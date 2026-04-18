Αντιμέτωποι με «ασφυξία» βρίσκονται οι φούρνοι της γειτονιάς λόγω της εκτόξευσης του ενεργειακού κόστους. Οι αρτοποιοί εκπέμπουν σήμα κινδύνου, επισημαίνοντας ότι το πρόβλημα ξεκίνησε με την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, ενώ πλέον, με τις δραματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, απειλεί ευθέως την επιβίωση του κλάδου.

Ενδεικτικά, περισσότεροι από 1.000 μικροί φούρνοι έχουν βάλει λουκέτο την τελευταία τριετία στην Αττική, ενώ στη Μαγνησία, σύμφωνα με τα στοιχεία των οργανώσεών τους, 52 φούρνοι έχουν κλείσει από την περίοδο της πανδημίας μέχρι σήμερα – εκ των οποίων οι επτά εντός του 2025.

Οι αρτοποιοί ετοιμάζονται για συντονισμένες κινητοποιήσεις τις επόμενες ημέρες ζητώντας ειδικά μέτρα στήριξης, ενώ αρνούνται να προχωρήσουν σε αύξηση της τιμής του ψωμιού «εις βάρος μιας ήδη εξουθενωμένης κοινωνίας». Όπως λένε, οι δυσκολίες είναι, πλέον, έντονα αισθητές σε όλους τους μικρούς φούρνους, ενώ οι οικογενειακές επιχειρήσεις δίνουν αγώνα για να κρατηθούν στη ζωή.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Συντεχνίας Αρτοποιών Αθηνών, Προαστίων και Περιχώρων, Ιάσονα Καπλάνη, «η κατάσταση άρχισε να γίνεται πολύ δύσκολη από όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία και το κόστος για την ενέργεια εκτινάχθηκε. Από τότε, όχι απλώς δεν διορθώθηκε, αλλά επιδεινώθηκε. Τότε είχαν δοθεί κάποιες επιδοτήσεις που για εμάς ήταν αμελητέες και μία επιπλέον επιδότηση για ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Αυτή τη στιγμή, το μόνο μέτρο που έχει ληφθεί είναι η επιδότηση των 0,20 ευρώ στην αντλία για το πετρέλαιο κίνησης. Οταν όμως η τιμή του λίτρου ήταν 1,40 ευρώ και μετά το κλείσιμο του Ορμούζ έχει πάει στα 2 ευρώ, καταλαβαίνετε για τι επιδότηση μιλάμε…».

Πανελλαδικό το πρόβλημα

Το πρόβλημα αφορά ολόκληρη την Ελλάδα. Σύμφωνα με στοιχεία του Σωματείου Αρτοποιών Θεσσαλονίκης, την περίοδο 2020-2025, στον Νομό Θεσσαλονίκης, έκλεισαν 80 αρτοποιεία, ενώ στις αρχές του 2026 υπολογίζεται ότι λειτουργούσαν περίπου 620, αριθμός αισθητά μειωμένος σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Αιτία ήταν τα αυξημένα κόστη για ενέργεια και για πρώτες ύλες αλλά και τα «κόκκινα» δάνεια που είχαν συσσωρευτεί.

«Είμαστε ξεκάθαροι», λέει ο Ιάσων Καπλάνης στα «ΝΕΑ». «Στόχος μας δεν είναι να ακριβύνει το ψωμί σε ένα ήδη πολύ επιβαρυμένο καταναλωτικό κοινό. Αυτό που θέλουμε είναι ο καταναλωτής να προστατευτεί από την κυβέρνηση για να παίρνει το ψωμί του κανονικά κι εμείς στο τέλος του μήνα να καλύπτουμε τα έξοδά μας. Αν δεν γίνει αυτό, για εμάς έρχεται το λουκέτο. Και την ίδια στιγμή ευνοείται εμπράκτως η μετατόπιση του καταναλωτικού κοινού προς τα σουπερμάρκετ και τα προϊόντα κατεψυγμένης ζύμης, εις βάρος του φρέσκου, ποιοτικού ψωμιού της γειτονιάς».

Σε αγωνιστικούς ρυθμούς οι αρτοποιοί

Ο μόνος δρόμος που βλέπουν πλέον μπροστά τους οι αρτοποιοί είναι αυτός των αγωνιστικών κινητοποιήσεων. Στις 27 Απριλίου έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στο υπουργείο Οικονομικών, την οποία στηρίζουν κι άλλοι κλάδοι που πλήττονται από την αύξηση του ενεργειακού κόστους, όπως οι ιδιοκτήτες καθαριστηρίων, οι παραγωγοί λαϊκών αγορών κι οι βιοτέχνες στον χώρο του μετάλλου.

«Η αντιμετώπιση του ψωμιού, ως απλού εμπορεύματος, αποτελεί βαθιά προσβλητική κι επικίνδυνη επιλογή. Το ψωμί και τα παράγωγά του είναι είδος πρώτης ανάγκης και όχι προϊόν πολυτελείας. Το ψωμί είναι βασικό αγαθό για κάθε οικογένεια. Είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την καθημερινή επιβίωση του λαού», αναφέρει η Συντεχνία Αρτοποιών Αθηνών, Προαστίων και Περιχώρων.

«Σε μια περίοδο οπότε τα νοικοκυριά δοκιμάζονται από τη διαρκή ακρίβεια, την ενεργειακή κρίση και τη γενικευμένη οικονομική αβεβαιότητα, η περαιτέρω επιβάρυνση της τιμής του ψωμιού ή η εξαφάνιση του παραδοσιακού αρτοποιείου θα έχει άμεσες κοινωνικές συνέπειες. Ο κλάδος της βιοτεχνικής αρτοποιίας δεν πρόκειται να αποδεχτεί παθητικά αυτή την πορεία. Η μέχρι σήμερα στάση μας ήταν υπεύθυνη και συγκρατημένη. Απορροφήσαμε αυξήσεις, κρατήσαμε τιμές, στηρίξαμε την κοινωνία. Η επιλογή της κυβέρνησης να αγνοεί τα δίκαια αιτήματά μας και να μας οδηγεί σε οικονομική ασφυξία θα βρει απέναντί της τη συλλογική και δυναμική μας αντίδραση. Η ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά την κυβέρνηση».

Και όλα αυτά, ενώ οι ενεργειακές εταιρείες απολαμβάνουν υπερκέρδη – χθες η Ανεξάρτητη Επιτροπή για τη Μεταρρύθμιση της Διεθνούς Εταιρικής Φορολογίας κάλεσε τις κυβερνήσεις να φορολογήσουν χωρίς καθυστέρηση τα απροσδόκητα κέρδη των ενεργειακών εταιρειών ως «ηθική επιταγή» και ως μέτρο αποτροπής περαιτέρω αύξησης των τιμών.

