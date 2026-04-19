Μεγάλη νίκη με μπροστάρη τον Έσε
Ο Ολυμπιακός πήρε το διπλό στην Λεωφόρο και στέλνει μήνυμα πως θα δώσει την μάχη μέχρι το φινάλε

Ο Ολυμπιακός παρατάχθηκε στην Λεωφόρο γνωρίζοντας πως η νίκη στην έδρα των «πράσινων» ήταν επί της ουσίας μονόδρομος. Δεν υπήρχε άλλο αποτέλεσμα για τους «ερυθρόλευκους» πέρα από τη νίκη και η επικράτηση των πειραιωτών με 2-0, ήταν σίγουρα ιδιαίτερα σημαντική.

Σημαντική για πολλούς λόγους αλλά πάνω απ’ όλα γιατί οι «ερυθρόλευκοι» έστειλαν το μήνυμα πως δεν θα εγκαταλείψουν την «μάχη» και θα τα δώσουν όλα μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο.

Αυτό άλλωστε είναι και το ζητούμενο για την ομάδα του λιμανιού και η αρχή έγινε με τη νίκη επί του Παναθηναϊκού στην Λεωφόρο. Οι πρωταθλητές πήραν τους τρεις βαθμούς και καλούνται να κάνουν ότι περνά απ’ το χέρι τους στα παιχνίδια που θ’ ακολουθήσουν.

Σίγουρα ο Ολυμπιακός δεν είναι σε πλεονεκτική θέση, καθώς η ΑΕΚ έχει διαφορά πέντε βαθμών, αλλά απομένουν τέσσερις ακόμα αγωνιστικές κι ένας αγώνας ανάμεσα στις δύο ομάδες, την τελευταία αγωνιστική των πλέι οφ. Όλα λοιπόν μπορούν να γίνουν κι αν μια ομάδα είναι σε θέση να κάνει την ανατροπή, αυτή είναι ο Ολυμπιακός.

Αυτό που πρέπει να κάνουν οι «ερυθρόλευκοι» είναι να δουν με μεγάλη προσοχή το επόμενο παιχνίδι, αυτό εναντίον του ΠΑΟΚ στην Τούμπα, όπου κι εκεί για την ομάδα του Πειραιά η νίκη θα είναι «μονόδρομος».

Ο Ολυμπιακός έδειξε στην Λεωφόρο πως μπορεί να πάει στην Θεσσαλονίκη και να πάρει το διπλό, αλλά αυτό το παιχνίδι είναι σε δεκαπέντε μέρες. Τι σημαίνει αυτό; Ότι οι «ερυθρόλευκοι» έχουν τον χρόνο για να προετοιμαστούν καλά για την κόντρα στην Τούμπα και να παρουσιαστούν με σωστή νοοτροπία.

Πάμε όμως να εστιάσουμε και στο πρόσωπο της αναμέτρησης, που ήταν δίχως αμφιβολία ο Σαντιάγο Έσε. Ο Αργεντίνος μέσος ήταν ο κορυφαίος παίκτης του Ολυμπιακού στην αναμέτρηση και η παρουσία του στον άξονα της μεσαίας γραμμής χαρακτηρίζεται υπερπολύτιμη για τους πειραιώτες.

Ο Έσε έδωσε πολλές «μάχες», πίεσε πολύ και έκοψε σε πολλές περιπτώσεις τις προσπάθειες των παικτών του Παναθηναϊκού να επιτεθούν.

Είχε «καθαρό» μυαλό στις μεταβιβάσεις του και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ήταν αυτός που έκανε την εξαιρετική πάσα στον Ελ Κααμπί στο δωδέκατο λεπτό του αγώνα.

Μια πάσα που έβγαλε τετ α τετ τον Μαροκινό φορ με τον Λαφόντ, αλλά ο Ελ Κααμπί δεν πλάσαρε σωστά κι έδωσε την ευκαιρία στον πορτιέρε του Παναθηναϊκού ν’ αποκρούσει την μπάλα.

Ο Έσε είναι μεγάλη σταθερά στο παιχνίδι των «ερυθρόλευκων» κι όταν ο Αργεντίνος αμυντικός μέσος είναι σε τόσο καλή βραδιά, όπως ήταν απόψε στην Λεωφόρο, ο Ολυμπιακός αισθάνεται μεγαλύτερη σιγουριά, τόσο στο ανασταλτικό όσο και στο δημιουργικό σκέλος του παιχνιδιού.

