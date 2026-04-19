19.04.2026 | 10:28
Κρήτη: Ισχυρός σεισμός στο Λασίθι
ΣΥΡΙΖΑ: Με τι κρατάει ο Μακάριος Λαζαρίδης τον «αδύναμο» και «ανεπαρκή» Κυριάκο Μητσοτάκη;
Πολιτική Γραμματεία 19 Απριλίου 2026, 15:52

ΣΥΡΙΖΑ: Με τι κρατάει ο Μακάριος Λαζαρίδης τον «αδύναμο» και «ανεπαρκή» Κυριάκο Μητσοτάκη;

Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ σχολιάζει την Κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού και τον καλεί να «μαζέψει το φαιό διαδίκτυο το οποίο ελέγχει και χρηματοδοτεί»

Φυτική διατροφή & βιολογικό ρολόι: Μπορούμε πραγματικά να επιβραδύνουμε τη γήρανση;

Σφοδρά πυρά στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, με αφορμή την Κυριακάτικη ανασκόπησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αρχικώς ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ καλεί τον πρωθυπουργό να καταργήσει την «Ομάδα Αλήθειας» αν είναι ειλικρινής στα λεγόμενά του περί τοξικότητας. «Αν θέλει να είναι ειλικρινής ο κ. Μητσοτάκης ως προς την τοξικότητα, τις στοχοποιήσεις, τις διαστρεβλώσεις, τα fake news και τις ανίερες διασυνδέσεις, ας κλείσει αύριο την ‘Ομάδα Αλήθειας’ του και τότε να συζητήσουμε. Ας μαζέψει το φαιό διαδίκτυο το οποίο ελέγχει και χρηματοδοτεί, αλλιώς είναι και υποκριτής και προφανώς ενορχηστρωτής της τοξικότητας. Θυμάται τι έλεγε ο ίδιος στη Βουλή για τη Συμφωνία των Πρεσπών; Θυμάται τι γραφόταν στο διαδίκτυο; Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτηρίζει το σύνολο της πολιτικής αντιπαράθεσης ως ‘τοξικότητα’. Την αποκάλυψη των δικών του σκανδάλων ως τοξικότητα», τονίζει.

Ακολούθως, σχολιάζοντας την παραίτηση του Μακάριου Λαζαρίδη επισημαίνει πως «όταν η αντιπολίτευση ζητούσε την παραίτηση του Μακάριου Λαζαρίδη μετά τις σοβαρές αποκαλύψεις σε βάρος του η ΝΔ μίλησε για δολοφονία χαρακτήρα και τοξικότητα. Ήταν όμως έτσι; Προφανώς και αποδεικνύεται από την παραίτηση Λαζαρίδη μετά και από την τοποθέτηση της Ντόρας Μπακογιάννη. Το ερώτημα δεν είναι πόσο αδύναμος και ανεπαρκής είναι ο κ. Μητσοτάκης, που χρειάστηκε να παρέμβει η κ. Μπακογιάννη για να απομακρυνθεί ο προστατευόμενός του, αλλά με τι τον κρατάει ο Λαζαρίδης και δεν τον ‘καθάρισε’ επί 2 εβδομάδες, ακόμα και όταν ο ίδιος παραδέχτηκε την απατεωνιά κατά του δημοσίου».

«Ο κ. Μητσοτάκης επιμένει στη στοχοποίηση της ευρωπαϊκής εισαγγελίας»

Για την επίθεση στην ευρωπαϊκή εισαγγελία και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η Κουμουνδούρου αναφέρει πως «όσο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν πείθει κανέναν πια ο ισχυρισμός ότι αυτή η κυβέρνηση μπορεί να εγγυηθεί την εξυγίανσή του, όταν βαρύνεται με την ευθύνη δημιουργίας και λειτουργίας του κυκλώματος που αποκαλύφθηκε. Αντιθέτως, ο κ. Μητσοτάκης επιμένει στη στοχοποίηση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, καλώντας την να αποδείξει την αντικειμενικότητά της και το ότι κάνει καλά τη δουλειά της. Αντί να αποδείξουν την ακεραιότητά τους, αυτοί που έχουν παραβιάσει το Σύνταγμα με κάθε δυνατό τρόπο, εγκαλούν τους ελεγκτές τους. Πρόκειται για μια ευθεία παρέμβαση στον θεσμό της ευρωπαϊκής Δικαιοσύνης για τον οποίο τίθεται ζήτημα εμπιστοσύνης από τον Κυρ. Μητσοτάκη, παρά τα όσα λέει περί ‘στήριξης’ στη Βουλή».

Συμπληρώνει πως «θυμίζουμε εδώ και την τελευταία ανάρτηση του Άδωνη Γεωργιάδη, που συνιστά ένα πλήρες σχέδιο ‘Grexit’ από το θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Συμφωνεί ο κ. Μητσοτάκης με αυτό το σχέδιο; Οφείλει να απαντήσει, καθώς εφόσον δεν αποδοκιμάζει, ούτε αποπέμπει τον Γεωργιάδη είναι ίδιος και χειρότερος και ο Άδωνις εκτελεί εντολές του».

Τέλος, ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ υπογραμμίζει πως «επιτίθενται στην Εισαγγελέα γιατί κάνει τη δουλειά της και γιατί είναι ένοχοι για τα σκάνδαλα και τη διαφθορά. Όσο για τη συνέπεια που επικαλείται, τοποθετούμενος επί της αρχής υπέρ της άρσης της ασυλίας των 11 βουλευτών της ΝΔ που εξετάζονται για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ας μας λύσει την απορία: το περασμένο καλοκαίρι γιατί δεν έδειξε την ίδια συνέπεια και φρόντισε να προστατέψει τους υπουργούς του από τον φυσικό δικαστή κάτι που δεν κάνει τώρα για τους βουλευτές του; Ιδίως αφού δηλώνει σίγουρος ότι οι σχετικές υποθέσεις θα αρχειοθετηθούν;».

Χρηματιστήριο Αθηνών: Στα 7,2 δισ. ευρώ τα εταιρικά ομόλογα – 23 εκδόσεις σε διαπραγμάτευση στο ταμπλό

Φυτική διατροφή & βιολογικό ρολόι: Μπορούμε πραγματικά να επιβραδύνουμε τη γήρανση;

Τραμπ: Στο Πακιστάν τη Δευτέρα οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ

Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο»
Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο» - Ένα μουσικό ταξίδι 20 χρόνων στο Κύτταρο

Η Γεωργία Νταγάκη μας προσκαλεί την Παρασκευή 24 Απριλίου σε ένα μουσικό ταξίδι που συμπυκνώνει 20 χρόνια δημιουργικής πορείας, αναζήτησης και εξέλιξης.

Υπόθεση Λαζαρίδη: Ανοιχτή πληγή για το Μαξίμου, παρά την (όψιμη) παραίτηση – Γιατί η αποχώρηση από την κυβέρνηση έγινε μονόδρομος
Η καθυστερημένη παραίτηση Λαζαρίδη, μετά από μέρες πολιτικής κάλυψης από το Μαξίμου -και μετά την καταλυτική παρέμβαση της Ντ. Μπακογιάννη- δεν φαίνεται αρκετή για να σβήσει τις φωτιές που άναψε η υπόθεση στην κυβέρνηση. Οι λόγοι της αρχικής στήριξης Μητσοτάκη σε Λαζαρίδη και οι αιτίες που κατέστησαν την παραίτηση υποχρεωτική.

