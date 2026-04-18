H UNICEF κατήγγειλε πως δύο οδηγοί βυτιοφόρων, τους οποίους είχε προσλάβει για να μεταφέρουν πόσιμο νερό σε οικογένειες στη Λωρίδα της Γάζας, σκοτώθηκαν από ισραηλινά πυρά (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από το Χ, @populergazeteTR).

Οπως αναφέρει σε ανακοίνωση που εξέδωσε, το περιστατικό συνέβη το πρωί της Παρασκευής κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης μεταφοράς νερού στις εγκαταστάσεις της Μανσούρα (βόρεια), απ’ όπου γίνεται η διανομή στην Πόλη της Γάζας.

Οι ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν οδηγούς υδροφόρων που μετέφεραν πόσιμο νερό σε οικογένειες

Αλλοι δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν από τα ισραηλινά πυρά, επισημαίνεται.

Η UNICEF ενημέρωσε πως ανέστειλε τις δραστηριότητές της στην περιοχή και κάλεσε τις ισραηλινές αρχές να διερευνήσουν το περιστατικό, υπογραμμίζοντας πως εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές οργανώσεις, άμαχοι και ζωτικής σημασίας υποδομές υδροδότησης πρέπει να προστατεύονται βάσει τους διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters ζήτησε σχόλιο από την πρεσβεία του Ισραήλ στην Ουάσιγκτον, χωρίς να λάβει απάντηση.

Η εκεχειρία του Οκτωβρίου έβαλε τέλος σε δύο χρόνια πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, με τον ισραηλινό στρατό να ελέγχει μια ερημωμένη ζώνη που καλύπτει πάνω από το 50% του θύλακα και τη Χαμάς να διατηρεί τον έλεγχο στο υπόλοιπο τμήμα.

Εκατοντάδες νεκροί

Περισσότεροι από 750 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από τις 10 Οκτωβρίου 2025, όταν τέθηκε σε ισχύ η συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ πέντε ισραηλινοί στρατιώτες έχουν χάσει τη ζωή τους στο ίδιο διάστημα.

Η Χαμάς και το Ισραήλ αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της εκεχειρίας.

Πηγή: ΑΠΕ