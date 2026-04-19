Έντι Μέρφι: Συγκίνηση και αποθέωση σε μια βραδιά-ορόσημο για την καριέρα του
Culture Live 19 Απριλίου 2026, 21:45

Ο Έντι Μέρφι τιμήθηκε από το American Film Institute για το σύνολο της καριέρας του, σε μια λαμπερή τελετή στο Λος Άντζελες

Supercommunicators: Βρίσκουν τι κρύβεται πίσω από τις λέξεις…

Μια βραδιά γεμάτη συγκίνηση, γέλιο και αναμνήσεις εκτυλίχθηκε στο American Film Institute, όπου ο Έντι Μέρφι τιμήθηκε για το σύνολο της καριέρας του, έχοντας απέναντί του όχι απλώς ένα λαμπερό κοινό, αλλά σχεδόν ολόκληρη τη διαδρομή της ζωής του — οικογένεια, φίλους και συνεργάτες.

Η στιγμή της συγκίνησης

Στο Dolby Theatre στο Λος Άντζελες, ο Μέρφι δεν έκρυψε τη συγκίνησή του. «Βλέπω τα παιδιά μου, τη γυναίκα μου, όλους αυτούς τους ανθρώπους με τους οποίους έχω δουλέψει και νιώθω πραγματικά γεμάτος», είπε, παραδεχόμενος πως βρέθηκε κοντά στο9 να βάλει τα κλάματα. «Είναι μια μοναδική στιγμή. Θα πάω στα παρασκήνια και μάλλον θα κλάψω».

Η αποθέωση ξεκίνησε πριν καν μιλήσει: το κοινό σηκώθηκε όρθιο, ενώ ο ηθοποιός περνούσε ανάμεσα από προσωπικότητες όπως οι Σπάικ Λι, Μάρτιν Λόρενς, Ντέιβ Σαπέλ, Κρις Ροκ και Άρσενιο Χολ.

«Σας ευχαριστώ για αυτή τη νύχτα που θα θυμάμαι για πάντα. Σας αγαπώ»

Ένα αφιέρωμα με αστέρες

Η βραδιά εξελίχθηκε σε ένα μεγάλο αφιέρωμα, με παρουσίες από τους Μπιλ Μπερ, Κέβιν Χαρτ, Εύα Λονγκόρια και Κίναν Τόμπσον. Η εκδήλωση θα προβληθεί ως ειδικό πρόγραμμα στο Netflix στις 31 Μαΐου.

Από το stand-up στο Χόλιγουντ

Η πορεία του Μέρφι ξεκίνησε από τα μικρά comedy clubs και εκτοξεύτηκε μέσα από το Saturday Night Live, για να τον οδηγήσει σε μια εντυπωσιακή κινηματογραφική καριέρα. Ταινίες όπως το Ο Μπάτσος του Μπέβερλι Χιλς, το Ένας Πρίγκιπας στη Νέα Υόρκη, ο Τρελός Καθηγητής και το Shrek τον καθιέρωσαν ως έναν από τους πιο επιδραστικούς κωμικούς της εποχής του.

Στη σκηνή προβάλλονταν εικόνες από αυτές τις στιγμές, χαρτογραφώντας μια καριέρα σχεδόν 50 ετών.

«Δεν θα υπήρχαμε χωρίς εσένα»

Οι συνάδελφοί του στάθηκαν στην επιρροή του. «Δεν θα υπήρχαμε χωρίς εσένα», είπε ο Κρις Ροκ, συνοψίζοντας το κλίμα της βραδιάς.

Ο Μάρτιν Λόρενς μοιράστηκε μια πιο προσωπική ιστορία, θυμίζοντας ότι ο Μέρφι κάποτε του είχε αρνηθεί μια φωτογραφία. Σήμερα, όμως, τα πράγματα είναι διαφορετικά: τα παιδιά τους έχουν παντρευτεί. «Τώρα μπορώ να βγάζω όσες φωτογραφίες θέλω», είπε γελώντας. «Είμαστε οικογένεια».

Το εύρος του ταλέντου

Ο Άρσενιο Χολ υπογράμμισε την πολυπλοκότητα του ταλέντου του: «Όταν κάνει οικογενειακές ταινίες, παίζει… όλους τους ρόλους».

Ο Ντέιβ Σαπέλ θυμήθηκε πώς μελετούσε τις παραστάσεις του ως έφηβος και αποκάλυψε ότι ο Μέρφι τον ενθάρρυνε να επιστρέψει στο «Chappelle’s Show». «Παραμένεις ο ήρωας που θέλω να γίνω», του είπε.

Ένας καλλιτέχνης πέρα από την κωμωδία

Ο Στίβι Γουόντερ μίλησε για τη βαθύτερη επίδρασή του: «Το γέλιο κάνει τη ζωή βιώσιμη. Ο Έντι είναι κάτι περισσότερο από κωμικός».

Ο Μάικ Μάγιερς χαρακτήρισε «αριστούργημα» την ερμηνεία του ως Γάιδαρος στο «Shrek», ενώ η Τζένιφερ Χάντσον παρουσίασε μουσικό αφιέρωμα με τραγούδια από το Dreamgirls.