Η selfie του Ανδρουλάκη με Σάντσεθ και Λούλα
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συμμετέχει στο συνέδριο της Παγκόσμιας Προοδευτικής Κινητοποίησης, που διεξάγεται με πρωτοβουλία του Πέδρο Σάντσεθ και του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος

Τσουκαλάς: Σεξιστική επίθεση με στοιχεία ηλικιακού ρατσισμού η επίθεση Λαζαρίδη στη Ντόρα Μπακογιάννη
«Ο κ. Λαζαρίδης είναι το πραγματικό πρόσωπο του κ. Μητσοτάκη, είναι ο κολλητός του και η διαχρονική επιλογή του», υπογράμμισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

«Πρόεδρε are you in pain?» Το Tik Tok βίντεο του Ανδρουλάκη από την Παγκόσμια Προοδευτική Κινητοποίηση
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης βρίσκεται στη Βαρκελώνη και δημοσίευσε στιγμιότυπα από την εναρκτήρια συνεδρίαση της Παγκόσμιας Προοδευτικής Κινητοποίησης

Τσουκαλάς για Μητσοτάκη: «Υπονομεύει ο ίδιος με “λαγό” τον κ. Γεωργιάδη, την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης»
Ο κ. Τσουκαλάς κάνει λόγο για αντιφάσεις, αλαζονεία και υπονόμευση των θεσμών, με αφορμή την υπόθεση Λαζαρίδη και ζητήματα που αφορούν το κράτος δικαίου και τη λειτουργία της Δικαιοσύνης

Επίθεση Μητσοτάκη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – Αναμασά το αφήγημα της «τοξικότητας» για τα σκάνδαλα
Αμφισβητεί την «αντικειμενικότητα» της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και υποδεικνύει ταυτόχρονα πως να ασκεί τα καθήκοντα της ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Ο πρωθυπουργός δεν κάνει καμία αναφορά στην παραίτηση Λαζαρίδη ενώ παράλληλα αναμασά τα περί τοξικότητας. Στέλνει έμμεσο μήνυμα προς τους βουλευτές της ΝΔ ότι παραμένει σταθερός στο θέμα της άρσης της ασυλίας

Στην Αθήνα στις 24 και 25 Απριλίου ο Μακρόν – Νέα αμυντική συμφωνία Ελλάδας – Γαλλίας
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης αναμένεται μεταξύ άλλων, να συμφωνηθεί η ανανέωση της Ελληνο-Γαλλικής Συμφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης για τη Συνεργασία στην 'Αμυνα και την Ασφάλεια.

Δεν κλείνει η πληγή στην κυβέρνηση Μητσοτάκη με την παραίτηση Λαζαρίδη, στο στόχαστρο ο «αντιθεσμικός» Γεωργιάδης
Σφοδρά πυρά από τα κόμματα της αντιπολίτευσης τόσο για την υπόθεση Λαζαρίδη όσο και για τις ανοίκειες επιθέσεις Γεωργιάδη στην ευρωπαϊκή εισαγγελία. Κυβέρνηση και Μητσοτάκης παραμένουν εκτεθειμένοι λόγω της σημαντικής καθυστέρησης στην παραίτηση του βουλευτή Καβάλας

Οι γαλάζιοι αντάρτες ξαναχτυπούν
Μια ομάδα 10-15 βουλευτών ετοιμάζεται να βγει στο αντάρτικο και να μην ψηφίσει την άρση ασυλίας για τουλάχιστον 8 από τους 11 εμπλεκόμενους στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ βουλευτές

Άρθρο παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα – «Ώρα ευθύνης»
«Ως πότε θα ανεχόμαστε μια κυβέρνηση συνώνυμη της διαφθοράς» σημειώνει ο Αλέξης Τσίπρας, προσθέτοντας ότι είναι «ζωτική ανάγκη» ένα μεγάλο δημοκρατικό «ξεβόλεμα» και μια νέα ισχυρή κυβερνώσα Αριστερά.

