεπτό.

Παράλληλα, ο Ποκουσέφσκι έγινε ο νεότερος παίκτης του Ολυμπιακού που κάνει ντεμπούτο στην Euroleague, σε ηλικία 17 ετών και 83 ημερών, ξεπερνώντας το Γιώργο Πρίντεζη, που έκανε το ντεμπούτο του σε ηλικία 17 ετών και 229 ημερών.

Τη σεζόν 2019-20, αγωνίστηκε στην Α2 Εθνική, με την ομάδα του Ολυμπιακού Β. Έχασε όμως μεγάλο μέρος της χρονιάς λόγω τραυματισμού που τον κράτησε εκτός τρεις μήνες. Σε 11 εμφανίσεις στο Πρωτάθλημα Α2, είχε μέσο όρο 10.8 πόντους, 7.9 ριμπάουντ, 3.1 ασίστ, 1.3 κλεψίματα και 1.8 μπλοκ σε 23.1 λεπτά ανά παιχνίδι. Στις 24 Απριλίου 2020, δήλωσε συμμετοχή στο ντραφτ του Νοεμβρίου 2020 για το ΝΒΑ