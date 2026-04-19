ΑΕΚ – ΠΑΟΚ: Προβάδισμα για την «Ένωση» (1-0) από αυτογκόλ (vid)

Προβάδισμα απέναντι στον ΠΑΟΚ κατάφερε να πάρει η ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, σε παιχνίδι για τη 2η αγωνιστική των πλέι οφ της Stoiximan Super League, κάνοντας το 1-0 στο 36ο λεπτό.

Συγκεκριμένα το γκολ για την Ένωση ήρθε από αυτογκόλ του Τόμας Κεντζιόρα, αφού ο Πολωνός κεντρικός αμυντικός της ομάδας από τη Θεσσαλονίκη έστειλε καταλάθος την μπάλα στα δίχτυα του Αντώνη Τσιφτσή.

Ο Περέιρα βρέθηκε στα αριστερά δοκίμασε τη σέντρα και ο Κεντζιόρα πήρε την κεφαλιά προς τα πίσω η οποία δεν του έκανε το… χατίρι.

Δείτε το βίντεο: