Μοντέλο Covid για την ενεργειακή κρίση

Οι Βρυξέλλες ετοιμάζουν να πάρουν μέτρα παρόμοια με αυτά της πανδημίας του Covid-19 για να αντιμετωπίσουν την απειλή της μεγάλης ενεργειακής κρίσης από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Στις 22 Απριλίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να παρουσιάσει σχέδιο δράσης για να αντιμετωπιστεί το άλμα στις τιμές και τις προκλήσεις στη διαθεσιμότητα καυσίμων λόγω των συγκρούσεων στο Ιράν που οδήγησαν στο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ. Στα μέτρα αυτά έχει πέσει στο τραπέζι να περιλαμβάνονται τρεις βασικές προτάσεις:

– Η υποχρέωση των επιχειρήσεων να προσφέρουν τουλάχιστον μία ημέρα τηλεργασίας στους εργαζομένους τους.

– Το κλείσιμο δημόσιων κτιρίων, όποτε αυτό είναι δυνατό.

– Η μείωση στα εισιτήρια δημόσιων μεταφορών ή ακόμη και οι δωρεάν μετακινήσεις για ορισμένες πληθυσμιακές ομάδες.

Πρόκειται για κινήσεις που περιλαμβάνονται στο προσχέδιο προτάσεων που οριστικοποιεί αυτές τις ημέρες η Κομισιόν, όπως τις αποκάλυψε η «El País». Αφορούν μέτρα, ορισμένα από τα οποία θυμίζουν έντονα τις ημέρες της πανδημίας του Covid-19.

Το σχέδιο μέτρων της Κομισιόν θα ανακοινωθεί μία ημέρα πριν από την άτυπη συνάντηση των ηγετών της ΕΕ, οι οποίοι νωρίτερα φέτος κάλεσαν το εκτελεστικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ενωσης να προτείνει μέτρα για την ανακούφιση του βάρους των τιμών της ενέργειας για τις βιομηχανίες και τα νοικοκυριά.

Στη φαρέτρα της Κομισιόν περιλαμβάνονται επίσης και λύσεις που είχαν εφαρμοστεί κατά τη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης η οποία δημιουργήθηκε μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία το 2022. Δράσεις που σχεδίαζε η Κομισιόν, σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg, περιελάμβαναν:

– Μείωση των φόρων στην ενέργεια και των τελών του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας. Ουσιαστικά με τα μέτρα αυτά η ΕΕ θα επιδιώξει να καταργήσει ορισμένους φόρους, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι η ηλεκτρική ενέργεια φορολογείται ευνοϊκότερα από τα ορυκτά καύσιμα.

– Συνέχιση του συντονισμού της πλήρωσης των αποθεμάτων φυσικού αερίου, ώστε τα κράτη – μέλη της ΕΕ να μην ανταγωνίζονται μεταξύ τους για τις προμήθειες αυτές.

– Ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις αποκαλούμενες «βέλτιστες πρακτικές» όσον αφορά εθνικά προγράμματα εισοδηματικής στήριξης.

– Υιοθέτηση νέου προσωρινού πλαισίου κρατικών ενισχύσεων ήδη από αυτόν τον μήνα.

– Μέτρα βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης, όπως η ανακαίνιση κτιρίων ή η ανανέωση εξοπλισμού σε βιομηχανικές δραστηριότητες.

– Προώθηση ειδικής στρατηγικής πριν από το καλοκαίρι για την εξάπλωση της ηλεκτροκίνησης, συμπεριλαμβανομένης και της θέσπισης νέων στόχων που χαρακτηρίζονταν ως φιλόδοξοι από τις ίδιες πηγές.

Ορισμένα από αυτά τα μέτρα μπορούσαν να εφαρμοστούν σχεδόν αμέσως σε κατοικίες και κτίρια, στη βιομηχανία και στον τομέα των μεταφορών. Αλλά έχουν πιο μεσοπρόθεσμο χαρακτήρα, όπως η ευελιξία των κρατικών ενισχύσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, οι Βρυξέλλες άνοιγαν τον δρόμο για την παροχή κρατικών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας, με στήριξη που μπορεί να φτάσει έως και το 50% της επιπλέον τιμής των καυσίμων και των λιπασμάτων μέχρι το τέλος του έτους, σύμφωνα με το σχέδιο της ΕΕ που επικαλούνταν η «El País» και το οποίο – όπως σημειωνόταν – εξακολουθούσε να υπόκειται σε αλλαγές.

Το έγγραφο χάραξης πολιτικής της επόμενης εβδομάδας ενδέχεται επίσης να περιλαμβάνει ορισμένες κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την επιβολή φόρων έκτακτων κερδών σε ενεργειακές επιχειρήσεις. Όμως δεν αναμενόταν να φτάσει σε σημείο να τους προτείνει ως υποχρεωτικό μέσο σε επίπεδο ΕΕ, λόγω των αποκλινουσών απόψεων μεταξύ των κρατών – μελών, ανέφεραν οι ίδιες πηγές. Σημειώνεται ότι την περασμένη εβδομάδα οι υπουργοί Οικονομικών πέντε κρατών – μελών της ΕΕ, μεταξύ των οποίων της Γερμανίας, της Ιταλίας και της Ισπανίας, κάλεσαν την ΕΕ να φορολογήσει τα έκτακτα κέρδη που αποκομίζουν οι εταιρείες ενέργειας ως αποτέλεσμα του πολέμου.

Άλμα στο κόστος ενέργειας

Από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν όπως επεκτάθηκε στη Μέση Ανατολή, το κόστος των εισαγωγών ορυκτών καυσίμων για την ΕΕ έχει αυξηθεί κατά πάνω από 22 δισεκατομμύρια ευρώ, ανακοίνωσε πριν από λίγες ημέρες η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε συνέντευξη Τύπου στις Βρυξέλλες.

Ακόμη και πριν από τον πόλεμο, οι τιμές της ενέργειας είχαν ήδη αναδειχθεί σε πρώτη προτεραιότητα στην πολιτική ατζέντα της ΕΕ λόγω των ανησυχιών για τη μείωση της ανταγωνιστικότητας της ηπείρου σε σύγκριση με την Κίνα και τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το σχέδιο που αναμένεται να παρουσιαστεί στις 22 Απριλίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Μάιο θα προτείνει μεταξύ άλλων νομικές αλλαγές στους φορολογικούς κανόνες της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Αυτές θα διασφαλίζουν ότι η ηλεκτρική ενέργεια θα φορολογείται με συντελεστή χαμηλότερο από αυτόν των ορυκτών καυσίμων και θα διευκολύνουν τις κυβερνήσεις να μειώσουν στο μηδέν τους φόρους ηλεκτρικής ενέργειας για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες, μετέδιδε το Reuters.