Μακάριος Λαζαρίδης: Το παρασκήνιο της παραίτησης
Εντονο παρασκήνιο πίσω από την παραίτηση του Μακάριου Λαζαρίδη - Επιταχυντής εξελίξεων η Ντόρα Μπακογιάννη - Η κρίσιμη επικοινωνία με το Μαξίμου

«Συμμαχία δημοκρατίας, προοπτικής και ελπίδας από τις προοδευτικές δυνάμεις» τονίζουν Γλαβίνας – Μαρκογιαννάκη από τη Βαρκελώνη
Θανάσης Γλαβίνας και Όλγα Μαρκογιαννάκη συμμετέχουν στο συνέδριο της Παγκόσμιας Προοδευτικής Κινητοποίησης που διεξάγεται στη Βαρκελώνη.

ΣΥΡΙΖΑ: Άριστος στην προπαγάνδα ο Γεωργιάδης – Να φύγει και από αντιπρόεδρος της ΝΔ και από το Υπουργικό Συμβούλιο
Ο ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζει ότι «η ευθύνη ανήκει στον ίδιο τον πρωθυπουργό» και προσθέτει πως «αν υιοθετεί τις απόψεις αυτές, οφείλει να τοποθετηθεί δημόσια. Αν όχι, οφείλει να τις καταδικάσει και να απομακρύνει τον κ. Γεωργιάδη»

Με τις ευλογίες του Μαξίμου το ανοιχτό μπούλινγκ Γεωργιάδη στην ευρωπαϊκή εισαγγελία
Ο ρόλος μπροστινού του Άδωνη Γεωργιάδη στις ακραίες επιθέσεις της κυβέρνησης στην ευρωπαϊκή εισαγγελική αρχή και η στάση του Μαξίμου που όχι μόνο δεν αποδοκιμάζει, αλλά στην ουσία υιοθετεί το περιεχόμενο της επιχείρησης στοχοποίησης που εξαπολύει ο υπουργός Υγείας.

Σακελλαρίδης: Έπρεπε να παρέμβει η Μπακογιάννη για να κατανοήσουν ότι δεν μπορεί να παραμένει ο Λαζαρίδης
«Η υποκρισία και η κοροϊδία της κυβέρνησης Μητσοτάκη σε όλο της το μεγαλείο», σχολίασε ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, για την παραίτηση Λαζαρίδη

Η σέλφι και τα… χαμόγελα του Νίκου Ανδρουλάκη με τον Πέδρο Σάντσεθ στη Βαρκελώνη
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, μοιράστηκε μια σέλφι με τον Ισπανό πρωθυπουργό και την επικεφαλής της ευρωομάδας των Σοσιαλιστών, Ιράτσε Γκαρσία Πέρες, που δεν έλειψαν τα χαμόγελα

Πεκίνο: Ανθρωποειδές ρομπότ κατέρριψε το ανθρώπινο παγκόσμιο ρεκόρ σε ημιμαραθώνιο
Ανθρωποειδές ρομπότ που κέρδισε αγώνα ημιμαραθωνίου για ρομπότ κατόρθωσε να καταρρίψει το ανθρώπινο παγκόσμιο ρεκόρ. Ο αγώνας μεταξύ ρομπότ πραγματοποιήθηκε σε μια επίδειξη τεχνολογίας στο Πεκίνο.

Παραμένει ψηλά η ανεπίσημη εργασία στην Ελλάδα – Οι γυναίκες πλήττονται περισσότερο (πίνακες)
Η μεγάλη αύξηση των παραβάσεων και των προστίμων για την αδήλωτη εργασία οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι ένα μεγάλο κομμάτι της αγοράς εξακολουθεί να κινείται στη ζώνη της παραβατικότητας

Πόσο ακριβής θα είναι η ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον;
Ο Μάικλ Τζάκσον επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με ένα πολυαναμενόμενο biopic που αναμένεται να σπάσει ταμεία. Πόσο όμως θα αγγίξει τις σκοτεινές σελίδες της ζωής του και πόσα θα μείνουν εκτός;

