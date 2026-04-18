Αρτοποιοί: «Ασφυκτιούν» οι φούρνοι της γειτονιάς
Ελλάδα 18 Απριλίου 2026, 07:00

Αρτοποιοί: «Ασφυκτιούν» οι φούρνοι της γειτονιάς

Κρούουν τον κώδωνα για την επιβίωση του κλάδου τους οι συνοικιακοί αρτοποιοί. Στο επίκεντρο η εκτόξευση του ενεργειακού κόστους, εν μέσω συρράξεων, τα τελευταία χρόνια

Κατερίνα Ροββά
Η ιδανική θερμοκρασία για ύπνο, σύμφωνα με την επιστήμη

Η ιδανική θερμοκρασία για ύπνο, σύμφωνα με την επιστήμη

Spotlight

Αντιμέτωποι με «ασφυξία» βρίσκονται οι φούρνοι της γειτονιάς λόγω της εκτόξευσης του ενεργειακού κόστους. Οι αρτοποιοί εκπέμπουν σήμα κινδύνου, επισημαίνοντας ότι το πρόβλημα ξεκίνησε με την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, ενώ πλέον, με τις δραματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, απειλεί ευθέως την επιβίωση του κλάδου.

Ενδεικτικά, περισσότεροι από 1.000 μικροί φούρνοι έχουν βάλει λουκέτο την τελευταία τριετία στην Αττική, ενώ στη Μαγνησία, σύμφωνα με τα στοιχεία των οργανώσεών τους, 52 φούρνοι έχουν κλείσει από την περίοδο της πανδημίας μέχρι σήμερα – εκ των οποίων οι επτά εντός του 2025.

Οι αρτοποιοί ετοιμάζονται για συντονισμένες κινητοποιήσεις τις επόμενες ημέρες ζητώντας ειδικά μέτρα στήριξης, ενώ αρνούνται να προχωρήσουν σε αύξηση της τιμής του ψωμιού «εις βάρος μιας ήδη εξουθενωμένης κοινωνίας». Όπως λένε, οι δυσκολίες είναι, πλέον, έντονα αισθητές σε όλους τους μικρούς φούρνους, ενώ οι οικογενειακές επιχειρήσεις δίνουν αγώνα για να κρατηθούν στη ζωή.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Συντεχνίας Αρτοποιών Αθηνών, Προαστίων και Περιχώρων, Ιάσονα Καπλάνη, «η κατάσταση άρχισε να γίνεται πολύ δύσκολη από όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία και το κόστος για την ενέργεια εκτινάχθηκε. Από τότε, όχι απλώς δεν διορθώθηκε, αλλά επιδεινώθηκε. Τότε είχαν δοθεί κάποιες επιδοτήσεις που για εμάς ήταν αμελητέες και μία επιπλέον επιδότηση για ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Αυτή τη στιγμή, το μόνο μέτρο που έχει ληφθεί είναι η επιδότηση των 0,20 ευρώ στην αντλία για το πετρέλαιο κίνησης. Οταν όμως η τιμή του λίτρου ήταν 1,40 ευρώ και μετά το κλείσιμο του Ορμούζ έχει πάει στα 2 ευρώ, καταλαβαίνετε για τι επιδότηση μιλάμε…».

Πανελλαδικό το πρόβλημα

Το πρόβλημα αφορά ολόκληρη την Ελλάδα. Σύμφωνα με στοιχεία του Σωματείου Αρτοποιών Θεσσαλονίκης, την περίοδο 2020-2025, στον Νομό Θεσσαλονίκης, έκλεισαν 80 αρτοποιεία, ενώ στις αρχές του 2026 υπολογίζεται ότι λειτουργούσαν περίπου 620, αριθμός αισθητά μειωμένος σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Αιτία ήταν τα αυξημένα κόστη για ενέργεια και για πρώτες ύλες αλλά και τα «κόκκινα» δάνεια που είχαν συσσωρευτεί.