Για το τέλος θα πρέπει βεβαίως να επισημάνουμε, ότι η νίκη των «ερυθρόλευκων» ήταν σημαντική για έναν επιπλέον λόγο.

Αυτό ήταν το τελευταίο ντέρμπι «αιωνίων» στην Λεωφόρο και ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη απέναντι στους «πράσινους» και δεν είναι τυχαίο πως οι παίκτες του Παναθηναϊκού αποδοκιμάστηκαν από τους οπαδούς τους στο φινάλε της αναμέτρησης.

Παγκόσμια οικονομία: Ο πόλεμος αναζωπυρώνει το φάντασμα του στασιμοπληθωρισμού – Οι δείκτες PMI

Κόλπος Ομάν: Οι ΗΠΑ χτύπησαν και κατέλαβαν φορτηγό πλοίο με ιρανική σημαία

Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο»
Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο» - Ένα μουσικό ταξίδι 20 χρόνων στο Κύτταρο

Η Γεωργία Νταγάκη μας προσκαλεί την Παρασκευή 24 Απριλίου σε ένα μουσικό ταξίδι που συμπυκνώνει 20 χρόνια δημιουργικής πορείας, αναζήτησης και εξέλιξης.

Φορεσιά πολέμου
Ο Ολυμπιακός θύμισε ότι είναι ο… λάθος αντίπαλος με τη πλάτη στον τοίχο. Κυρίως όμως θυμήθηκε τον τρόπο που πέρσι κυριάρχησε ολοκληρωτικά.

Ο Ολυμπιακός θύμισε ότι είναι ο… λάθος αντίπαλος με τη πλάτη στον τοίχο. Κυρίως όμως θυμήθηκε τον τρόπο που πέρσι κυριάρχησε ολοκληρωτικά.

Δεν του… πάει ο Απρίλης
Ο Μίκελ Αρτέτα βλέπει ξανά την ομάδα του να χάνει πολύτιμο έδαφος στην τελική ευθεία του πρωταθλήματος

Δύο μεγαθήρια «βλέπουν» τον Έμερι, αλλά η Άστον Βίλα δεν ανησυχεί
Τα «σενάρια» θέλουν Ρεάλ Μαδρίτης και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να κοιτάζουν με ενδιαφέρον τον τεχνικό της Βίλα, αλλά οι «χωριάτες» θεωρούν δεδομένη την παραμονή του Ισπανού

Έγραψε ιστορία ο Ματαράτσο
Η Σοσιεδάδ κατέκτησε το Κύπελλο Ισπανίας και ο Αμερικανός τεχνικός είναι πλέον κάτοχος ενός σημαντικού ρεκόρ

Πανσερραϊκός: Τα θαύματα της Άνοιξης
Ο Πανσερραϊκός είχε 9 βαθμούς σε είκοσι-μια αγωνιστικές και πλέον μετρά 15 στις επόμενες οκτώ. Κάπως έτσι…

Λιονέλ Μέσι: Από «βασιλιάς των γηπέδων», επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης ομάδων και στρατηγικός επενδυτής
Γιατί αγόρασε το 100% των μετοχών της ισπανικής UE Cornellà. Ο έλεγχος τριών ομάδων σε 3 διαφορετικές χώρες, η Ιντερ Μαϊάμι και η επέκταση της επιχειρηματικής του δραστηριότητας σε real estate, τεχνολογία, οι δαιδαλώδεις συμφωνίες με μερίσματα, και η χρήση του όνοματός του για την (πλουσιοπάροχη) επόμενη ημέρα.

Ο Αντσελότι άφησε… ξερό τον Λούλα
Ο προπονητής της Εθνικής ομάδας της Βραζιλίας, έκανε την ερώτηση του ενός εκατομμυρίου στον πρόεδρο της χώρας…

Ο Λαπόρτα τα «χώνει» τώρα στην UEFA
Οργισμένος εμφανίστηκε ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, μετά τον αποκλεισμό των Καταλανών και ζητάει εξηγήσεις από την ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική συνομοσπονδία

Ο θόρυβος για τον Μελέρ στο Champions League και η διαιτησία στην Τουρκία
Ο διαιτητής του αγώνα Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός Χαλίλ Ουμούτ Μελέρ είχε δεχθεί τα πυρά της Μπάγερ Λεβερκούζεν για το πέναλτι υπέρ της ‘Αρσεναλ. Πολλά θέματα η διαιτησία στην Τουρκία

Ο αποκλεισμός της Μπαρτσελόνα ήταν συνειδητός
Η Μπαρτσελόνα δεν την... πάτησε απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Ήξερε ότι μπορεί να αποκλειστεί παίζοντας τόσο επιθετικά, όμως έχει επιλέξει να... ζήσει και να πεθάνει με τη φιλοσοφία της.