Μια καριέρα που ενώνει γενιές

Η εκδήλωση συγκέντρωσε περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια δολάρια για τα εκπαιδευτικά προγράμματα του AFI, ενώ τιμήθηκε και η διευθύντρια φωτογραφίας Ότομ Νταράλντ Αρκαπόου.

Με σχεδόν πέντε δεκαετίες στο προσκήνιο, ο Μέρφι παραμένει σημείο αναφοράς. Το 2023 τιμήθηκε και με το βραβείο Cecil B. DeMille στις Χρυσές Σφαίρες, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική του επιρροή.

Κλείνοντας, ο ίδιος έδωσε τον τόνο της βραδιάς: «Σας ευχαριστώ για αυτή τη νύχτα που θα θυμάμαι για πάντα. Σας αγαπώ».

*Με πληροφορίες από: Associated Press

Γεωργία: Κενά στην ασφάλιση και τη διαχείριση κινδύνων στην παραγωγή – Η περίπτωση ΕΛΓΑ

Supercommunicators: Βρίσκουν τι κρύβεται πίσω από τις λέξεις…

Το Ιράν αρνείται να παραστεί στον δεύτερο γύρο των συνομιλιών

Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο»
Η Γεωργία Νταγάκη μας προσκαλεί την Παρασκευή 24 Απριλίου σε ένα μουσικό ταξίδι που συμπυκνώνει 20 χρόνια δημιουργικής πορείας, αναζήτησης και εξέλιξης.

Πόσο ακριβής θα είναι η ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον;
Ο Μάικλ Τζάκσον επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με ένα πολυαναμενόμενο biopic που αναμένεται να σπάσει ταμεία. Πόσο όμως θα αγγίξει τις σκοτεινές σελίδες της ζωής του και πόσα θα μείνουν εκτός;

Ο Γιώργος Παπασταμούλος συνδέει την Αθήνα με τους Κενυάτες δρομείς με ένα ντοκιμαντέρ στα 2.500 μ. υψόμετρο
«Αυτό που δεν γνωρίζαμε ήταν ότι πριν από τα 80s η Κένυα δεν είχε αναδειχθεί σε παγκόσμια υπερδύναμη του στίβου και όλα ξεκίνησαν από τις επιτυχίες στην Αθήνα το 1986» λέει ο Γιώργος Παπασταμούλος.

«Ένας αλκοολικός και ένας άχρηστος» – O Όσκαρ Ουάιλντ και ο σκανδαλώδης αδερφός του
Ο Μάθιου Στάργκις εξερευνά τις ζωές του Γουίλι Oυάιλντ, της Μέιμπελ Μπίαρντσλεϊ και του Χάουαρντ Στάργκις -των λιγότερο γνωστών αδελφών τριών διάσημων προσωπικοτήτων της βικτοριανής εποχής, στο βιβλίο «Relative Failures».

Η Σαρλίζ Θερόν σχολιάζει τη δήλωση του Τιμοτέ Σαλαμέ για την όπερα
Η Σαρλίζ Θερόν κλήθηκε να σχολιάσει την αμφιλεγόμενη δήλωση του Τιμοτέ Σαλαμέ σχετικά με την όπερα και τον χορό, λέγοντας ότι δεν πρέπει να κατακρίνουμε άλλες μορφές τέχνης.

Ήταν ο Αλέν Ντελόν δολοφόνος στην πραγματική ζωή; Μόνο τρία άτομα γνωρίζουν την αλήθεια
Εκβιασμοί, όργια και κορσικανοί γκάνγκστερ: στο βιβλίο «Murder in Paris ’68», ο συγγραφέας Έντουαρντ Τσίσολμ διερευνά αν ο πιο «κουλ» σταρ του γαλλικού κινηματογράφου των 60s ήταν ένοχος για φόνο.

Διεθνής Ημέρα Μνημείων: «Πλημμύρισαν» οι αρχαιολογικοί χώροι λόγω ελεύθερης εισόδου
Από νωρίς το πρωί επικρατεί το αδιαχώρητο, καθώς χιλιάδες επισκέπτες, τουρίστες αλλά και πολλοί κάτοικοι της πόλης, εκμεταλλεύονται την ελεύθερη είσοδο

Από τον Β’ Παγκόσμιο μέχρι σήμερα, οι ισχυροί της οικονομίας ευθυγραμμίζονται με την εξουσία
Οι σχέσεις των ισχυρών της τεχνολογίας σήμερα με την κυβέρνηση Τραμπ εύκολα βρίσκει αντιστοιχίες στη ναζιστική Γερμανία.. Υπάρχει δημοκρατική απάντηση; Η Ισπανία και η Γερμανία λένε ναι.

Δεν του… πάει ο Απρίλης
Ο Μίκελ Αρτέτα βλέπει ξανά την ομάδα του να χάνει πολύτιμο έδαφος στην τελική ευθεία του πρωταθλήματος

Βουλγαρία: Ο φιλορώσος Ρούμεν Ράντεφ προηγείται στις εκλογές, σύμφωνα με τα exit polls
Ο Ρούμεν Ράντεφ είναι ευρωσκεπτικιστής πρώην πιλότος μαχητικών αεροσκαφών. Παραιτήθηκε από την προεδρία τον Ιανουάριο για να συμμετάσχει στις βουλευτικές εκλογές στη Βουλγαρία.