«Είμαστε ξεκάθαροι», λέει ο Ιάσων Καπλάνης στα «ΝΕΑ». «Στόχος μας δεν είναι να ακριβύνει το ψωμί σε ένα ήδη πολύ επιβαρυμένο καταναλωτικό κοινό. Αυτό που θέλουμε είναι ο καταναλωτής να προστατευτεί από την κυβέρνηση για να παίρνει το ψωμί του κανονικά κι εμείς στο τέλος του μήνα να καλύπτουμε τα έξοδά μας. Αν δεν γίνει αυτό, για εμάς έρχεται το λουκέτο. Και την ίδια στιγμή ευνοείται εμπράκτως η μετατόπιση του καταναλωτικού κοινού προς τα σουπερμάρκετ και τα προϊόντα κατεψυγμένης ζύμης, εις βάρος του φρέσκου, ποιοτικού ψωμιού της γειτονιάς».

Σε αγωνιστικούς ρυθμούς οι αρτοποιοί

Ο μόνος δρόμος που βλέπουν πλέον μπροστά τους οι αρτοποιοί είναι αυτός των αγωνιστικών κινητοποιήσεων. Στις 27 Απριλίου έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στο υπουργείο Οικονομικών, την οποία στηρίζουν κι άλλοι κλάδοι που πλήττονται από την αύξηση του ενεργειακού κόστους, όπως οι ιδιοκτήτες καθαριστηρίων, οι παραγωγοί λαϊκών αγορών κι οι βιοτέχνες στον χώρο του μετάλλου.

«Η αντιμετώπιση του ψωμιού, ως απλού εμπορεύματος, αποτελεί βαθιά προσβλητική κι επικίνδυνη επιλογή. Το ψωμί και τα παράγωγά του είναι είδος πρώτης ανάγκης και όχι προϊόν πολυτελείας. Το ψωμί είναι βασικό αγαθό για κάθε οικογένεια. Είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την καθημερινή επιβίωση του λαού», αναφέρει η Συντεχνία Αρτοποιών Αθηνών, Προαστίων και Περιχώρων.

«Σε μια περίοδο οπότε τα νοικοκυριά δοκιμάζονται από τη διαρκή ακρίβεια, την ενεργειακή κρίση και τη γενικευμένη οικονομική αβεβαιότητα, η περαιτέρω επιβάρυνση της τιμής του ψωμιού ή η εξαφάνιση του παραδοσιακού αρτοποιείου θα έχει άμεσες κοινωνικές συνέπειες. Ο κλάδος της βιοτεχνικής αρτοποιίας δεν πρόκειται να αποδεχτεί παθητικά αυτή την πορεία. Η μέχρι σήμερα στάση μας ήταν υπεύθυνη και συγκρατημένη. Απορροφήσαμε αυξήσεις, κρατήσαμε τιμές, στηρίξαμε την κοινωνία. Η επιλογή της κυβέρνησης να αγνοεί τα δίκαια αιτήματά μας και να μας οδηγεί σε οικονομική ασφυξία θα βρει απέναντί της τη συλλογική και δυναμική μας αντίδραση. Η ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά την κυβέρνηση».

Και όλα αυτά, ενώ οι ενεργειακές εταιρείες απολαμβάνουν υπερκέρδη – χθες η Ανεξάρτητη Επιτροπή για τη Μεταρρύθμιση της Διεθνούς Εταιρικής Φορολογίας κάλεσε τις κυβερνήσεις να φορολογήσουν χωρίς καθυστέρηση τα απροσδόκητα κέρδη των ενεργειακών εταιρειών ως «ηθική επιταγή» και ως μέτρο αποτροπής περαιτέρω αύξησης των τιμών.

Ναυτιλία
Μέση Ανατολή: Θρίλερ στα Στενά του Ορμούζ – Πλοία σε αναμονή

Μέση Ανατολή: Θρίλερ στα Στενά του Ορμούζ – Πλοία σε αναμονή

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η ιδανική θερμοκρασία για ύπνο, σύμφωνα με την επιστήμη

Η ιδανική θερμοκρασία για ύπνο, σύμφωνα με την επιστήμη

Economy
Στενά του Ορμούζ: Πώς Ελλάδα και ΕΕ διαχειρίζονται την αποκλιμάκωση της κρίσης 

Στενά του Ορμούζ: Πώς Ελλάδα και ΕΕ διαχειρίζονται την αποκλιμάκωση της κρίσης 

inWellness
inTown
inTickets 16.04.26

Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη

Ο «Αυτόχειρας» του Νικολάι Έρντμαν σε σκηνοθεσία του Θανάση Θεολόγη κάνει πρεμιέρα στις 17 Απριλίου. Παραστάσεις κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Αλκμήνη.

