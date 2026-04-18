ΚΚΕ: Καθυστερημένη η παραίτηση του «πτυχιούχου» στη συγκάλυψη του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ, Λαζαρίδη

«Η καθυστερημένη – και μετά τη λαϊκή κατακραυγή – παραίτηση του ‘πτυχιούχου’ στη συγκάλυψη του σκανδάλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ, Λαζαρίδη, δεν απαλλάσσει ούτε τον ίδιο, ούτε τον κ. Μητσοτάκη για την επιλογή του να τον επιβραβεύσει για τις αντιλαϊκές υπηρεσίες του», τονίζει χαρακτηριστικά το ΚΚΕ.

Όπως σημειώνει δηκτικά ο Περισσός στην ανακοίνωσή του για την παραίτηση του πρώην υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, «σε κάθε περίπτωση, αποδεικνύεται ότι προαπαιτούμενο για κάθε μέλος της κυβέρνησης ήταν και είναι πάνω από όλα το ‘πτυχίο’ στην υλοποίηση της αντιλαϊκής πολιτικής».