Λουτσέσκου: «Είχαμε πολλά προβλήματα και κάποιες επιλογές ήταν αναγκαστικές»
Ο Ραζβάν Λουτσέσου στάθηκε στις απουσίες του ΠΑΟΚ, δεν θέλησε να μιλήσει για το πρωτάθλημα λόγω του τελικού Κυπέλλου και πρόσθεσε ότι η ΑΕΚ είχε αυτοπεποίθηση και ενέργεια

Το Ιράν αρνείται να συμμετάσχει στον β’ γύρο διαπραγματεύσεων – Κατηγορεί τις ΗΠΑ για «υπερβολικές απαιτήσεις»
Σύμφωνα με το πρακτορείο IRNA, το Ιράν δεν συμφωνεί με τις «υπερβολικές απαιτήσεις, τις μη ρεαλιστικές προσδοκίες, τις συνεχείς αλλαγές στάσης, τις επαναλαμβανόμενες αντιφάσεις και τον συνεχιζόμενο ναυτικό αποκλεισμό».

Φάμελλος: Αρχιερέας της τοξικότητας ο Μητσοτάκης – Ο πρωθυπουργός καλύπτει τον Γεωργιάδη
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, τόνισε ότι ο πρωθυπουργός είναι «ίδιος και χειρότερος» από τον Άδωνι Γεωργιάδη που επιτίθεται στην ευρωπαϊκή εισαγγελία

«Η Θυσία των Παρθένων στη Σύγχρονη Βαβυλώνα»: Το σκάνδαλο μαστροπείας ανηλίκων στη βικτωριανή Βρετανία
Ένα σκάνδαλο του 1885 αποκάλυψε ένα οργανωμένο δίκτυο εκμετάλλευσης ανήλικων κοριτσιών στη βικτωριανή Αγγλία, οδηγώντας σε αλλαγές στη νομοθεσία — χωρίς όμως να λογοδοτήσουν οι ισχυροί

Μάντσεστερ Σίτι – Άρσεναλ 2-1: Σε απόσταση «βολής» για τον τίτλο οι «Πολίτες»! (vid)
Η Μάντσεστερ Σίτι έβγαλε «μέταλλο» στο πιο κρίσιμο σημείο και μετά τη νίκη της με 2-1 επί της την Άρσεναλ την πλησίασε στους 3 βαθμούς διαφορά. Συγκλονιστικές οι πέντε τελευταίες αγωνιστικές.

Νέα σύγκρουση ΠΑΣΟΚ με Γεωργιάδη για την ευρωπαϊκή εισαγγελία – «Προσπαθεί να μαζέψει τα ασυμμάζευτα»
Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς απαντά στον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, που επιτέθηκε εκ νέου στην ευρωπαϊκή εισαγγελία και την Π. Παπανδρέου. Τον κατηγορεί για διγλωσσία και αντιφατικά μηνύματα

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός
LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός για τη 2η αγωνιστική των πλέι οφ της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Βουλή: Σε νέο κύκλο εσωστρέφειας η κυβέρνηση – Οι μεγάλες υποθέσεις που πολιορκούν το Μαξίμου
Μετά από δύο εβδομάδες παλινωδιών ο Μακάριος Λαζαρίδης βρέθηκε εκτός κυβερνητικού σχήματος αλλά η ηρεμία δεν επέστρεψε στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Το βαρύ πρόγραμμα για τη Νέα Δημοκρατία στη Βουλή και οι άρσεις ασυλίας όσων αναφέρονται στη δεύτερη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Λουιζιάνα: Ένοπλος σκότωσε οκτώ παιδιά – Νεκρός και ο δράστης από πυρά της αστυνομίας
Για μια εκτεταμένη σκηνή εγκλήματος, «που δεν μοιάζει με τίποτα που οι περισσότεροι από εμάς έχουμε δει ποτέ», είπε ο αρχηγός της αστυνομίας του Σρίβπορτ στη Λουιζιάνα.

Δύο μεγαθήρια «βλέπουν» τον Έμερι, αλλά η Άστον Βίλα δεν ανησυχεί
Τα «σενάρια» θέλουν Ρεάλ Μαδρίτης και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να κοιτάζουν με ενδιαφέρον τον τεχνικό της Βίλα, αλλά οι «χωριάτες» θεωρούν δεδομένη την παραμονή του Ισπανού

Αϊόβα: Σε κρίσιμη κατάσταση ένας από τους 5 τραυματίες των πυροβολισμών – Έκκληση των αρχών για πληροφορίες
Φωτογραφίες «ατόμων ενδιαφέροντος» έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία, ενώ αναζητούνται οι δράστες. Το Πανεπιστήμιο της Αϊόβα ανακοίνωσε ότι παρέχει υποστήριξη στα μέλη της κοινότητας.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