Σύνταξη
Ακαδημία Πλάτωνος: Γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από το φλεγόμενο διαμέρισμα
Ακαδημία Πλάτωνος 18.04.26

Γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από φλεγόμενο διαμέρισμα

Μια γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από φλεγόμενο διαμέρισμα τρίτου ορόφου στην Ακαδημία Πλάτωνος, ενώ οι ένοικοι εγκατέλειψαν το κτίριο και βγήκαν στον δρόμο.

Σύνταξη
Κεφαλονιά: Από την πίσω πόρτα των δικαστηρίων φυγαδεύτηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι – Θα οδηγηθούν στις φυλακές Κορυδαλλού
Ελλάδα 18.04.26

Κεφαλονιά: Από την πίσω πόρτα των δικαστηρίων φυγαδεύτηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι – Θα οδηγηθούν στις φυλακές Κορυδαλλού

Έξω από το δικαστικό μέγαρο είχε συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου και για τον λόγο αυτό οι τρεις κατηγορούμενοι φυγαδεύτηκαν από την πίσω πόρτα του δικαστικού μεγάρου - Λυπηρή χαρακτήρισαν την απόφαση οι συνήγοροι

Σύνταξη
Συγκλονίζει ο θάνατος της 17χρονης από το Ψυχικό – Το σημείωμα που άφησε στο σπίτι της
Ελλάδα 18.04.26

Συγκλονίζει ο θάνατος της 17χρονης από το Ψυχικό – Το σημείωμα που άφησε στο σπίτι της

Η 17χρονη κόρη γνωστού καρδιολόγου έφυγε χθες αργά το απόγευμα από το σπίτι της για να πάει στο φροντιστήριο και βρέθηκε νεκρή το πρωί της Παρασκευή στον Ισθμό της Κορίνθου

Σύνταξη
Κεφαλονιά: Ευθύνες ο ένας στον άλλον και όλοι στην Μυρτώ ρίχνουν οι κατηγορούμενοι – Πώς περιγράφουν τις κρίσιμες στιγμές
Ελλάδα 17.04.26

Κεφαλονιά: Ευθύνες ο ένας στον άλλον και όλοι στην Μυρτώ ρίχνουν οι κατηγορούμενοι – Πώς περιγράφουν τις κρίσιμες στιγμές

Ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν βρέθηκαν οι τρεις νεαροί που κατηγορούνται για την υπόθεση θανάτου της 19χρονης στην Κεφαλονιά η οποία έχει συγκλονίσει όχι μόνο την τοπική κοινωνία της Κεφαλονιάς, αλλά και το πανελλήνιο.

Δημήτρης Πέρρος
Δημήτρης Πέρρος
Αρπαγή 7χρονου από τον πατέρα του στη Θεσσαλονίκη – «Πιθανό να κινδυνεύει η ζωή του»
Amber Alert 17.04.26

Αρπαγή 7χρονου από τον πατέρα του στη Θεσσαλονίκη – «Πιθανό να κινδυνεύει η ζωή του»

Ενεργοποίηση Amber Alert για την αρπαγή του 7χρονου Βαγγέλη από τον πατέρα του στις Συκιές Θεσσαλονίκης. «Πιθανόν συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του ανήλικου σε κίνδυνο», σύμφωνα με το «Χαμόγελο του Παιδιού».

Σύνταξη
Κεφαλονιά: Πλήθος κόσμου έξω από τα δικαστήρια – Αναμένεται η απόφαση για τους τρεις κατηγορούμενους μετά τις απολογίες τους
Ελλάδα 17.04.26

Κεφαλονιά: Πλήθος κόσμου έξω από τα δικαστήρια – Αναμένεται η απόφαση για τους τρεις κατηγορούμενους μετά τις απολογίες τους

Συγκλονισμένη η τοπική κοινωνία στην Κεφαλονιά παρακολουθεί τις εξελίξεις στην τραγική υπόθεση με τον θάνατο της 19χρονης στο Αργοστόλι