Αυστρία: Ποντικοφάρμακο βρέθηκε σε βάζο βρεφικής τροφής – Η εταιρεία ανακάλεσε όλες τις τροφές της
Έκκληση τους πολίτες έκανε η αστυνομία στην Αυστρία, αφότου ένα δείγμα βρεφικής τροφής σε βάζο βρέθηκε να περιέχει ποντικοφάρμακο. Εκτιμάται ότι το βάζο είχε επιμολυνθεί μετά την παραγωγή και κυκλοφορία του.

Φορεσιά πολέμου
Ο Ολυμπιακός θύμισε ότι είναι ο… λάθος αντίπαλος με τη πλάτη στον τοίχο. Κυρίως όμως θυμήθηκε τον τρόπο που πέρσι κυριάρχησε ολοκληρωτικά.

Ανταρκτική: Το ακραίο σχέδιο για να αποτραπεί η άνοδος της στάθμης της θάλασσας
Η πιθανή κατάρρευση των πάγων στη δυτική Ανταρκτική θα μπορούσε να προκαλέσει άνοδο της στάθμης της θάλασσας κατά περίπου 3 μέτρα. Μια ακραία πρόταση γεωμηχανικής θα μπορούσε να σώσει την κατάσταση;

Καναδάς: Ο πρωθυπουργός Καρνεϊ χαρακτηρίζει τους δεσμούς με τις ΗΠΑ «αδυναμία που πρέπει να διορθωθεί»
Σε διάγγελμα προς τους Καναδούς, ο Κάρνεϊ είπε ότι η Οτάβα «δεν μπορεί να ελέγξει την αστάθεια που προέρχεται από τους γείτονες». Συνεπώς, ξεκινάει προσπάθεια για να ενισχύσει την οικονομία του Καναδά

Σιδηρόδρομος: Πόλεμος στους εργαζόμενους και αποκομμένη περιφέρεια – «Και μετά τις βελτιώσεις 25 χρόνια πίσω θα είμαστε»
Οι Κώστας Γενιδούνιας και Βασίλης Ζαβογιάννης από τα δύο σωματεία εργαζομένων της Hellenic Train μιλούν στο in. Ο σιδηρόδρομος, λένε, βλέπει τις βελτιώσεις να πραγματοποιούνται αργά, ενώ οι συνδικαλιστές αντιμετωπίζουν την εμπάθεια της εταιρείας

Οι ΗΠΑ κατέλαβαν πλοίο που προσπάθησε να σπάσει τον αποκλεισμό – Τραμπ: Του ανοίξαμε τρύπα στο μηχανοστάσιο
Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι το αμερικανικό ναυτικό αναχαίτισε και κατέλαβε ιρανικό φορτηγό πλοίο. Το πλοίο, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, προσπάθησε να σπάσει τον αποκλεισμό των λιμανιών του Ιράν.

Από τον Β’ Παγκόσμιο μέχρι σήμερα, οι ισχυροί της οικονομίας ευθυγραμμίζονται με την εξουσία
Οι σχέσεις των ισχυρών της τεχνολογίας σήμερα με την κυβέρνηση Τραμπ εύκολα βρίσκει αντιστοιχίες στη ναζιστική Γερμανία.. Υπάρχει δημοκρατική απάντηση; Η Ισπανία και η Γερμανία λένε ναι.

Τροχαίο στη Λιοσίων: Σεσημασμένος για διακίνηση ναρκωτικών ο ανήλικος που παρέσυρε και εγκατέλειψε τη 16χρονη
Ο ανήλικος που παρέσυρε τη 16χρονη στη Λιοσίων έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές. Σύμφωνα με την αστυνομία, έχει υποπέσει σε διάφορα αδικήματα, μεταξύ των οποίων η διακίνηση ναρκωτικών.

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Εξαιρετική κίνηση του Ροντινέι και 2-0 οι Πειραιώτες – Δείτε και τα δύο γκολ (vids)
Στο 45+1' του α' μέρους ο Ολυμπιακός διπλασιάζει τα τέρματά του κόντρα στον Παναθηναϊκό. Ο Ροντινέι άντεξε στο μαρκάρισμα, μπήκε στην περιοχή και με εξαιρετικό σουτ έκανε το 2-0 – Δείτε τα δύο γκολ.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