Ουκρανία: Οκτώ άνθρωποι παραμένουν στο νοσοκομείο, μετά τους πυροβολισμούς σε σούπερ μάρκετ στο Κίεβο
Ένας άνδρας, γεννημένος στη Ρωσία, άνοιξε πυρ με ένα αυτόματο όπλο εναντίον περαστικών, προτού ταμπουρωθεί μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ κρατώντας ομήρους, όπου τον πυροβόλησε και σκότωσε η αστυνομία

Εργοδοτική παραβατικότητα: Μία στις τέσσερις επιχειρήσεις πιάστηκε να παρανομεί σε εργασιακά θέματα
Η ψηφιακή κάρτα και η μη καταβολή δεδουλευμένων είναι οι πιο συχνές παραβάσεις στους ελέγχους της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων. Στο 27% η εργοδοτική παραβατικότητα.

LIVE: Άστον Βίλα – Σάντερλαντ
LIVE: Άστον Βίλα – Σάντερλαντ. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άστον Βίλα – Σάντερλαντ για την 33η αγωνιστική της Premier League.

LIVE: Βερόνα – Μίλαν
LIVE: Βερόνα – Μίλαν. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βερόνα – Μίλαν για την 33η αγωνιστική της Serie A.

LIVE: Έβερτον – Λίβερπουλ
LIVE: Έβερτον – Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Έβερτον – Λίβερπουλ για την 33η αγωνιστική της Premier League.

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Μπέρνλι
LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Μπέρνλι. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νότιγχαμ Φόρεστ – Μπέρνλι για την 33η αγωνιστική της Premier League.

«Έπινα κρυφά» – Ο Άντριου Λόιντ Βέμπερ αποκαλύπτει ότι είναι πρώην αλκοολικός
Ο Άγγλος συνθέτης του μουσικού θεάτρου, Άντριου Λόιντ Βέμπερ, είπε στους Times ότι συνέχιζε να πίνει κρυφά για χρόνια, ενώ είχε δηλώσει δημόσια ότι είχε κόψει το ποτό.

Μαλαισία: Παρανάλωμα έγιναν 1.000 σπίτια από μεγάλη φωτιά σε παραθαλάσσιο οικισμό – Χιλιάδες εκτοπισμένοι
Η φωτιά εξαπλώθηκε στις πλωτές ξύλινες κατοικίες που στοιβάζονται η μία δίπλα στην άλλη, καλύπτοντας επιφάνεια 40 στρεμμάτων, αναφέρει η Πυροσβεστική στη Μαλαισία

Υπόθεση Λαζαρίδη: Ανοιχτή πληγή για το Μαξίμου, παρά την (όψιμη) παραίτηση – Γιατί η αποχώρηση από την κυβέρνηση έγινε μονόδρομος
Η selfie του Ανδρουλάκη με Σάντσεθ και Λούλα
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συμμετέχει στο συνέδριο της Παγκόσμιας Προοδευτικής Κινητοποίησης, που διεξάγεται με πρωτοβουλία του Πέδρο Σάντσεθ και του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος

Ποιες χώρες θα είναι οι πλουσιότερες στην Ευρώπη μέχρι το 2030 – Ουραγός η Ελλάδα
Σημαντική αύξηση του ονομαστικού κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε ευρώ σε ολόκληρη την Ευρώπη εκτιμά το ΔΝΤ τα επόμενα χρόνια, ωστόσο η αγοραστική δύναμη και η κατάταξη των χωρών παραμένουν σχεδόν αμετάβλητες

Ο Γιώργος Παπασταμούλος συνδέει την Αθήνα με τους Κενυάτες δρομείς σε ένα ντοκιμαντέρ στα 2.500 μ. υψόμετρο
«Αυτό που δεν γνωρίζαμε ήταν ότι πριν από τα 80s η Κένυα δεν είχε αναδειχθεί σε παγκόσμια υπερδύναμη του στίβου και όλα ξεκίνησαν από τις επιτυχίες στην Αθήνα το 1986» λέει ο Γιώργος Παπασταμούλος.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