Σύνταξη
Κεφαλονιά: Μυστήριο με τα όσα έγιναν πριν λιποθυμήσει η Μυρτώ – Θρίλερ με την εμπλοκή και άλλων προσώπων
Ελλάδα 17.04.26

Κεφαλονιά: Μυστήριο με τα όσα έγιναν πριν λιποθυμήσει η Μυρτώ – Θρίλερ με την εμπλοκή και άλλων προσώπων

Σύμφωνα με πληροφορίες η αστυνομική έρευνα εξετάζει ακόμα και το ενδεχόμενο κάποιοι να ήθελαν να παρασύρουν την άτυχη κοπέλα στα δίχτυα κυκλώματος μαστροπίας

Δημήτρης Πέρρος
Δημήτρης Πέρρος
Σοκάρουν τα στοιχεία για τον θάνατο της 30χρονης – Κάμερα κατέγραψε τι συνέβη με τον 45χρονο Ιταλό και την άτυχη γυναίκα
Ελλάδα 17.04.26

Σοκάρουν τα στοιχεία για τον θάνατο της 30χρονης – Κάμερα κατέγραψε τι συνέβη με τον 45χρονο Ιταλό και την άτυχη γυναίκα

Ο 45χρονος φέρεται να έδιωξε από το δωμάτιο την 30χρονη και αυτή σε κατάσταση αμόκ φαίνεται να σπάει το τζάμι και να πέφτει στο κενό στην οδό Κολοκοτρώνη στο κέντρο της Αθήνα

Δημήτρης Πέρρος
Δημήτρης Πέρρος
Κόμμα Τσίπρα: Τέλος Μαΐου όλα έτοιμα – Κομματικά όργανα, εκπροσώπηση και μανιφέστο
Πολιτική Γραμματεία 18.04.26

Κόμμα Τσίπρα: Τέλος Μαΐου όλα έτοιμα – Κομματικά όργανα, εκπροσώπηση και μανιφέστο

Καλαμάτα – Ηράκλειο το τελευταίο δρομολόγιο της «Ιθάκης», πυκνώνει τις παρεμβάσεις του ο Αλέξης Τσίπρας, παίρνει σάρκα και οστά το κόμμα με δυο «όργανα» και ομάδες εργασίας.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Fuel Pass: Πώς θα κάνετε την υποβολή των αιτήσεων
Οικονομικές Ειδήσεις 18.04.26

Fuel Pass: Πώς θα κάνετε την υποβολή των αιτήσεων

Η διαδικασία υποβολής της αίτησης είναι αρκετά απλή, ωστόσο μπορεί να προκύψουν διάφορα προβλήματα και να χαθεί η πολυπόθητη επιδότηση του Fuel Pass

Ντίνος Σιωμόπουλος
Ντίνος Σιωμόπουλος
Ο Ζοχράν Μαμντάνι εξακολουθεί να βγάζει χρήματα ως ράπερ
Mr Cardamom 18.04.26

Ο Ζοχράν Μαμντάνι εξακολουθεί να βγάζει χρήματα ως ράπερ

Ο Ζοχράν Μαμντάνι μπορεί να διαγράφει εντυπωσιακή πορεία στην πολιτική της Νέας Υόρκης, όμως τα φορολογικά στοιχεία δείχνουν ότι συνεχίζει να έχει έσοδα από το παρελθόν του ως ράπερ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Δοκιμάζοντας τις αντοχές της χριστιανικής Δεξιάς – Η αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά του Τραμπ δημιουργεί προβλήματα
Washington Post 18.04.26

Δοκιμάζοντας τις αντοχές της χριστιανικής Δεξιάς – Η αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά του Τραμπ δημιουργεί προβλήματα

Οι ενέργειές του έχουν φέρει σε πολύ δύσκολη θέση τους θρησκευόμενους συντηρητικούς των ΗΠΑ. Οι οποίοι επέλεξαν να «αγκαλιάσουν» τον Ντόναλντ Τραμπ, παρά το ασεβές προφίλ του.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μοντέλο Covid για την ενεργειακή κρίση
Διεθνής Οικονομία 18.04.26

Μοντέλο Covid για την ενεργειακή κρίση

Σχέδιο δράσης για τιμές και διαθεσιμότητα καυσίμων αναμένεται να παρουσιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 22 Απριλίου

Γιώργος Κανελλόπουλος
«Φωτιά» τα φρέσκα τρόφιμα – Η μεγαλύτερη αύξηση τιμών παραγωγού εδώ και ενάμιση χρόνο
Οικονομία 18.04.26

«Φωτιά» τα φρέσκα τρόφιμα – Η μεγαλύτερη αύξηση τιμών παραγωγού εδώ και ενάμιση χρόνο

Ο Γενικός Δείκτης Εκροών σε Γεωργία-Κτηνοτροφία, που αποτυπώνει τις τιμές παραγωγού σε φρέσκα τρόφιμα, αυξήθηκε κατά 4% τον Φεβρουάριο. Η υψηλότερη αύξηση εδώ και 21 μήνες.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Οι πρακτικές του Ισραήλ μέσα από το φίλτρο της στρατηγικής συνεργασίας με την Ελλάδα
Πολιτική 18.04.26

Οι πρακτικές του Ισραήλ μέσα από το φίλτρο της στρατηγικής συνεργασίας με την Ελλάδα

Αρκούν οι αντιδράσεις της Τουρκίας απέναντι στην συμμαχία Ελλάδας - Ισραήλ για να δικαιολογήσουν την ανοχή της Αθήνας απέναντι στις πρακτικές του Τελ Αβίβ στη Μέση Ανατολή;

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ακαδημία Πλάτωνος: Γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από το φλεγόμενο διαμέρισμα
Ακαδημία Πλάτωνος 18.04.26

Γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από φλεγόμενο διαμέρισμα

Μια γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από φλεγόμενο διαμέρισμα τρίτου ορόφου στην Ακαδημία Πλάτωνος, ενώ οι ένοικοι εγκατέλειψαν το κτίριο και βγήκαν στον δρόμο.

Σύνταξη
Ιράν: Ο Σι Τζινπίνγκ είναι «πολύ χαρούμενος» με το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, δηλώνει ο Τραμπ
Ντόναλντ Τραμπ 18.04.26

«Πολύ χαρούμενος» ο Σι με το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

«Πολύ χαρούμενος» είναι ο Σι Τζινπίνγκ για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, που κάνει λόγο και για «κάποια αρκετά καλά», χωρίς ωστόσο να αναφέρει λεπτομέρειες.

Σύνταξη
Ιρακινό Κουρδιστάν: 3 ιρανοί Κούρδοι σκοτώθηκαν από πλήγματα που αποδίδονται στην Τεχεράνη
Δείχνουν... Τεχεράνη 18.04.26

Τρεις ιρανοί Κούρδοι σκοτώθηκαν στο Ιρακινό Κουρδιστάν

Στην Τεχεράνη αποδίδονται τα πλήγματα που εξαπολύθηκαν σε έδαφος του Ιρακινού Κουρδιστάν, και είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις ιρανοί Κούρδοι, σύμφωνα με μια εξόριστη αντιπολιτευόμενη οργάνωση.

Σύνταξη
Ρωσικό πετρέλαιο: Η κυβέρνηση των ΗΠΑ παρατείνει τελικά την προσωρινή αναστολή των κυρώσεων
Υπουργείο Οικονομικών 18.04.26

Υπαναχώρηση των ΗΠΑ για το ρωσικό πετρέλαιο

Οι ΗΠΑ αποφάσισαν τελικά να παρατείνουν την αναστολή των κυρώσεων για το ρωσικό πετρέλαιο, κάτι που μόλις πριν από τρεις ημέρες είχε αρνηθεί ο Σκοτ Μπέσεντ.

Σύνταξη
Ιράν: Τα Στενά του Ορμούζ θα κλείσουν εάν δεν αρθεί ο αποκλεισμός των ΗΠΑ
Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ 18.04.26

Το Ιράν απειλεί να κλείσει ξανά τα Στενά του Ορμούζ

Ο Τραμπ «διατύπωσε επτά ισχυρισμούς σε διάστημα μιας ώρας, και οι επτά ήταν ψευδείς», τονίζει ο Γαλιμπάφ, και προειδοποιεί ότι τα Στενά του Ορμούζ θα κλείσουν εάν δεν αρθεί οι αποκλεισμός των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

